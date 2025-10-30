Asignaciones de Pago Único de ANSES noviembre 2025: montos, requisitos y cómo solicitarlas
La ANSES actualizó los montos de las Asignaciones de Pago Único con un incremento del 2,1% para noviembre de 2025. Cómo anotarse para cobrarlas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 2,1% en las Asignaciones de Pago Único (APU), aplicable a los eventos familiares como nacimiento, matrimonio o adopción. Este aumento se basa en los datos de inflación de septiembre, según el INDEC, y será vigente para los pagos que se realicen durante noviembre de 2025.
En particular, la Asignación por Adopción alcanzará un monto de $417.115 por evento, lo que representa un alivio económico significativo para las familias que atraviesan este proceso. Este tipo de pago único se otorga a trabajadores en relación de dependencia, empleados rurales y de temporada, personas con prestaciones por desempleo, titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra, beneficiarios de ART y aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros grupos.
Qué son las Asignaciones de Pago Único
Las APU son beneficios que se abonan una sola vez por cada evento registrado y buscan acompañar económicamente a las familias frente a situaciones específicas de la vida familiar, como:
Nacimiento de un hijo o hija
Matrimonio
Adopción de un niño o niña
El beneficio está sujeto a plazos: los solicitantes pueden gestionarlo entre 2 meses y 2 años desde la sentencia judicial correspondiente, según el caso.
Requisitos para acceder al Pago Único por Adopción
Para recibir el beneficio por adopción, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos establecidos por ANSES:
Beneficiarios de AUH:
El grupo familiar debe haber cobrado la AUH en el mes en que se dictó la sentencia de adopción.
Titulares de SUAF:
Cumplir con los límites de ingresos establecidos por ANSES. Para noviembre de 2025:
Tope individual: $2.453.608
Tope familiar: $4.907.216
Documentación obligatoria:
Sentencia judicial de adopción.
Partida de nacimiento del menor adoptado.
Documentos de identidad del menor y de los padres o madres.
Datos actualizados en Mi ANSES:
Es fundamental que los solicitantes tengan información personal y familiar vigente en la plataforma, para evitar retrasos en el pago.
Quiénes pueden acceder al beneficio
El Pago Único alcanza a diversos grupos de beneficiarios:
Trabajadores en relación de dependencia
Empleados rurales y de temporada
Personas con prestaciones por desempleo
Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra
Beneficiarios de ART
Titulares de AUH y SUAF
ANSES recuerda que cumplir con los límites de ingresos y requisitos de documentación es indispensable para poder recibir el pago.
Por qué es importante solicitar la APU a tiempo
El Pago Único no solo representa un apoyo económico puntual, sino que también facilita la planificación familiar y la cobertura de gastos relacionados con la adopción o eventos familiares importantes.
Además, al tramitarlo dentro del plazo, las familias evitan retrasos o rechazos en la acreditación, asegurando que el beneficio llegue de forma rápida y efectiva.
Paso a paso: cómo solicitar la APU por adopción
El trámite se puede realizar a través del sitio web oficial de la entidad, en su canal Atención Virtual, o de forma presencial en una oficina con turno previo. Tené en cuenta que la solicitud debe realizarse dentro de un plazo de entre los 2 meses y hasta 2 años después de la sentencia de adopción.
Acreditá tus datos personales: revisá si tu información y vínculos familiares están actualizados en la plataforma web de "mi ANSES".
Reuní toda la documentación correspondiente: la sentencia judicial de adopción, la partina de nacimiento del niño o niña adoptado/a, y los Documentos de Identidad Nacional (DNI) del menor y de las madres y/o padres.
Ingresá a la sección "Atención Virtual", elegí la opción Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción y seguí los pasos.