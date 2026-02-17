Tarjeta Alimentar marzo 2026: los nuevos valores con la AUH ANSES
Sube la AUH en marzo 2026, pero la Tarjeta Alimentar sigue sin cambios: cuánto se cobra realmente por hijo y cuál es el total que llega a cada familia.
ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados
La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero por parte del INDEC activó automáticamente un nuevo incremento para las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social. Desde marzo de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrán una suba del 2,9%, en línea con la inflación informada.
Sin embargo, no todos los ingresos que reciben las familias con hijos se actualizan con la misma fórmula. La Tarjeta Alimentar -que depende del Ministerio de Capital Humano- no tendrá aumento y continuará con los valores vigentes.
Esta diferencia impacta de manera directa en el ingreso final de millones de hogares en todo el país.
AUH marzo 2026: monto con aumento confirmado
Con la fórmula de movilidad mensual establecida en el DNU 274/2024, el nuevo valor de la AUH pasa a ser:
Monto total: $132.839 por hijo
Pero, como ocurre todos los meses, el organismo previsional deposita el 80% del haber y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.
Cómo queda el pago mensual
AUH total: $132.839
Pago directo (80%): $106.271,20
Monto retenido (20%): $26.567,80
Ese porcentaje acumulado se cobra una vez al año cuando se acreditan:
controles de salud
esquema de vacunación
asistencia escolar
El mismo valor se aplica para la Asignación Universal por Embarazo (AUE).
Tarjeta Alimentar en marzo 2026: montos congelados
A diferencia de la AUH, el refuerzo alimentario no se ajusta por inflación mensual, ya que su actualización depende de una decisión administrativa del Gobierno nacional.
Por eso, en marzo los valores continúan sin cambios:
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
El beneficio:
se deposita en la misma cuenta que la AUH
no requiere inscripción
es automático para quienes cumplen los requisitos
AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo 2026
La suma de ambas prestaciones determina el ingreso real de cada familia.