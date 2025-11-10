¡Atención familias! ANSES confirmó nuevos montos de AUH y SUAF con aumento en noviembre
ANSES actualizó las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Cuánto cobran en noviembre las familias con hijos y los beneficiarios del SUAF y la AUH.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció oficialmente los nuevos montos de sus prestaciones que comenzarán a pagarse a partir de noviembre de 2025. En el marco del Decreto de Movilidad, el organismo aplicará un aumento del 2,1%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC.
De esta manera, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares recibirán un nuevo incremento que impactará en millones de beneficiarios en todo el país.
Aumento de ANSES en noviembre 2025: a quiénes alcanza
El ajuste del 2,1% alcanza a todas las prestaciones que se actualizan por movilidad, entre ellas:
Jubilaciones y pensiones del SIPA.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y AUH por Discapacidad.
Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores registrados, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo.
Asignación por Prenatal, Nacimiento, Adopción, Matrimonio y Cónyuge.
SUAF ANSES: quiénes lo cobran y cómo funciona
El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) es una prestación mensual que otorga ANSES a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del SIPA, así como titulares de la Prestación por Desempleo, ex combatientes de Malvinas y beneficiarios de ART, que tengan hijos menores de 18 años o con discapacidad.
El monto varía según el nivel de ingresos del grupo familiar (IGF), y para noviembre se actualizaron los topes permitidos que determinan la categoría y el valor que corresponde cobrar.
SUAF ANSES: nuevos topes de ingresos en noviembre 2025
Tope individual: ningún integrante del grupo familiar puede tener un ingreso bruto superior a $2.403.613.
Tope familiar total: el ingreso conjunto del hogar no puede superar los $4.807.226.
Si alguno de los miembros del grupo supera el tope individual, la familia queda automáticamente excluida del cobro de las Asignaciones Familiares.
Montos del SUAF en noviembre 2025
Los valores actualizados por ANSES para las Asignaciones Familiares quedan establecidos de la siguiente forma:
Asignación Familiar por Hijo
Ingreso familiar hasta $891.041: $59.836,04
De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49
De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66
De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18
Asignación por Hijo con Discapacidad
IGF hasta $891.041: $194.845,72
Entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.838,86
Desde $1.306.800,01: $86.993,49
Asignación por Cónyuge
IGF hasta $4.718.516: $14.509,56
Asignaciones de Pago Único
Nacimiento: $69.747,31
Adopción: $417.068,07
Matrimonio: $104.441,33
Asignación Prenatal
IGF hasta $891.041: $59.836,04
De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49
De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66
De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18
AUH ANSES: cuánto se cobra en noviembre 2025
Además del aumento general, la Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualiza con el mismo 2,1%, por lo que los nuevos valores desde noviembre serán:
AUH: $119.714,29
Se cobra el 80% mensual ($95.752,80).
El 20% restante ($23.961,49) se libera al presentar la Libreta AUH.
AUH por Discapacidad: $389.808,61
Se cobra el 80% mensual ($311.786,40).
El 20% retenido ($78.022,21) se libera con la Libreta.
Libreta AUH 2024: cómo liberar el 20% retenido
Para acceder al monto retenido, las familias deben presentar la Libreta AUH, un formulario anual que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar del niño o niña.
El trámite puede hacerse de forma presencial en cualquier oficina de ANSES o de manera online desde el portal Mi ANSES, con clave de la seguridad social.
El plazo para presentar la Libreta vence el 31 de diciembre de 2025, y quienes no lo hagan pierden el derecho al cobro del 20% acumulado del año anterior.