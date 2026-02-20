En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
Aumento confirmado

Boletín oficial: cuánto cobrarán jubilados y pensionados de ANSES en marzo 2026

El aumento por inflación quedó formalmente establecido este viernes a través de un decreto que determinó los valores que regirán desde el mes próximo.

Cuánto cobrarán jubilados y pensionados de ANSES en marzo 2026 (Foto: archivo).
Leé también Jubilación mínima: ANSES suma el bono extraordinario al aumento y confirma el monto de marzo
ANSES confirmó de cuánto será la jubilación mínima en marzo (Foto: archivo).

Si bien todavía no fue oficializado en la misma resolución, se prevé que continúe el pago del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, tal como viene ocurriendo en los últimos meses.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y allí se detallaron los nuevos valores del sistema previsional. Desde marzo, la jubilación mínima ascenderá a $369.600,88, mientras que el haber máximo quedará establecido en $2.487.063,95.

También se actualizaron otras prestaciones:

  • La Prestación Básica Universal (PBU) será de $169.075,53.

  • La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $295.680,70.

Cómo quedan los haberes en marzo 2026

Con la suba del 2,9%, los montos del sistema previsional serán los siguientes:

  • Jubilación mínima: $369.600,88

  • Jubilación máxima: $2.487.063,95

  • PUAM: $295.680,70

  • Pensión No Contributiva (invalidez o vejez): $258.770,91

  • PNC para madres de siete hijos: $369.672,73

En caso de confirmarse la continuidad del bono de $70.000, quienes cobran la mínima superarían los $439.000 mensuales.

ANSES_pago

Aumento para AUH y asignaciones familiares

El ajuste también impactará en las prestaciones destinadas a familias con hijos. Desde marzo, los valores serán:

  • AUH: $132.839,78

  • AUH por hijo con discapacidad: $432.544,27

  • SUAF (primer rango de ingresos): $66.426,07

  • SUAF por hijo con discapacidad: $216.281,39

Calendario de pagos ANSES febrero 2026: cuándo cobro

Mientras tanto, ANSES continúa con el calendario de pagos correspondiente a febrero.

Jubilados y pensionados con haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero

  • DNI terminados en 1: 10 de febrero

  • DNI terminados en 2: 11 de febrero

  • DNI terminados en 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4: 13 de febrero

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero

  • DNI terminados en 6: 19 de febrero

  • DNI terminados en 7: 19 de febrero

  • DNI terminados en 8: 20 de febrero

  • DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

AUH y SUAF

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero

  • DNI terminados en 1: 10 de febrero

  • DNI terminados en 2: 11 de febrero

  • DNI terminados en 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4: 13 de febrero

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero

  • DNI terminados en 6: 19 de febrero

  • DNI terminados en 7: 20 de febrero

  • DNI terminados en 8: 23 de febrero

  • DNI terminados en 9: 24 de febrero

