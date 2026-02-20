Jubilación mínima: ANSES suma el bono extraordinario al aumento y confirma el monto de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el incremento que se aplicará en marzo de 2026 a jubilaciones, pensiones y asignaciones. El ajuste será del 2,85% y responde al índice de inflación de enero informado por el INDEC.
El organismo oficializó la suba por inflación y mantendrá el refuerzo para haberes mínimos. Así quedan los nuevos valores y el calendario de pagos.
ANSES confirmó de cuánto será la jubilación mínima en marzo (Foto: archivo).
Además de la actualización por movilidad, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos. En los casos en que el ingreso supere la jubilación mínima, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar el tope fijado para el mes.
Con el aumento confirmado, el haber mínimo pasará de $359.079,70 a $369.672. Esto implica una mejora de $10.593 respecto del mes anterior.
Al sumar el bono adicional de $70.000, que se mantiene sin cambios desde hace dos años, el ingreso total en mano para quienes cobran la mínima alcanzará los $439.600.
Por su parte, el haber máximo jubilatorio quedó establecido en $2.487.546,79. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $295.738,18.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez ascenderán a $328.770,91, cifra que surge de combinar el haber actualizado ($258.770,91) más el bono extraordinario.
El ajuste también impacta en las asignaciones sociales. Desde marzo, los valores serán los siguientes:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.839,78.
AUH por hijo con discapacidad: $432.544,27.
Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $66.426,07.
Si bien el cronograma anual fue anticipado en el Boletín Oficial, podría haber cambios debido a que el 23 de marzo figura como día no laborable con fines turísticos. ANSES deberá confirmar eventuales modificaciones.
Hasta el momento, las fechas previstas son:
Jubilados con haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo
Jubilados que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Asignación Universal por Hijo
DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo