Jubilación mínima: ANSES suma el bono extraordinario al aumento y confirma el monto de marzo

Por su parte, el haber máximo jubilatorio quedó establecido en $2.487.546,79. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $295.738,18.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez ascenderán a $328.770,91, cifra que surge de combinar el haber actualizado ($258.770,91) más el bono extraordinario.

Asignaciones familiares y AUH

El ajuste también impacta en las asignaciones sociales. Desde marzo, los valores serán los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.839,78.

AUH por hijo con discapacidad: $432.544,27.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $66.426,07.

Calendario de pagos de marzo

Si bien el cronograma anual fue anticipado en el Boletín Oficial, podría haber cambios debido a que el 23 de marzo figura como día no laborable con fines turísticos. ANSES deberá confirmar eventuales modificaciones.

Hasta el momento, las fechas previstas son:

Jubilados con haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignación Universal por Hijo