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ANSES: nuevo calendario de pagos y montos de jubilaciones y pensiones para septiembre 2026

ANSES aplicará en septiembre un aumento del 2,1% en jubilaciones y pensiones. Cuánto cobrará un jubilado con la mínima, quiénes recibirán el bono de $70.000 y cuándo comienza el nuevo calendario de pagos.

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Con la actualización, el haber mínimo jubilatorio pasará a $428.633,20, sin contar el refuerzo extraordinario. Para quienes reciban el bono completo de $70.000, el ingreso total llegará a $498.633,20.

Además, el calendario de pagos tendrá un adelanto respecto de agosto: los primeros jubilados y pensionados comenzarán a cobrar el martes 8 de septiembre.

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

El aumento del 2,1% modifica los haberes previsionales a partir de septiembre. El nuevo valor de la jubilación mínima será de $428.633,20, mientras que el haber máximo llegará a $2.884.296.

De esta manera, quienes cobran el haber mínimo tendrán un incremento de casi $9.000 respecto del monto correspondiente a agosto.

A estos valores se les pueden aplicar los descuentos correspondientes, por lo que el monto finalmente depositado puede ser diferente según la situación de cada beneficiario.

ANSES confirmó las fechas de cobro para los jubilados: mirá el calendario de agosto

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Bono de $70.000 para jubilados y pensionados

El Gobierno mantiene en septiembre el refuerzo extraordinario de $70.000 para determinados jubilados y pensionados. El bono completo corresponde a quienes tienen un haber igual o inferior al mínimo. En esos casos, un jubilado que perciba la mínima cobrará $498.633,20 en total entre el haber actualizado y el refuerzo.

Para quienes tienen ingresos previsionales superiores al haber mínimo, el bono se entrega de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

El refuerzo también alcanza a determinados titulares de pensiones no contributivas y a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Qué pasa con las pensiones de ANSES en septiembre

Las distintas pensiones administradas por ANSES también recibirán el aumento del 2,1% en septiembre. El incremento alcanza a las prestaciones previsionales y asistenciales comprendidas dentro del esquema de actualización vigente. El monto final depende del tipo de pensión que recibe cada beneficiario.

Entre las prestaciones alcanzadas se encuentran determinadas Pensiones no Contributivas (PNC), entre ellas las destinadas a personas por invalidez, por vejez y a madres de siete hijos o más.

El calendario de pagos de septiembre comenzará el 8 de septiembre, dos días antes que en agosto, cuando los depósitos comenzaron el día 10. Las fechas de cobro se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI y con el tipo de prestación que recibe cada beneficiario.

Por este motivo, no todos los jubilados y pensionados cobrarán el mismo día. El cronograma continúa de manera escalonada durante el mes. Cómo consultar cuándo cobrás en septiembre

Los jubilados y pensionados pueden consultar la fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales de ANSES. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la información correspondiente a sus prestaciones.

También pueden verificar allí el monto que ANSES tiene previsto liquidar y la información relacionada con el depósito.

De esta manera, en septiembre los jubilados y pensionados tendrán una actualización del 2,1%, un haber mínimo de $428.633,20 y, para quienes cumplan las condiciones, un refuerzo de $70.000 que llevará el ingreso total hasta $498.633,20.

En pocas palabras

  • ANSES: Anunció un aumento del 2,1% en jubilaciones y pensiones para septiembre.
  • Haber mínimo: Superará los $428.633,20 sin contar el refuerzo de $70.000.
  • Calendario de pagos: Iniciará el martes 8 de septiembre, adelantándose a agosto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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