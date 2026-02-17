Tarjeta Alimentar marzo 2026: los nuevos valores con la AUH ANSES

Monto total: $132.839 por hijo

Pero, como ocurre todos los meses, el organismo previsional deposita el 80% del haber y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Cómo queda el pago mensual

AUH total: $132.839

Pago directo (80%): $106.271,20

Monto retenido (20%): $26.567,80

Ese porcentaje acumulado se cobra una vez al año cuando se acreditan:

controles de salud

esquema de vacunación

asistencia escolar

El mismo valor se aplica para la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

AUH_ANSES

Tarjeta Alimentar en marzo 2026: montos congelados

A diferencia de la AUH, el refuerzo alimentario no se ajusta por inflación mensual, ya que su actualización depende de una decisión administrativa del Gobierno nacional.

Por eso, en marzo los valores continúan sin cambios:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

El beneficio:

se deposita en la misma cuenta que la AUH

no requiere inscripción

es automático para quienes cumplen los requisitos

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo 2026

La suma de ambas prestaciones determina el ingreso real de cada familia.

Familia con 1 hijo

AUH (80%): $106.271,20

Tarjeta Alimentar: $52.250 Total mensual: $158.521,20.

Familia con 2 hijos

AUH (80% x2): $212.542,40

Tarjeta Alimentar: $81.936 Total mensual: $294.478,40.

Familia con 3 hijos