ANSES y Milei confirmaron el cambio más esperado para jubilados y pensionados

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre de 2026?

A partir de septiembre, el haber mínimo jubilatorio quedará establecido en $428.633,20, sin contemplar el refuerzo extraordinario.

Esto significa que los jubilados que cobran la mínima y que además tienen derecho al bono completo de $70.000 podrán alcanzar un ingreso bruto de $498.633,20 durante el mes.

La cifra corresponde a la suma del nuevo haber previsional y el refuerzo. Sin embargo, el importe efectivamente depositado puede ser inferior debido a la aplicación de descuentos correspondientes a PAMI u otros conceptos, según la situación particular de cada beneficiario.

La actualización también modifica el valor correspondiente a quienes reciben haberes superiores. En septiembre, el haber máximo jubilatorio llegará a $2.884.296.

En todos los casos, se trata de montos brutos. Por eso, para conocer cuánto dinero llegará finalmente a la cuenta bancaria, cada jubilado deberá tener en cuenta las deducciones que puedan aplicarse sobre su prestación.

Aumento de ANSES: qué cambia para jubilados y pensionados

El incremento previsto para septiembre no estará limitado exclusivamente a quienes cobran la jubilación mínima.

La actualización también alcanzará a las pensiones y prestaciones administradas por ANSES, de acuerdo con los mecanismos de movilidad correspondientes.

Uno de los puntos centrales es que el incremento se aplica sobre los valores vigentes, por lo que las diferentes prestaciones tendrán nuevos montos durante el noveno mes del año.

Entre los principales valores informados aparecen:

PUAM: $342.891, con posibilidad de llegar a $412.891 al sumar el bono completo.

PNC por invalidez y vejez: $300.014, que puede alcanzar $370.014 con el refuerzo.

Pensión para madres de siete hijos o más: $428.591 de haber básico y hasta $498.591 con el adicional.

De esta manera, la actualización de septiembre también modifica los ingresos de miles de pensionados que reciben prestaciones no contributivas.

La diferencia entre los montos de cada beneficio responde a las características propias de cada prestación y a la normativa que determina su cálculo.

¿Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000 de ANSES?

El bono de $70.000 continuará durante septiembre para determinados jubilados y pensionados.

El refuerzo está destinado principalmente a quienes tienen ingresos previsionales más bajos. En el caso de quienes perciben un haber igual o inferior al mínimo jubilatorio, el adicional podrá alcanzar los $70.000 completos.

Por lo tanto, un jubilado que cobre la mínima tendrá en septiembre:

$428.633,20 de haber + $70.000 de bono = $498.633,20 brutos.

El escenario cambia para quienes tienen un ingreso superior al haber mínimo. En esos casos, el refuerzo puede ser proporcional, con el objetivo de que el ingreso total alcance el límite establecido.

El esquema también contempla a beneficiarios de distintos regímenes previsionales y asistenciales nacionales.

Entre ellos aparecen titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de la PUAM y determinadas Pensiones No Contributivas (PNC).

También se encuentran contempladas prestaciones como las pensiones por vejez, invalidez y aquellas destinadas a madres de siete hijos o más, además de otros beneficios establecidos por la normativa vigente.

¿Por qué se adelanta el calendario de pagos de ANSES en septiembre?

Otra de las novedades para los beneficiarios estará relacionada con las fechas de cobro.

El calendario de ANSES septiembre 2026 comenzará el martes 8 para determinados grupos. Esto representa un adelanto respecto del cronograma que se había implementado durante agosto.

El cambio puede resultar especialmente importante para jubilados y pensionados que organizan sus gastos mensuales en función de la fecha en la que reciben el depósito.

Como ocurre habitualmente, la terminación del DNI será el dato clave para conocer el día exacto del cobro.

Los pagos se distribuirán en diferentes jornadas para evitar la concentración de beneficiarios en una única fecha.

Calendario ANSES septiembre 2026 para Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) serán los primeros en comenzar a cobrar durante septiembre.

El cronograma informado quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

De esta manera, el primer grupo comenzará a recibir sus haberes desde el martes 8 de septiembre, mientras que el último grupo de PNC tendrá asignada la fecha del lunes 14.

Es importante recordar que la fecha del calendario indica el día establecido para el pago según la terminación del documento. La disponibilidad efectiva del dinero puede depender también de los tiempos operativos de cada entidad bancaria.

Calendario ANSES septiembre 2026 para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados que reciben el haber mínimo tendrán un cronograma que se extenderá desde el martes 8 hasta el lunes 21 de septiembre.

Las fechas serán las siguientes:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Por lo tanto, quienes cobren la jubilación mínima deberán revisar la terminación de su DNI para identificar la jornada asignada.

La primera tanda corresponde a los documentos terminados en 0, mientras que los jubilados cuyo DNI finaliza en 9 serán los últimos de este grupo en acceder al pago.

Calendario ANSES septiembre 2026 para jubilados que cobran más que la mínima

Los beneficiarios cuyos haberes superan el mínimo jubilatorio tendrán un cronograma posterior.

En este caso, las fechas de septiembre serán:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Así, el calendario para este grupo comenzará el 22 de septiembre y finalizará el 28 de septiembre.

La distribución permite organizar los pagos de acuerdo con el nivel del haber y la terminación del documento, una metodología que ANSES utiliza para establecer sus cronogramas mensuales.

Cuánto dinero pueden recibir los jubilados con el bono en septiembre

El nuevo escenario previsional combina dos elementos que tendrán un impacto directo en los ingresos de los jubilados: la actualización del haber y el refuerzo extraordinario.

Para quienes cobran la mínima y acceden al bono completo, el ingreso bruto llegará a $498.633,20.

En el caso de la PUAM, el monto será de $342.891 y podrá elevarse hasta $412.891 con el refuerzo.

Por su parte, quienes perciban una PNC por invalidez o vejez tendrán un haber de $300.014, que puede alcanzar $370.014 al incorporar el bono completo.

En tanto, la pensión destinada a madres de siete hijos o más tendrá un valor básico de $428.591, con un máximo de $498.591 cuando corresponda el adicional.

Estos valores permiten observar cómo el refuerzo modifica el ingreso final de quienes reciben las prestaciones más bajas.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios de ANSES

Con la llegada de septiembre, jubilados y pensionados deberán prestar atención a varios datos para determinar cuánto cobrarán.

El primero es el monto de la prestación sin el bono. El segundo es verificar si cumplen las condiciones para acceder al refuerzo completo o proporcional. Finalmente, deberán consultar la fecha correspondiente según la terminación del DNI.

También resulta importante distinguir entre haber bruto e ingreso neto. Los montos anunciados antes de descuentos no necesariamente coinciden con el dinero que finalmente queda disponible en la cuenta bancaria.

Por ese motivo, dos beneficiarios con un mismo haber nominal pueden recibir depósitos diferentes si tienen descuentos o deducciones particulares.

ANSES: el calendario de septiembre llega con aumento y bono

Septiembre será, de esta manera, otro mes de modificaciones para los beneficiarios del sistema previsional.

El aumento del 2,1% se aplicará sobre los haberes y llevará la jubilación mínima a $428.633,20. Al mismo tiempo, quienes estén alcanzados por el refuerzo podrán sumar hasta $70.000 adicionales, elevando el ingreso bruto hasta $498.633,20 en el caso de quienes cobran la mínima.

Las pensiones y prestaciones no contributivas también tendrán nuevos valores, mientras que el calendario comenzará el martes 8 de septiembre para los primeros beneficiarios.

Para los jubilados que cobran la mínima, los pagos se extenderán hasta el lunes 21 de septiembre, mientras que quienes tienen haberes superiores al mínimo cobrarán entre el 22 y el 28 de septiembre.

La clave, como cada mes, estará en la terminación del DNI y el tipo de prestación que recibe cada beneficiario. Revisar ambos datos permitirá conocer con anticipación cuándo corresponde el depósito y cuál será el monto bruto que ANSES abonará durante septiembre de 2026.