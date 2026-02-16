ANSES frena los pagos de todas las prestaciones: el motivo y el día en que se normaliza

La atención en oficinas

La acreditación de haberes

La continuidad del calendario de pagos

Con la reapertura, el cronograma continúa con normalidad según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

ANSES_Pago

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 10 de febrero

DNI terminados en 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2: 12 de febrero

DNI terminados en 3: 13 de febrero

DNI terminados en 4: 18 de febrero

DNI terminados en 5: 19 de febrero

DNI terminados en 6: 20 de febrero

DNI terminados en 7: 23 de febrero

DNI terminados en 8: 24 de febrero

DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Asignaciones de pago único y Prestación por Desempleo

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): todas las terminaciones de DNI del 10 de febrero al 12 de marzo

Prestación por Desempleo: del 24 de febrero al 2 de marzo, según DNI

Qué deben hacer los beneficiarios

Desde ANSES recomiendan:

Consultar la fecha de cobro en los canales oficiales

No concurrir a las oficinas durante los feriados

Operar a través de home banking o cajeros automáticos

Con la reanudación de la actividad el 18 de febrero, el calendario continuará con normalidad y los pagos se acreditarán en las fechas previstas.