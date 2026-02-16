Ayuda Escolar 2026: el refuerzo de ANSES para AUH y SUAF y cómo recibirlo

Ingreso del Grupo Familiar (IGF): $5.292.758 brutos

Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos

Si se supera alguno de esos valores, el beneficio se da de baja automáticamente, incluso cuando se cumplan el resto de los requisitos.

Este punto impacta especialmente en:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas que cobran SUAF

El motivo es que el organismo realiza un cruce automático de datos con la información salarial declarada, por lo que cualquier aumento de ingresos que supere los topes deja sin efecto el pago.

La edad de los hijos: otro requisito clave

La Ayuda Escolar se paga por cada hijo que:

Tenga entre 45 días y 17 años inclusive

Esté escolarizado

Cuando el menor cumple 18 años antes de la liquidación, el beneficio deja de corresponder.

Es decir, aunque la familia cumpla con los ingresos y esté dentro del sistema, no cobrará si el hijo supera la edad límite.

Quiénes no pueden acceder al beneficio

El pago está destinado exclusivamente a quienes ya forman parte de:

AUH

Asignaciones Familiares (SUAF)

Por lo tanto, quedan afuera:

Familias que no estén dentro de esos sistemas

Personas sin una prestación activa en ANSES

La Ayuda Escolar no es universal, sino que está directamente vinculada a esas asignaciones.

El requisito que muchos olvidan y puede generar la pérdida del beneficio

Aunque el dinero se deposita automáticamente, hay una condición obligatoria:

presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026.

No cumplir con este trámite puede provocar:

La suspensión de futuros pagos

La necesidad de regularizar la situación para seguir cobrando

En el caso de la AUH, este control es aún más importante, porque forma parte de las validaciones que garantizan la continuidad de la prestación.

La excepción: hijos con discapacidad

Existe una situación en la que no hay límite de edad ni tope de ingresos:

Cuando se trata de hijos con discapacidad.

En estos casos, la Ayuda Escolar se cobra:

Sin importar la edad

Sin restricciones salariales

Siempre que se tenga vigente la acreditación correspondiente.

Cuánto cobra cada familia en 2026

El monto es de $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.

En términos concretos:

Con 1 hijo : $85.000

Con 2 hijos : $170.000

Con 3 hijos : $255.000

Se trata de un ingreso clave para afrontar los gastos escolares en un contexto de subas en:

Útiles

Uniformes

Libros

Material educativo

Qué recomienda ANSES para no perder el beneficio

Para asegurarse de cobrar, el organismo aconseja:

Revisar los datos personales en Mi ANSES

Verificar la información del grupo familiar

Controlar los ingresos declarados

Presentar el certificado escolar en tiempo y forma

Un dato mal cargado o un ingreso que supere los topes puede marcar la diferencia entre cobrar o quedar afuera.

Un pago esperado, pero con condiciones

Aunque la confirmación del monto genera expectativas todos los años, la Ayuda Escolar 2026 no es automática para todos.

Superar los límites salariales, no estar dentro de AUH o SUAF, no cumplir con la edad permitida o no presentar el certificado son motivos suficientes para perder el beneficio.

Por eso, en la previa del inicio de clases, chequear la situación en ANSES se vuelve un paso clave para no quedarse sin los $85.000 por hijo.