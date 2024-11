ANSES y Milei comenzaron con el pago de ajustes a JUBILADOS con sentencias firmes

ANSES sorprendió a los beneficiarios AUH y AUE con un doble bono de $86.000 ANSES sorprendió a los beneficiarios AUH y AUE con un doble bono de $86.000

Ajustes provisionales: ¿cómo se están implementando?

La abogada previsionalista Andrea Falcone destacó en su cuenta de X que finalmente se está viendo la implementación de estos ajustes provisionales en los recibos de haberes de algunos jubilados. “Este mes, notamos un nuevo concepto en los recibos: ajuste provisorio. Esto indica que ANSES comenzó a cumplir con lo anunciado meses atrás”, explicó Falcone.

No obstante, agregó que estos pagos provisionales no se limitan a sentencias firmes recientes, sino que incluyen casos más antiguos. “Se están pagando sentencias anteriores a junio de este año, algo que no estaba claro en los anuncios oficiales”, comentó.

¿Qué sucede con los retroactivos?

El gran interrogante para los jubilados que ganaron juicios sigue siendo el pago de los montos retroactivos, que en algunos casos representan sumas considerables acumuladas durante años. Los abogados previsionalistas explican que estos pagos suelen concretarse mediante embargos judiciales cuando ANSES no cumple en tiempo y forma.

“El proceso de ejecución de la sentencia incluye la liquidación de los retroactivos. Si ANSES no paga voluntariamente, el juzgado puede ordenar un embargo y transferir el dinero directamente al beneficiario”, explicó un especialista en la materia.

Adrián Troccoli, otro abogado especializado en previsión social, indicó que existen aproximadamente 500.000 sentencias en etapa de ejecución en los tribunales. Muchas de estas corresponden a casos mal pagados o a deudas acumuladas durante más de una década. “El cambio que estamos viendo ahora es que ANSES parece estar respetando los montos establecidos por los tribunales, lo que es un avance, aunque insuficiente”, comentó.