ANSES paga un bono de $ 300.000 por ocho meses: requisitos y paso a paso para anotarse

¿Cuánto paga la Prestación por Desempleo?

El monto se calcula tomando como referencia el 75% del mejor sueldo percibido por el trabajador en los seis meses previos al cese. Sin embargo, el monto final no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del SMVM vigente.

Con los valores vigentes durante octubre, el rango de pago se ubica entre $161.000 y $322.000, según el historial de remuneraciones del solicitante.

Es importante remarcar que la cifra final depende de la remuneración previa y de los topes establecidos por la normativa vigente; por eso, dos beneficiarios con historiales salariales distintos pueden percibir montos diferentes.

¿Cuánto dura el cobro de la prestación?

La duración de la Prestación por Desempleo varía de acuerdo con los aportes realizados por el trabajador:

De 6 meses a 2 años trabajados: hasta 4 meses de prestación.

De 2 a 5 años trabajados: hasta 8 meses de prestación.

Más de 5 años trabajados: hasta 12 meses de prestación.

Además, la ley contempla ampliaciones del plazo en casos especiales, como para trabajadores mayores de 45 años o con cargas de familia, en cuyo caso el período puede extenderse.

Al concluir el cobro, ANSES y el Ministerio de Capital Humano ofrecen programas de capacitación y reinserción laboral para facilitar el regreso al empleo formal.

¿Quiénes pueden solicitarla? Requisitos por tipo de trabajador

Para acceder a la Prestación por Desempleo los solicitantes deben acreditar aportes y cumplir con condiciones que varían según su categoría laboral:

Trabajadores permanentes

Tener al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los últimos 3 años previos a la desvinculación.

Trabajadores eventuales o de temporada

Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año antes del cese.

Trabajadores de la construcción

Acreditar mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o la finalización de la obra.

Además, como requisito general aplica:

Ser argentino o residente con la residencia mínima requerida (según normativa).

No percibir SUAF ni tener otra prestación incompatible.

Tener los datos personales y bancarios actualizados en Mi ANSES.

image.png La Prestación por Desempleo brinda un alivio económico a quienes quedaron sin trabajo en Argentina. Foto: Anses.

Documentación necesaria (original y copia)

Al momento de solicitar la prestación deberás presentar:

DNI vigente .

Telegrama o carta documento de despido (o documentación equivalente que acredite el cese laboral).

Certificados de aportes y contratos previos, si son solicitados.

Documentación adicional según la causa del cese:

Despido sin justa causa: telegrama o carta documento del empleador.

Quiebra o concurso: nota del síndico, sentencia de quiebra o publicación en el Boletín Oficial.

Renuncia fundada: telegramas de intimación y la documentación relacionada.

No renovación de contrato a plazo fijo: copia del contrato vencido.

Fallecimiento del empleador unipersonal: acta de defunción certificada.

Enfermedad o accidente laboral: certificado médico que acredite aptitud para trabajar o documentación del hecho.

ANSES recomienda conservar los comprobantes originales durante el trámite, ya que pueden ser requeridos en cualquier instancia de verificación.

Paso a paso: cómo solicitar la Prestación por Desempleo

La gestión puede iniciarse online o de forma presencial con turno, según prefiera el solicitante.

Opción 1 — Trámite online (Mi ANSES)

Ingresá a www.anses.gob.ar

Entrá en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

En el menú, seleccioná “Trámites” y buscá “Prestación por Desempleo” o “Solicitud de Prestación por Desempleo” .

Completá el formulario con los datos personales, información del empleo finalizado y CBU para el cobro.

Adjuntá los soportes digitales solicitados (telegrama, contrato, certificados).

Enviá la solicitud y descargá o imprimí el comprobante de presentación.

Consejo: si no tenés Clave de la Seguridad Social, podés pedir turno para generar la clave en una oficina de ANSES.

Opción 2 — Presencial (con turno)

Solicitá turno en Turnos ANSES desde la web o por teléfono.

Presentate en la sede en la fecha indicada con DNI y la documentación requerida (originales y copias).

Completá la declaración jurada y entregá los comprobantes.

Conservá el comprobante de presentación que te entregue la oficina.

Cómo consultar el estado del trámite y pagos

Mi ANSES , Consultas , Estado de trámites: el sistema notificará si el trámite fue aprobado o si se requiere documentación adicional.

Teléfono 130 (opción correspondiente a prestaciones), en horario hábil de atención.

El cronograma de pago se publica mensualmente según la terminación del DNI; si el trámite está aprobado, el beneficio se paga conforme a ese calendario.

Si la solicitud es rechazada, generalmente el sistema indica la causa y brinda plazos y requisitos para presentar apelaciones o nuevos pedidos.

Compatibilidades y recomendaciones prácticas