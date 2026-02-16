Ayuda Escolar 2026: el refuerzo de ANSES para AUH y SUAF y cómo recibirlo
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el pago de la Ayuda Escolar 2026 con un monto de $85.000 por hijo para titulares de AUH y SUAF: quiénes la cobran, cuándo se acredita y qué trámite es obligatorio para no perder el beneficio.
La Ayuda Escolar Anual 2026 ya tiene monto confirmado y llegará con un pago único de $85.000 por hijo para acompañar el inicio del ciclo lectivo. El beneficio, que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se deposita de manera automática entre febrero y marzo para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).
Sin embargo, no todas las familias podrán acceder. Aunque se trata de una acreditación masiva, existen topes de ingresos, condiciones obligatorias y una fecha límite para presentar documentación que pueden dejar afuera a miles de beneficiarios.
El principal motivo por el que podés quedar excluido
Uno de los filtros más importantes para cobrar la Ayuda Escolar está vinculado a los ingresos del grupo familiar.
Para 2026, ANSES fijó los siguientes límites:
Ingreso del Grupo Familiar (IGF): $5.292.758 brutos
Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos
Si se supera alguno de esos valores, el beneficio se da de baja automáticamente, incluso cuando se cumplan el resto de los requisitos.
Este punto impacta especialmente en:
Trabajadores en relación de dependencia
Monotributistas que cobran SUAF
El motivo es que el organismo realiza un cruce automático de datos con la información salarial declarada, por lo que cualquier aumento de ingresos que supere los topes deja sin efecto el pago.
La edad de los hijos: otro requisito clave
La Ayuda Escolar se paga por cada hijo que:
Tenga entre 45 días y 17 años inclusive
Esté escolarizado
Cuando el menor cumple 18 años antes de la liquidación, el beneficio deja de corresponder.
Es decir, aunque la familia cumpla con los ingresos y esté dentro del sistema, no cobrará si el hijo supera la edad límite.
Quiénes no pueden acceder al beneficio
El pago está destinado exclusivamente a quienes ya forman parte de:
AUH
Asignaciones Familiares (SUAF)
Por lo tanto, quedan afuera:
Familias que no estén dentro de esos sistemas
Personas sin una prestación activa en ANSES
La Ayuda Escolar no es universal, sino que está directamente vinculada a esas asignaciones.
El requisito que muchos olvidan y puede generar la pérdida del beneficio
Aunque el dinero se deposita automáticamente, hay una condición obligatoria:
presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026.
No cumplir con este trámite puede provocar:
La suspensión de futuros pagos
La necesidad de regularizar la situación para seguir cobrando
En el caso de la AUH, este control es aún más importante, porque forma parte de las validaciones que garantizan la continuidad de la prestación.
La excepción: hijos con discapacidad
Existe una situación en la que no hay límite de edad ni tope de ingresos:
Cuando se trata de hijos con discapacidad.
En estos casos, la Ayuda Escolar se cobra:
Sin importar la edad
Sin restricciones salariales
Siempre que se tenga vigente la acreditación correspondiente.
Cuánto cobra cada familia en 2026
El monto es de $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.
En términos concretos:
Con 1 hijo : $85.000
Con 2 hijos : $170.000
Con 3 hijos : $255.000
Se trata de un ingreso clave para afrontar los gastos escolares en un contexto de subas en:
Útiles
Uniformes
Libros
Material educativo
Qué recomienda ANSES para no perder el beneficio
Para asegurarse de cobrar, el organismo aconseja:
Revisar los datos personales en Mi ANSES
Verificar la información del grupo familiar
Controlar los ingresos declarados
Presentar el certificado escolar en tiempo y forma
Un dato mal cargado o un ingreso que supere los topes puede marcar la diferencia entre cobrar o quedar afuera.
Un pago esperado, pero con condiciones
Aunque la confirmación del monto genera expectativas todos los años, la Ayuda Escolar 2026 no es automática para todos.
Superar los límites salariales, no estar dentro de AUH o SUAF, no cumplir con la edad permitida o no presentar el certificado son motivos suficientes para perder el beneficio.
Por eso, en la previa del inicio de clases, chequear la situación en ANSES se vuelve un paso clave para no quedarse sin los $85.000 por hijo.