Previsional
ANSES
Cronograma de pagos
Previsional

ANSES frena los pagos de todas las prestaciones: el motivo y el día en que se normaliza

La Administración Nacional de la Seguridad Social interrumpe esta semana los pagos y la atención presencial por los feriados de Carnaval: jubilados, pensionados y titulares de AUH y AUE deberán esperar para que se reanude el cronograma y vuelvan a acreditarse los haberes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un aviso importante dirigido a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales como la AUH, la AUE y otras prestaciones, debido a una modificación en el cronograma de pagos por los feriados de Carnaval.

El bono de más de $450.000 que ANSES solo se paga en marzo (Foto: archivo).

Según informó el organismo, los depósitos y la atención al público se ven interrumpidos durante los días feriados, lo que genera una pausa en el calendario habitual. La actividad se retoma el miércoles 18 de febrero, fecha en la que también vuelven a acreditarse los haberes.

Mientras tanto, quienes necesiten realizar consultas deberán hacerlo de manera online a través de los canales oficiales, ya que las oficinas permanecerán cerradas.

Por qué ANSES suspendió pagos y atención al público

La interrupción no responde a un problema en las liquidaciones ni a cambios en los beneficios, sino exclusivamente al feriado largo de Carnaval, que impacta en:

  • La atención en oficinas

  • La acreditación de haberes

  • La continuidad del calendario de pagos

Con la reapertura, el cronograma continúa con normalidad según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero

  • DNI terminados en 1: 10 de febrero

  • DNI terminados en 2: 11 de febrero

  • DNI terminados en 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4: 13 de febrero

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero

  • DNI terminados en 1: 10 de febrero

  • DNI terminados en 2: 11 de febrero

  • DNI terminados en 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4: 13 de febrero

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero

  • DNI terminados en 6: 19 de febrero

  • DNI terminados en 7: 20 de febrero

  • DNI terminados en 8: 23 de febrero

  • DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 10 de febrero

  • DNI terminados en 1: 11 de febrero

  • DNI terminados en 2: 12 de febrero

  • DNI terminados en 3: 13 de febrero

  • DNI terminados en 4: 18 de febrero

  • DNI terminados en 5: 19 de febrero

  • DNI terminados en 6: 20 de febrero

  • DNI terminados en 7: 23 de febrero

  • DNI terminados en 8: 24 de febrero

  • DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Asignaciones de pago único y Prestación por Desempleo

  • Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción):

    todas las terminaciones de DNI del 10 de febrero al 12 de marzo

  • Prestación por Desempleo:

    del 24 de febrero al 2 de marzo, según DNI

Qué deben hacer los beneficiarios

Desde ANSES recomiendan:

  • Consultar la fecha de cobro en los canales oficiales

  • No concurrir a las oficinas durante los feriados

  • Operar a través de home banking o cajeros automáticos

Con la reanudación de la actividad el 18 de febrero, el calendario continuará con normalidad y los pagos se acreditarán en las fechas previstas.

