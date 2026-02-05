El EXTRA oculto que cobra la AUH: cómo cobrar los $48.000 que paga ANSES

Es un pago mensual, fijo y compatible con la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Quiénes pueden cobrar el extra de $48.000 de ANSES

No todos los beneficiarios de la AUH acceden a este adicional. El Complemento Leche está dirigido únicamente a:

Titulares de la AUH con hijos menores de 3 años

Personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Dato clave: el beneficio se paga por cada hijo menor de 3 años, por lo que una familia con dos niños en ese rango etario puede cobrar el monto duplicado.

AUH_Tarjeta_Alimentar

Cómo se cobra el Complemento Leche: paso a paso

Una de las principales ventajas de este beneficio es que no requiere trámite previo. El pago se activa de manera automática mediante un cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Para cobrarlo, solo es necesario:

Ser titular de la AUH o AUE

Tener un hijo menor de 3 años

Contar con datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES

Si todo está en regla, el dinero se acredita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH.

Cuándo se paga el Complemento Leche

El Complemento Leche se deposita todos los meses, junto con la AUH y la Tarjeta Alimentar, respetando el calendario de pagos según terminación de DNI.

El monto aparece discriminado en el recibo de cobro como:

Complemento Leche – Plan 1000 Días

Muchos beneficiarios lo cobran sin saber exactamente de qué se trata, lo que explica por qué suele considerarse un extra “oculto”.

AUH + Tarjeta Alimentar + Leche: cuánto se puede cobrar en total

Una familia tipo con dos hijos, uno de ellos menor de 3 años, puede alcanzar un ingreso mensual superior a los $337.000, al combinar:

AUH (2 hijos): $206.553,60

Tarjeta Alimentar: $81.936

Complemento Leche: $48.691

Total mensual: $337.180,60

Este combo de beneficios se paga sin trámites adicionales y representa uno de los ingresos sociales más altos para familias vulnerables.

AUH al 100% y Plan de los Mil Días: lo que viene

Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que está prevista la implementación del pago del 100% de la AUH para menores de hasta 5 años, lo que eliminaría la retención del 20%.

Sin embargo, la medida aún no tiene fecha de aplicación, ya que depende de un cruce de información con el sistema de salud.

Mientras tanto, el Complemento Leche sigue vigente y se paga de manera regular a quienes cumplen los requisitos.