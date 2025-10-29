ANSES paga un bono de $300.000 por ocho meses: requisitos y paso a paso para anotarse
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono mensual de $300.000, que se podrá percibir durante seis meses consecutivos. Cómo cobrarlo.
ANSES paga un bono de $ 300.000 por ocho meses: requisitos y paso a paso para anotarse
La Prestación por Desempleo que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa vigente y es una de las herramientas de respaldo económico más importantes para trabajadores que perdieron su empleo por despido, finalización de contrato o razones ajenas a su voluntad. El beneficio busca acompañar temporalmente a quienes se quedaron sin trabajo mientras buscan su reincorporación al mercado laboral formal.
A diferencia de otros programas sociales, la prestación está dirigida exclusivamente a trabajadores en relación de dependencia, eventuales o de temporada y trabajadores de la construcción que acreditaron aportes durante su actividad. Además, el monto se actualiza en función de los movimientos del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para preservar, en la medida de lo posible, el poder adquisitivo de los beneficiarios.
¿Qué es la Prestación por Desempleo ANSES?
La Prestación por Desempleo es un aporte contributivo: se liquida a quienes trabajaron en relación de dependencia y, por distintos motivos, quedaron sin empleo. Durante el período en que se cobra, el beneficiario mantiene sus aportes jubilatorios y de obra social siempre que sus datos estén correctamente registrados.
El objetivo central del programa es otorgar un ingreso temporal que permita sostener a la persona y su grupo familiar mientras busca una nueva fuente de trabajo. La prestación se articula con otras políticas públicas orientadas a la formación y la reinserción laboral.
¿Cuánto paga la Prestación por Desempleo?
El monto se calcula tomando como referencia el 75% del mejor sueldo percibido por el trabajador en los seis meses previos al cese. Sin embargo, el monto final no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del SMVM vigente.
Con los valores vigentes durante octubre, el rango de pago se ubica entre $161.000 y $322.000, según el historial de remuneraciones del solicitante.
Es importante remarcar que la cifra final depende de la remuneración previa y de los topes establecidos por la normativa vigente; por eso, dos beneficiarios con historiales salariales distintos pueden percibir montos diferentes.
¿Cuánto dura el cobro de la prestación?
La duración de la Prestación por Desempleo varía de acuerdo con los aportes realizados por el trabajador:
De 6 meses a 2 años trabajados: hasta 4 meses de prestación.
De 2 a 5 años trabajados: hasta 8 meses de prestación.
Más de 5 años trabajados: hasta 12 meses de prestación.
Además, la ley contempla ampliaciones del plazo en casos especiales, como para trabajadores mayores de 45 años o con cargas de familia, en cuyo caso el período puede extenderse.
Al concluir el cobro, ANSES y el Ministerio de Capital Humano ofrecen programas de capacitación y reinserción laboral para facilitar el regreso al empleo formal.
¿Quiénes pueden solicitarla? Requisitos por tipo de trabajador
Para acceder a la Prestación por Desempleo los solicitantes deben acreditar aportes y cumplir con condiciones que varían según su categoría laboral:
Trabajadores permanentes
Tener al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los últimos 3 años previos a la desvinculación.
Trabajadores eventuales o de temporada
Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año antes del cese.
Trabajadores de la construcción
Acreditar mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o la finalización de la obra.
Además, como requisito general aplica:
Ser argentino o residente con la residencia mínima requerida (según normativa).
No percibir SUAF ni tener otra prestación incompatible.
Tener los datos personales y bancarios actualizados en Mi ANSES.
Documentación necesaria (original y copia)
Al momento de solicitar la prestación deberás presentar:
DNI vigente.
Telegrama o carta documento de despido (o documentación equivalente que acredite el cese laboral).
Certificados de aportes y contratos previos, si son solicitados.
Documentación adicional según la causa del cese:
Despido sin justa causa: telegrama o carta documento del empleador.
Quiebra o concurso: nota del síndico, sentencia de quiebra o publicación en el Boletín Oficial.
Renuncia fundada: telegramas de intimación y la documentación relacionada.
No renovación de contrato a plazo fijo: copia del contrato vencido.
Fallecimiento del empleador unipersonal: acta de defunción certificada.
Enfermedad o accidente laboral: certificado médico que acredite aptitud para trabajar o documentación del hecho.
ANSES recomienda conservar los comprobantes originales durante el trámite, ya que pueden ser requeridos en cualquier instancia de verificación.
Paso a paso: cómo solicitar la Prestación por Desempleo
La gestión puede iniciarse online o de forma presencial con turno, según prefiera el solicitante.