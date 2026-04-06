Progresar Superior 2026: ANSES abrió la inscripción, ¿cómo anotarse hoy para cobrar las 12 cuotas?
El Ministerio de Capital Humano habilitó el formulario para estudiantes universitarios y terciarios. Los requisitos de edad, el monto confirmado y el paso a paso para no quedar afuera.
Progresar Superior 2026: ANSES abrió la inscripción, ¿cómo anotarse hoy para cobrar las 12 cuotas?
Esta semana, ANSES y al Ministerio de Capital Humano dieron inicio oficial a la convocatoria de las Becas Progresar Superior. Se trata de un paso clave para miles de estudiantes de carreras universitarias, terciarias y de enfermería que buscan un respaldo económico para el ciclo lectivo 2026.
Un dato fundamental para los aspirantes: quienes completen el trámite en esta primera convocatoria (abierta hasta el 30 de abril) tendrán derecho a cobrar las 12 cuotas del año, mientras que quienes se anoten en la segunda etapa solo percibirán seis.
Quiénes pueden anotarse: los nuevos límites de edad
El programa mantiene requisitos estrictos, pero con excepciones importantes para grupos vulnerables:
Estudiantes generales: jóvenes de entre 17 y 25 años.
Hogares monoparentales: el límite se extiende hasta los 35 años si tienen hijos menores de 18 a cargo.
Carreras estratégicas: estudiantes de Matemática, Química, Física o Biología pueden inscribirse hasta los 30 años.
Sin límite de edad: para personas con discapacidad, integrantes de comunidades indígenas, refugiados o afrodescendientes.
Montos confirmados: cuánto se cobra por el Progresar en 2026
A diferencia de otras prestaciones de ANSES que se ajustan por inflación, el Gobierno ratificó que el monto de las Becas Progresar no tendrá aumentos por el momento.
El valor de la beca se mantiene en $35.000 mensuales para todas las líneas de estudio.
Requisitos académicos obligatorios
Para que la solicitud sea aprobada, el alumno debe cumplir con dos condiciones básicas:
Ser egresado del secundario sin adeudar materias.
Estar inscripto o cursando en instituciones de gestión estatal (existen casos excepcionales para enfermería en privados).
Cumplir con el avance académico que exige el reglamento según el año de cursada.
Guía paso a paso: cómo completar el formulario
La inscripción es 100% digital y requiere tener activa la cuenta de Mi Argentina.
Entrá a la web oficial: argentina.gob.ar/progresar.
Seleccioná la línea Progresar Superior.
Logueate con tu CUIL y contraseña.
Revisá tus datos personales y completá la encuesta obligatoria.
Cargá la información académica y hacé clic en "Finalizar formulario".
Importante: una vez enviado, el formulario tiene carácter de declaración jurada. Se recomienda descargar el comprobante de inscripción para futuros reclamos.