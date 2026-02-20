Boletín oficial: cuánto cobrarán jubilados y pensionados de ANSES en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó este viernes la actualización que se aplicará a jubilaciones y pensiones desde marzo de 2026. El incremento será del 2,9%, en línea con la inflación de enero informada por el INDEC.
El aumento por inflación quedó formalmente establecido este viernes a través de un decreto que determinó los valores que regirán desde el mes próximo.
Cuánto cobrarán jubilados y pensionados de ANSES en marzo 2026 (Foto: archivo).
Si bien todavía no fue oficializado en la misma resolución, se prevé que continúe el pago del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, tal como viene ocurriendo en los últimos meses.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y allí se detallaron los nuevos valores del sistema previsional. Desde marzo, la jubilación mínima ascenderá a $369.600,88, mientras que el haber máximo quedará establecido en $2.487.063,95.
También se actualizaron otras prestaciones:
La Prestación Básica Universal (PBU) será de $169.075,53.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $295.680,70.
Con la suba del 2,9%, los montos del sistema previsional serán los siguientes:
Jubilación mínima: $369.600,88
Jubilación máxima: $2.487.063,95
PUAM: $295.680,70
Pensión No Contributiva (invalidez o vejez): $258.770,91
PNC para madres de siete hijos: $369.672,73
En caso de confirmarse la continuidad del bono de $70.000, quienes cobran la mínima superarían los $439.000 mensuales.
El ajuste también impactará en las prestaciones destinadas a familias con hijos. Desde marzo, los valores serán:
AUH: $132.839,78
AUH por hijo con discapacidad: $432.544,27
SUAF (primer rango de ingresos): $66.426,07
SUAF por hijo con discapacidad: $216.281,39
Mientras tanto, ANSES continúa con el calendario de pagos correspondiente a febrero.
Jubilados y pensionados con haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6: 19 de febrero
DNI terminados en 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8: 20 de febrero
DNI terminados en 9: 20 de febrero
Jubilados con haberes superiores a la mínima
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
AUH y SUAF
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6: 19 de febrero
DNI terminados en 7: 20 de febrero
DNI terminados en 8: 23 de febrero
DNI terminados en 9: 24 de febrero