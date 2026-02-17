En vivo Radio La Red
Tarjeta Alimentar marzo 2026: los nuevos valores con la AUH ANSES

Sube la AUH en marzo 2026, pero la Tarjeta Alimentar sigue sin cambios: cuánto se cobra realmente por hijo y cuál es el total que llega a cada familia.

La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero por parte del INDEC activó automáticamente un nuevo incremento para las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social. Desde marzo de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrán una suba del 2,9%, en línea con la inflación informada.

Progresar 2026: requisitos, edad, ingresos y claves para no quedar afuera

Sin embargo, no todos los ingresos que reciben las familias con hijos se actualizan con la misma fórmula. La Tarjeta Alimentar -que depende del Ministerio de Capital Humano- no tendrá aumento y continuará con los valores vigentes.

Esta diferencia impacta de manera directa en el ingreso final de millones de hogares en todo el país.

AUH marzo 2026: monto con aumento confirmado

Con la fórmula de movilidad mensual establecida en el DNU 274/2024, el nuevo valor de la AUH pasa a ser:

Monto total: $132.839 por hijo

Pero, como ocurre todos los meses, el organismo previsional deposita el 80% del haber y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Cómo queda el pago mensual

  • AUH total: $132.839

  • Pago directo (80%): $106.271,20

  • Monto retenido (20%): $26.567,80

Ese porcentaje acumulado se cobra una vez al año cuando se acreditan:

  • controles de salud

  • esquema de vacunación

  • asistencia escolar

El mismo valor se aplica para la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

AUH_ANSES

Tarjeta Alimentar en marzo 2026: montos congelados

A diferencia de la AUH, el refuerzo alimentario no se ajusta por inflación mensual, ya que su actualización depende de una decisión administrativa del Gobierno nacional.

Por eso, en marzo los valores continúan sin cambios:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

El beneficio:

  • se deposita en la misma cuenta que la AUH

  • no requiere inscripción

  • es automático para quienes cumplen los requisitos

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo 2026

La suma de ambas prestaciones determina el ingreso real de cada familia.

Familia con 1 hijo

  • AUH (80%): $106.271,20

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

    Total mensual: $158.521,20.

Familia con 2 hijos

  • AUH (80% x2): $212.542,40

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

    Total mensual: $294.478,40.

Familia con 3 hijos

  • AUH (80% x3): $318.813,60

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

    Total mensual: $426.875,60.

