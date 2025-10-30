Asignaciones de Pago Único de ANSES noviembre 2025: montos, requisitos y cómo solicitarlas

ANSES_calendario

Requisitos para acceder al Pago Único por Adopción

Para recibir el beneficio por adopción, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos establecidos por ANSES:

Beneficiarios de AUH: El grupo familiar debe haber cobrado la AUH en el mes en que se dictó la sentencia de adopción.

Titulares de SUAF: Cumplir con los límites de ingresos establecidos por ANSES. Para noviembre de 2025: Tope individual: $2.453.608 Tope familiar: $4.907.216

Documentación obligatoria: Sentencia judicial de adopción. Partida de nacimiento del menor adoptado. Documentos de identidad del menor y de los padres o madres.

Datos actualizados en Mi ANSES: Es fundamental que los solicitantes tengan información personal y familiar vigente en la plataforma, para evitar retrasos en el pago.



Quiénes pueden acceder al beneficio

El Pago Único alcanza a diversos grupos de beneficiarios:

Trabajadores en relación de dependencia

Empleados rurales y de temporada

Personas con prestaciones por desempleo

Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

Beneficiarios de ART

Titulares de AUH y SUAF

ANSES recuerda que cumplir con los límites de ingresos y requisitos de documentación es indispensable para poder recibir el pago.

Por qué es importante solicitar la APU a tiempo

El Pago Único no solo representa un apoyo económico puntual, sino que también facilita la planificación familiar y la cobertura de gastos relacionados con la adopción o eventos familiares importantes.

Además, al tramitarlo dentro del plazo, las familias evitan retrasos o rechazos en la acreditación, asegurando que el beneficio llegue de forma rápida y efectiva.

anses plata 5.jpg

Paso a paso: cómo solicitar la APU por adopción

El trámite se puede realizar a través del sitio web oficial de la entidad, en su canal Atención Virtual, o de forma presencial en una oficina con turno previo. Tené en cuenta que la solicitud debe realizarse dentro de un plazo de entre los 2 meses y hasta 2 años después de la sentencia de adopción.