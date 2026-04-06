Atención empleados en blanco: el beneficio de ANSES que permite cobrar más de $238.000 extra este mes
Muchos trabajadores en relación de dependencia desconocen que tienen derecho a las Asignaciones de Pago Único (APU). Con el aumento de abril, los montos por matrimonio y nacimiento se actualizaron. Cómo pedirlos.
Atención empleados en blanco: el beneficio de ANSES que permite cobrar más de $238.000 extra este mes
En medio de los pagos de abril 2026, miles de trabajadores registrados en el sector privado y público están dejando pasar un "dinero extra" que les corresponde por ley. Se trata de las Asignaciones de Pago Único (APU) de la ANSES, un beneficio que no es exclusivo para planes sociales, sino que está diseñado específicamente para quienes trabajan "en blanco".
Tras el reciente incremento del 2,9% por movilidad, el monto por contraer matrimonio o tener un hijo alcanzó cifras que representan un alivio importante para el presupuesto familiar. El dato clave: tenés hasta dos años de plazo para reclamar el cobro desde que ocurrió el evento.
El "bono" por matrimonio: cómo llegar a los $238.000
La asignación que más interés despierta es la de matrimonio. A diferencia de otros beneficios, este lo pueden cobrar ambos integrantes de la pareja si los dos trabajan en relación de dependencia.
Monto individual: $119.288
Monto por pareja: $238.576
Para acceder, solo se requiere que el matrimonio haya sido acreditado en la base de datos de ANSES y que el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no supere los topes máximos vigentes al momento del evento.
En Argentina, el beneficio puede ser cobrado por ambos cónyuges. A diferencia de otras prestaciones, ANSES abona este pago único a cada integrante de la pareja si ambos están registrados en el SUAF, trabajan en relación de dependencia y cumplen los requisitos.
Plazos clave: cuándo se puede pedir el dinero
Un error común es intentar cobrarlo al día siguiente de la boda o, por el contrario, dejar pasar demasiado tiempo. Según la normativa de ANSES:
Espera mínima: el trámite puede iniciarse recién después de los dos meses (60 días) de ocurrida la celebración del matrimonio.
Plazo máximo: tenés tiempo de reclamar el dinero hasta dos años después de la fecha del acta de matrimonio. Si te casaste en 2024 o 2025 y nunca pediste el beneficio, todavía estás a tiempo de recibir el monto actualizado a valores de hoy.
Otros pagos únicos disponibles en abril
Además del casamiento, existen otros dos hitos familiares que habilitan el cobro de estas asignaciones "olvidadas":
Nacimiento: se paga un pago único de $79.660 por cada hijo.
Adopción: es el monto más alto del sistema previsional, alcanzando los $476.268.
Importante: este dinero se deposita por única vez en la cuenta sueldo (CBU) del trabajador y no es un préstamo, por lo que no debe devolverse ni genera descuentos futuros.
¿Quiénes pueden cobrarlo?
El beneficio alcanza a los siguientes grupos:
Trabajadores en relación de dependencia (privados o estatales).
Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
Titulares de la Prestación por Desempleo.
Veteranos de Guerra.
Cómo hacer el trámite, paso a paso
El trámite es 100% virtual a través de los canales oficiales:
Revisar que tus datos personales y vínculos familiares estén actualizados en Mi ANSES.
Preparar la documentación (DNI de la pareja, partida de matrimonio o certificado de nacimiento).
Ingresar en la sección "Asignaciones de Pago Único" dentro de la web de ANSES o la app.
Cargar las fotos de los documentos y enviar el formulario.
El plazo de acreditación suele ser de entre 30 y 60 días una vez aprobada la solicitud, impactando directamente en la cuenta bancaria informada.