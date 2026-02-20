En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilación
Novedad

Jubilación mínima: ANSES suma el bono extraordinario al aumento y confirma el monto de marzo

El organismo oficializó la suba por inflación y mantendrá el refuerzo para haberes mínimos. Así quedan los nuevos valores y el calendario de pagos.

ANSES confirmó de cuánto será la jubilación mínima en marzo (Foto: archivo).

ANSES confirmó de cuánto será la jubilación mínima en marzo (Foto: archivo).
Leé también Boletín oficial: cuánto cobrarán jubilados y pensionados de ANSES en marzo 2026
Cuánto cobrarán jubilados y pensionados de ANSES en marzo 2026 (Foto: archivo).

Además de la actualización por movilidad, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos. En los casos en que el ingreso supere la jubilación mínima, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar el tope fijado para el mes.

Cómo quedan las jubilaciones en marzo

Con el aumento confirmado, el haber mínimo pasará de $359.079,70 a $369.672. Esto implica una mejora de $10.593 respecto del mes anterior.

Al sumar el bono adicional de $70.000, que se mantiene sin cambios desde hace dos años, el ingreso total en mano para quienes cobran la mínima alcanzará los $439.600.

Por su parte, el haber máximo jubilatorio quedó establecido en $2.487.546,79. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $295.738,18.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez ascenderán a $328.770,91, cifra que surge de combinar el haber actualizado ($258.770,91) más el bono extraordinario.

El nuevo préstamo para AUH y SUAF por el que pagás $40.000 por mes: simulá cuánto podés pedir

Asignaciones familiares y AUH

El ajuste también impacta en las asignaciones sociales. Desde marzo, los valores serán los siguientes:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.839,78.

  • AUH por hijo con discapacidad: $432.544,27.

  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $66.426,07.

Calendario de pagos de marzo

Si bien el cronograma anual fue anticipado en el Boletín Oficial, podría haber cambios debido a que el 23 de marzo figura como día no laborable con fines turísticos. ANSES deberá confirmar eventuales modificaciones.

Hasta el momento, las fechas previstas son:

Jubilados con haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo

  • DNI terminados en 1: 10 de marzo

  • DNI terminados en 2: 11 de marzo

  • DNI terminados en 3: 12 de marzo

  • DNI terminados en 4: 13 de marzo

  • DNI terminados en 5: 16 de marzo

  • DNI terminados en 6: 17 de marzo

  • DNI terminados en 7: 18 de marzo

  • DNI terminados en 8: 19 de marzo

  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignación Universal por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo

  • DNI terminados en 1: 10 de marzo

  • DNI terminados en 2: 11 de marzo

  • DNI terminados en 3: 12 de marzo

  • DNI terminados en 4: 13 de marzo

  • DNI terminados en 5: 16 de marzo

  • DNI terminados en 6: 17 de marzo

  • DNI terminados en 7: 18 de marzo

  • DNI terminados en 8: 19 de marzo

  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilación Jubilados
Notas relacionadas
La novedad de ANSES sobre el bono $600.000 que se deposita por única vez en marzo
Los jubilados de ANSES reciben aumento en marzo 2026: cuánto suben los haberes
Jubilados: ANSES oficializó el aumento y las fechas de cobro de marzo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar