AUH enero 2026: el nuevo monto que cobra cada familia con AUMENTO y Tarjeta Alimentar
La asignación sube por inflación y ya tiene nuevo monto confirmado. Fechas de pago y qué pasa con la Tarjeta Alimentar.
AUH enero 2026: el nuevo monto que cobra cada familia
El comienzo de 2026 trae una nueva actualización para la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con el esquema de movilidad mensual que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Tal como establece el Decreto 274/2024, las prestaciones sociales se ajustan todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás. En esta oportunidad, el cálculo se basa en la inflación de noviembre, que impacta directamente en los haberes que se cobran en enero.
Este mecanismo de actualización automática tiene como objetivo evitar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y alcanza a millones de familias que dependen de las prestaciones que liquida ANSES de manera mensual.
Aumento confirmado para la AUH en enero de 2026
Con la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, la AUH aumenta un 2,5% en enero. El incremento no se limita a esta asignación, sino que también se traslada a las jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares del SUAF.
De esta forma, el monto bruto de la AUH pasa de $122.467 a $125.528. Como ocurre habitualmente, ANSES retiene el 20% del total, que se abona una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.
Por este motivo, el pago mensual efectivo que recibirán los titulares en enero será de $100.362 por hijo.
AUH por discapacidad: cuánto se cobra en enero
En el caso de la AUH por discapacidad, el aumento también se refleja en el haber bruto. A partir de enero de 2026, el monto asciende a $408.824, frente a los $398.853 que se percibieron en diciembre.
Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene el mismo esquema de liquidación:
80% mensual, que se cobra todos los meses
20% retenido, que se paga tras la presentación de la documentación obligatoria
Tarjeta Alimentar: qué pasa con los montos en 2026
Junto con el pago de la AUH, ANSES acreditará en enero los importes correspondientes a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que depende del Ministerio de Capital Humano y tiene como finalidad garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.
Si bien las prestaciones de ANSES reciben el aumento del 2,5%, el Gobierno no confirmó una actualización en los valores de la Tarjeta Alimentar, por lo que, al menos durante enero de 2026, los montos se mantienen sin cambios.
Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en enero de 2026
Los importes continúan siendo los siguientes, según la cantidad de hijos:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Estos montos se acreditan de forma automática, junto con la AUH o la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar
El beneficio alcanza a:
Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Personas que cobran AUH por discapacidad, sin límite de edad
Embarazadas a partir del tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Calendario de pagos AUH: enero 2026
ANSES informó que los pagos de la AUH comenzarán el 9 de enero y se extenderán hasta el 22 de enero, según la terminación del DNI: