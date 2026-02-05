ANSES actualiza la AUH en febrero y confirma cuánto se cobra por hijo

El 20% restante se retiene y se paga de forma acumulada una vez al año, tras la presentación de la Libreta AUH, requisito indispensable para acceder al monto completo del beneficio.

La actualización es automática y no requiere ningún trámite adicional por parte de los titulares.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar y por qué no sube en febrero

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se ajusta por movilidad. Sus incrementos dependen de decisiones del Poder Ejecutivo y, en febrero, el beneficio se mantiene sin cambios.

Los montos vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para hogares con tres hijos o más

Este refuerzo se deposita junto con la AUH en la misma cuenta bancaria y solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

El “bono” asociado a la AUH: qué es y cómo se acredita

El monto cercano a los $50.000 que muchos identifican como un “bono” no corresponde a un refuerzo extraordinario nuevo. Se trata del valor mensual de la Tarjeta Alimentar para familias con un hijo.

El beneficio se acredita de forma automática, no requiere inscripción y no permite la extracción de efectivo ni la compra de productos no alimentarios.

ANSES paga un ingreso adicional antes del inicio de clases

Además de la AUH y los refuerzos mensuales, ANSES prepara el pago de la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que se acredita por única vez.

Para 2026, el monto fue fijado en $85.000 por hijo y se paga automáticamente una vez que el certificado de alumno regular fue presentado y validado en el sistema.

El estado del trámite puede consultarse desde Mi ANSES.

Cómo quedan las fechas de cobro de ANSES en febrero

El calendario de pagos fue ajustado por los feriados de Carnaval. Si bien las fechas se modifican, los montos a cobrar no sufren cambios.

Las fechas exactas de acreditación pueden verificarse ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la plataforma oficial de ANSES.