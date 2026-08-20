Confirmado: ANSES depositará hasta $300.000 por 12 meses

Además, la cantidad de cuotas depende del historial de aportes y del tiempo trabajado durante los años previos a la pérdida del empleo.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

Para acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES es necesario cumplir determinadas condiciones. Uno de los principales factores que se tienen en cuenta es la modalidad de contratación que tenía el trabajador antes de producirse la desvinculación.

En el caso de los trabajadores permanentes, se exige acreditar al menos seis meses de trabajo con aportes dentro de los tres años anteriores al momento del despido o de la finalización de la relación laboral.

Esto significa que no alcanza simplemente con haber tenido un empleo registrado en algún momento. El organismo previsional verifica que exista una determinada cantidad de meses trabajados y con aportes dentro del período establecido.

Para los trabajadores eventuales o de temporada, las condiciones cambian. En estos casos, se debe demostrar haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y más de 90 días durante el año anterior a la finalización del vínculo laboral.

La diferencia responde a las características particulares de este tipo de empleos, que pueden tener períodos de actividad y de inactividad durante el año.

Por ese motivo, antes de iniciar la solicitud resulta fundamental revisar que los aportes laborales estén correctamente registrados y que la documentación presentada permita acreditar la situación de desempleo.

Cuántos meses se puede cobrar la Prestación por Desempleo

Otro de los puntos centrales de la prestación es su duración. El beneficio no se paga durante un período idéntico a todos los trabajadores, sino que la cantidad de cuotas está relacionada con los meses trabajados y los aportes realizados durante los tres años anteriores.

Según las condiciones previstas, la prestación puede extenderse entre 2 y 12 cuotas mensuales.

De esta manera, un trabajador que reúne los requisitos puede recibir una ayuda durante varios meses mientras intenta conseguir un nuevo empleo. La cantidad final de cuotas queda determinada por los antecedentes laborales que ANSES tome en cuenta al momento de resolver la solicitud.

Existe además una consideración especial para los beneficiarios de más de 45 años. En esos casos, se contemplan seis meses adicionales de cobertura, de acuerdo con las condiciones establecidas para el beneficio.

La extensión busca brindar un período mayor de acompañamiento económico a quienes pueden enfrentar mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral.

Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo en agosto de 2026

Uno de los datos que más interesa a quienes perdieron su empleo es el monto que pueden recibir.

La Prestación por Desempleo de ANSES se calcula inicialmente tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual que haya cobrado el trabajador durante los últimos seis meses de actividad.

Sin embargo, el cálculo está sujeto a los límites establecidos para el beneficio.

A partir del 1° de agosto de 2026, el importe mensual tiene los siguientes valores:

Monto mínimo: $188.300.

Monto máximo: $376.600.

Por lo tanto, aunque el cálculo basado en la remuneración anterior pueda arrojar un resultado diferente, el pago efectivo no puede quedar por debajo del piso ni superar el máximo fijado.

La situación de cada trabajador debe analizarse individualmente porque el monto final también está condicionado por los antecedentes salariales registrados.

Además, la cantidad de cuotas no depende del monto recibido, sino de los meses trabajados y los aportes acreditados durante los tres años anteriores a la desvinculación.

Qué pasa si el trabajador tenía otro beneficio de ANSES

La Prestación por Desempleo puede ser compatible con determinadas asignaciones y beneficios administrados por ANSES.

Entre las prestaciones que pueden coexistir bajo las condiciones correspondientes aparecen la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación prenatal y determinadas asignaciones vinculadas con nacimiento, adopción, matrimonio y la Ayuda Escolar Anual.

Esto significa que quedar desempleado no implica necesariamente perder de manera automática todas las prestaciones que pudiera estar percibiendo el grupo familiar.

De todos modos, la compatibilidad depende de las características de cada beneficio y de la situación particular del titular. Por eso, resulta conveniente consultar la información registrada ante ANSES antes de realizar el trámite.

Cómo se cobra la Prestación por Desempleo de ANSES

Una vez que la solicitud es aprobada, ANSES puede gestionar la apertura de una Cuenta de la Seguridad Social a nombre del beneficiario.

Esa cuenta se utiliza para acreditar las cuotas correspondientes a la prestación.

El titular puede retirar el dinero en la entidad bancaria asignada y también acceder a una tarjeta de débito para realizar operaciones mediante cajeros automáticos.

En determinadas situaciones, el beneficiario puede recibir el dinero en una cuenta bancaria que ya utilizaba para cobrar otra prestación de ANSES.

También existe la posibilidad de que una persona que ya posee una cuenta bancaria personal consulte con su entidad para solicitar su conversión en una Cuenta de la Seguridad Social, siempre de acuerdo con las condiciones aplicables.

Por eso, después de iniciar la gestión es importante prestar atención a la información bancaria vinculada con el beneficio y verificar dónde serán depositadas las cuotas.

Qué documentación hay que presentar según la causa del despido

Uno de los puntos más importantes para completar correctamente el trámite es acreditar por qué terminó la relación laboral.

La documentación exigida puede variar considerablemente según las circunstancias que llevaron al trabajador a quedar desempleado.

En un despido sin justa causa, por ejemplo, puede ser necesario presentar el telegrama o la carta documento mediante la cual el empleador comunicó la desvinculación. También puede utilizarse una nota de despido firmada y certificada por el empleador.

Si el trabajador quedó desempleado como consecuencia de una quiebra o concurso preventivo del empleador, pueden solicitarse distintos documentos vinculados con el proceso judicial o comercial. Entre ellos pueden encontrarse documentación emitida por el síndico, una sentencia de quiebra autenticada, el telegrama que notificó el cese o documentación relacionada con la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.

En aquellos casos en los que el trabajador decide finalizar el vínculo debido a una causa justa, se deben acreditar las comunicaciones realizadas. Para ello pueden requerirse los telegramas de intimación y de desvinculación enviados por el trabajador.

Si la relación laboral terminó porque llegó a su vencimiento un contrato a plazo fijo, corresponde presentar una copia del contrato que permita comprobar que efectivamente se produjo su finalización.

También existen situaciones particulares.

Ante el fallecimiento de un empleador unipersonal, puede ser necesaria una copia certificada del acta de defunción.

Cuando el cese laboral se produce en un contexto relacionado con una enfermedad o accidente, puede requerirse documentación médica que permita acreditar la situación y, cuando corresponda, la aptitud para desempeñar un puesto acorde con las condiciones del trabajador.

Más allá de la documentación específica, existe un requisito básico para comenzar la gestión: presentar el DNI, tanto original como copia, junto con los comprobantes que permitan demostrar la situación de desempleo.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES

El trámite puede realizarse por internet o de manera presencial en una oficina del organismo.

La alternativa online permite iniciar la gestión sin trasladarse hasta una dependencia. Para hacerlo, el trabajador debe ingresar a Atención Virtual de ANSES y utilizar su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Quienes todavía no cuenten con la clave deberán generarla para poder acceder al sistema y realizar la gestión correspondiente.

El trámite presencial también continúa disponible. En este caso, es necesario solicitar previamente un turno y concurrir a la oficina asignada con el DNI y toda la documentación necesaria.

La elección entre una modalidad u otra dependerá de la situación del solicitante y de la documentación que tenga disponible.

Por qué es importante presentar correctamente la documentación

La causa de la desvinculación laboral es un elemento fundamental para determinar si corresponde el beneficio.

Por eso, no alcanza con demostrar que actualmente la persona no tiene trabajo. También debe acreditarse que la finalización de la relación laboral se produjo bajo una de las circunstancias contempladas para acceder a la Prestación por Desempleo.

Un error en la documentación, la falta de un comprobante o una inconsistencia en los datos laborales pueden dificultar el proceso.

Antes de iniciar la solicitud, conviene reunir toda la información relacionada con el empleo anterior: recibos de sueldo, documentación del despido o finalización del contrato, telegramas laborales y cualquier otro comprobante que permita demostrar la situación.

También es importante verificar que los datos personales y laborales registrados sean correctos.

Qué tener en cuenta antes de iniciar el trámite ante ANSES

La Prestación por Desempleo representa una herramienta de asistencia para trabajadores registrados que atraviesan una pérdida involuntaria de su fuente laboral.

Sin embargo, no se trata de un pago automático. El acceso está condicionado por la modalidad de contratación, los meses trabajados, los aportes realizados y la causa por la que terminó la relación laboral.

En agosto de 2026, los montos establecidos se ubican entre $188.300 y $376.600 mensuales, mientras que la duración puede ir desde 2 hasta 12 cuotas, según el historial laboral.

Para los mayores de 45 años, además, se contempla una extensión de seis meses adicionales en las condiciones previstas.

Por eso, quienes recientemente quedaron desempleados deberían revisar cuanto antes si cumplen con los requisitos y reunir la documentación correspondiente.

La posibilidad de hacer el trámite online mediante Atención Virtual de ANSES o de manera presencial con turno previo permite elegir la alternativa que resulte más conveniente.

En definitiva, conocer los requisitos, los montos y los documentos necesarios puede evitar demoras y facilitar el acceso a una ayuda económica pensada precisamente para atravesar el período que transcurre entre la pérdida de un empleo y la obtención de una nueva oportunidad laboral.