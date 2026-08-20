ANSES: nuevo calendario de pagos y montos de jubilaciones y pensiones para septiembre 2026

De esta manera, quienes cobran el haber mínimo tendrán un incremento de casi $9.000 respecto del monto correspondiente a agosto.

A estos valores se les pueden aplicar los descuentos correspondientes, por lo que el monto finalmente depositado puede ser diferente según la situación de cada beneficiario.

ANSES confirmó las fechas de cobro para los jubilados: mirá el calendario de agosto

Bono de $70.000 para jubilados y pensionados

El Gobierno mantiene en septiembre el refuerzo extraordinario de $70.000 para determinados jubilados y pensionados. El bono completo corresponde a quienes tienen un haber igual o inferior al mínimo. En esos casos, un jubilado que perciba la mínima cobrará $498.633,20 en total entre el haber actualizado y el refuerzo.

Para quienes tienen ingresos previsionales superiores al haber mínimo, el bono se entrega de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

El refuerzo también alcanza a determinados titulares de pensiones no contributivas y a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Qué pasa con las pensiones de ANSES en septiembre

Las distintas pensiones administradas por ANSES también recibirán el aumento del 2,1% en septiembre. El incremento alcanza a las prestaciones previsionales y asistenciales comprendidas dentro del esquema de actualización vigente. El monto final depende del tipo de pensión que recibe cada beneficiario.

Entre las prestaciones alcanzadas se encuentran determinadas Pensiones no Contributivas (PNC), entre ellas las destinadas a personas por invalidez, por vejez y a madres de siete hijos o más.

El calendario de pagos de septiembre comenzará el 8 de septiembre, dos días antes que en agosto, cuando los depósitos comenzaron el día 10. Las fechas de cobro se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI y con el tipo de prestación que recibe cada beneficiario.

Por este motivo, no todos los jubilados y pensionados cobrarán el mismo día. El cronograma continúa de manera escalonada durante el mes. Cómo consultar cuándo cobrás en septiembre

Los jubilados y pensionados pueden consultar la fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales de ANSES. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la información correspondiente a sus prestaciones.

También pueden verificar allí el monto que ANSES tiene previsto liquidar y la información relacionada con el depósito.

De esta manera, en septiembre los jubilados y pensionados tendrán una actualización del 2,1%, un haber mínimo de $428.633,20 y, para quienes cumplan las condiciones, un refuerzo de $70.000 que llevará el ingreso total hasta $498.633,20.