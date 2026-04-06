Progresar Superior 2026: ANSES abrió la inscripción, ¿cómo anotarse hoy para cobrar las 12 cuotas?

El valor de la beca se mantiene en $35.000 mensuales para todas las líneas de estudio.

Requisitos académicos obligatorios

Para que la solicitud sea aprobada, el alumno debe cumplir con dos condiciones básicas:

Ser egresado del secundario sin adeudar materias .

Estar inscripto o cursando en instituciones de gestión estatal (existen casos excepcionales para enfermería en privados).

Cumplir con el avance académico que exige el reglamento según el año de cursada.

image.png Becas Progresar 2026 en ANSES: quiénes pueden anotarse y cuándo se cobra

Guía paso a paso: cómo completar el formulario

La inscripción es 100% digital y requiere tener activa la cuenta de Mi Argentina.

Entrá a la web oficial: argentina.gob.ar/progresar.

Seleccioná la línea Progresar Superior .

Logueate con tu CUIL y contraseña .

Revisá tus datos personales y completá la encuesta obligatoria .

Cargá la información académica y hacé clic en "Finalizar formulario".

Importante: una vez enviado, el formulario tiene carácter de declaración jurada. Se recomienda descargar el comprobante de inscripción para futuros reclamos.