ANSES frena los pagos de todas las prestaciones: el motivo y el día en que se normaliza
La Administración Nacional de la Seguridad Social interrumpe esta semana los pagos y la atención presencial por los feriados de Carnaval: jubilados, pensionados y titulares de AUH y AUE deberán esperar para que se reanude el cronograma y vuelvan a acreditarse los haberes.
ANSES frena los pagos de todas las prestaciones: el motivo y el día en que se normaliza
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un aviso importante dirigido a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales como la AUH, la AUE y otras prestaciones, debido a una modificación en el cronograma de pagos por los feriados de Carnaval.
Según informó el organismo, los depósitos y la atención al público se ven interrumpidos durante los días feriados, lo que genera una pausa en el calendario habitual. La actividad se retoma el miércoles 18 de febrero, fecha en la que también vuelven a acreditarse los haberes.
Mientras tanto, quienes necesiten realizar consultas deberán hacerlo de manera online a través de los canales oficiales, ya que las oficinas permanecerán cerradas.
Por qué ANSES suspendió pagos y atención al público
La interrupción no responde a un problema en las liquidaciones ni a cambios en los beneficios, sino exclusivamente al feriado largo de Carnaval, que impacta en:
La atención en oficinas
La acreditación de haberes
La continuidad del calendario de pagos
Con la reapertura, el cronograma continúa con normalidad según la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
AUH y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6: 19 de febrero
DNI terminados en 7: 20 de febrero
DNI terminados en 8: 23 de febrero
DNI terminados en 9: 24 de febrero
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: 10 de febrero
DNI terminados en 1: 11 de febrero
DNI terminados en 2: 12 de febrero
DNI terminados en 3: 13 de febrero
DNI terminados en 4: 18 de febrero
DNI terminados en 5: 19 de febrero
DNI terminados en 6: 20 de febrero
DNI terminados en 7: 23 de febrero
DNI terminados en 8: 24 de febrero
DNI terminados en 9: 25 de febrero
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
Asignaciones de pago único y Prestación por Desempleo
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción):
todas las terminaciones de DNI del 10 de febrero al 12 de marzo
Prestación por Desempleo:
del 24 de febrero al 2 de marzo, según DNI
Qué deben hacer los beneficiarios
Desde ANSES recomiendan:
Consultar la fecha de cobro en los canales oficiales
No concurrir a las oficinas durante los feriados
Operar a través de home banking o cajeros automáticos
Con la reanudación de la actividad el 18 de febrero, el calendario continuará con normalidad y los pagos se acreditarán en las fechas previstas.