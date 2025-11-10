¡Atención familias! ANSES confirmó nuevos montos de AUH y SUAF con aumento en noviembre

El monto varía según el nivel de ingresos del grupo familiar (IGF), y para noviembre se actualizaron los topes permitidos que determinan la categoría y el valor que corresponde cobrar.

ANSES_pago

SUAF ANSES: nuevos topes de ingresos en noviembre 2025

Tope individual: ningún integrante del grupo familiar puede tener un ingreso bruto superior a $2.403.613 .

Tope familiar total: el ingreso conjunto del hogar no puede superar los $4.807.226.

Si alguno de los miembros del grupo supera el tope individual, la familia queda automáticamente excluida del cobro de las Asignaciones Familiares.

Montos del SUAF en noviembre 2025

Los valores actualizados por ANSES para las Asignaciones Familiares quedan establecidos de la siguiente forma:

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso familiar hasta $891.041: $59.836,04

De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49

De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66

De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $891.041: $194.845,72

Entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.838,86

Desde $1.306.800,01: $86.993,49

Asignación por Cónyuge

IGF hasta $4.718.516: $14.509,56

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $69.747,31

Adopción: $417.068,07

Matrimonio: $104.441,33

Asignación Prenatal

IGF hasta $891.041: $59.836,04

De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49

De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66

De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18

AUH ANSES: cuánto se cobra en noviembre 2025

Además del aumento general, la Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualiza con el mismo 2,1%, por lo que los nuevos valores desde noviembre serán:

AUH: $119.714,29 Se cobra el 80% mensual ($95.752,80) . El 20% restante ($23.961,49) se libera al presentar la Libreta AUH.

AUH por Discapacidad: $389.808,61 Se cobra el 80% mensual ($311.786,40) . El 20% retenido ($78.022,21) se libera con la Libreta.



Libreta AUH 2024: cómo liberar el 20% retenido

Para acceder al monto retenido, las familias deben presentar la Libreta AUH, un formulario anual que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar del niño o niña.

El trámite puede hacerse de forma presencial en cualquier oficina de ANSES o de manera online desde el portal Mi ANSES, con clave de la seguridad social.

El plazo para presentar la Libreta vence el 31 de diciembre de 2025, y quienes no lo hagan pierden el derecho al cobro del 20% acumulado del año anterior.