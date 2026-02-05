El EXTRA oculto que cobra la AUH: cómo cobrar los $48.000 que paga ANSES
ANSES está pagando un y muchos beneficiarios no se dan cuenta. Es un monto automático que se deposita junto con la AUH y la Tarjeta Alimentar sin hacer ningún trámite, pero que no todos cobran. Quiénes entran, cómo saber si te corresponde y por qué podés estar perdiéndolo.
El EXTRA oculto que cobra la AUH: cómo cobrar los $48.000 que paga ANSES
Aunque muchos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no lo saben, ANSES paga todos los meses un extra automático de casi $48.000 que puede marcar una diferencia clave en el ingreso familiar. Se trata del Complemento Leche del Plan de los Mil Días, un beneficio que no requiere inscripción, pero que solo cobra un grupo específico.
Este adicional, que se deposita junto con la AUH y la Tarjeta Alimentar, está destinado a familias con hijos pequeños y suele pasar desapercibido porque ANSES no lo informa de manera individual a cada beneficiario.
Qué es el Complemento Leche y por qué pocos lo cobran
El Complemento Leche forma parte del Plan de los Mil Días, una política pública destinada a reforzar la nutrición durante la primera infancia. Está pensado para garantizar una alimentación adecuada en una etapa clave del desarrollo.
Para febrero de 2026, el monto del Complemento Leche se actualizó a $48.691 por mes, según los valores publicados por ANSES en Mi ANSES.
Es un pago mensual, fijo y compatible con la AUH y la Tarjeta Alimentar.
Quiénes pueden cobrar el extra de $48.000 de ANSES
No todos los beneficiarios de la AUH acceden a este adicional. El Complemento Leche está dirigido únicamente a:
Titulares de la AUH con hijos menores de 3 años
Personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
Dato clave: el beneficio se paga por cada hijo menor de 3 años, por lo que una familia con dos niños en ese rango etario puede cobrar el monto duplicado.
Cómo se cobra el Complemento Leche: paso a paso
Una de las principales ventajas de este beneficio es que no requiere trámite previo. El pago se activa de manera automática mediante un cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Para cobrarlo, solo es necesario:
Ser titular de la AUH o AUE
Tener un hijo menor de 3 años
Contar con datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES
Si todo está en regla, el dinero se acredita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH.
Cuándo se paga el Complemento Leche
El Complemento Leche se deposita todos los meses, junto con la AUH y la Tarjeta Alimentar, respetando el calendario de pagos según terminación de DNI.
El monto aparece discriminado en el recibo de cobro como:
Complemento Leche – Plan 1000 Días
Muchos beneficiarios lo cobran sin saber exactamente de qué se trata, lo que explica por qué suele considerarse un extra “oculto”.
AUH + Tarjeta Alimentar + Leche: cuánto se puede cobrar en total
Una familia tipo con dos hijos, uno de ellos menor de 3 años, puede alcanzar un ingreso mensual superior a los $337.000, al combinar:
AUH (2 hijos): $206.553,60
Tarjeta Alimentar: $81.936
Complemento Leche: $48.691
Total mensual: $337.180,60
Este combo de beneficios se paga sin trámites adicionales y representa uno de los ingresos sociales más altos para familias vulnerables.
AUH al 100% y Plan de los Mil Días: lo que viene
Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que está prevista la implementación del pago del 100% de la AUH para menores de hasta 5 años, lo que eliminaría la retención del 20%.
Sin embargo, la medida aún no tiene fecha de aplicación, ya que depende de un cruce de información con el sistema de salud.
Mientras tanto, el Complemento Leche sigue vigente y se paga de manera regular a quienes cumplen los requisitos.