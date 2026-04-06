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AUH de ANSES en abril confirma un haber neto de $109.332

Conocé el nuevo valor de la AUH de ANSES en abril de 2026 tras la aplicación del aumento por movilidad. El organismo previsional oficializó el monto bruto por cada hijo y el esquema de liquidación directa que recibirán las familias en sus cuentas bancarias este mes.

AUH de ANSES en abril confirma un haber neto de $109.332

AUH de ANSES en abril confirma un haber neto de $109.332

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los beneficiarios de la asignación universal cuentan con nuevos valores de cobro para el cuarto mes del año. En abril de 2026, la AUH de ANSES presenta un incremento del 2,9%, lo que eleva el monto bruto por cada hijo a $136.666. Este ajuste técnico, basado en el índice de inflación de febrero, se aplica de forma automática bajo la fórmula de movilidad mensual vigente, impactando de manera directa en la planificación financiera de millones de hogares.

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El esquema de liquidación de la AUH de ANSES contempla una retención preventiva del 20%, por lo que el pago directo que percibe el titular es de $109.332,80. Sin embargo, existe una excepción relevante: las familias con hijos de hasta 4 años inclusive reciben el 100% del haber ($136.666) de forma directa, gracias a un sistema de validación automática entre registros sanitarios y escolares que elimina la necesidad de presentar la Libreta tradicional para ese rango etario.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social unifica este haber con los refuerzos alimentarios, lo que eleva significativamente el ingreso final. El cronograma de pagos inicia el viernes 10 de abril para los documentos terminados en 0. A continuación, se detallan los componentes que integran el cobro mensual, las fechas clave según el DNI y los requisitos actualizados para mantener la vigencia del beneficio ante los nuevos controles de ingresos.

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AUH de ANSES en abril confirma un haber neto de $109.332

AUH de ANSES en abril confirma un haber neto de $109.332

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES en abril con el aumento?

El organismo previsional estableció los valores definitivos tras la última actualización por movilidad. Con el aumento del 2,9%, los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedan configurados de la siguiente manera:

  • Monto Bruto Total: $136.666 por cada hijo.

  • Pago Mensual Directo (80%): $109.332,80 para la mayoría de los titulares.

  • Monto Retenido (20%): $27.333,20 que se acumulan para el pago de la Libreta anual.

  • AUH por Hijo con Discapacidad: El valor bruto asciende a $445.003, con un pago directo de $356.002,40.

Es importante señalar que los beneficiarios de la AUH de ANSES que residen en la Zona I (Patagonia y zonas desfavorables) perciben un monto diferencial que eleva el valor bruto por hijo a $177.666.

¿Cómo se integra el pago total de la AUH de ANSES en abril?

El monto final que se acredita en la cuenta del titular de la AUH de ANSES resulta de la sumatoria de la asignación y los complementos adicionales del Ministerio de Capital Humano. Una familia con un solo hijo menor de 3 años, por ejemplo, percibe:

  • Haber neto de AUH: $109.332,80.

  • Tarjeta Alimentar: $52.250.

  • Complemento Leche (Plan 1000 Días): $51.547.

En este escenario, el cobro total unificado en abril de 2026 alcanza los $213.129,80. Para familias con tres hijos o más, el adicional por Tarjeta Alimentar sube a $108.062, lo que incrementa el saldo final disponible en el cajero automático según la fecha asignada por el DNI.

¿Cuál es el calendario de pagos de la AUH de ANSES por DNI?

Las fechas de acreditación de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la Asignación Universal por Hijo (AUH) en abril son:

  • DNI terminados en 0: 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: 23 de abril.

El pago unificado incluye tanto la asignación base como los refuerzos alimentarios, facilitando que el titular disponga de la totalidad de los fondos en una única gestión bancaria mensual.

¿Cuáles son los requisitos para no perder la AUH de ANSES en abril?

Para garantizar la continuidad del beneficio, la Administración Nacional de la Seguridad Social realiza cruces de datos mensuales que evalúan los ingresos familiares. El tope individual máximo permitido para los titulares de la AUH de ANSES es de $357.800, valor equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

Si el sistema detecta ingresos superiores o un nuevo empleo registrado, se activa el traspaso automático al régimen de asignaciones familiares (SUAF) o la suspensión del pago. Asimismo, es fundamental recordar que, aunque existan opciones de financiamiento externo, actualmente no hay vigentes créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo; cualquier descuento en el recibo de abril debe ser verificado en la plataforma Mi ANSES para descartar errores administrativos.

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