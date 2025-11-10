Se confirmó cuánto cobrarán los JUBILADOS de ANSES en DICIEMBRE 2025

En el caso de la jubilación máxima, subiría de $2.241.349,35 a $2.308.589,83.
Quienes reciben este haber no acceden al bono, pero sí al aguinaldo de $1.154.294,92, alcanzando un total estimado de $3.462.884,75.
Cómo impacta el aumento en pensiones y PUAM
-
PUAM: de $266.468,31 a $274.462,36
-
PNC por vejez o discapacidad: de $233.159,77 a $240.154,56
-
Madres de siete hijos (PNC mínima):
$343.077,95 + bono $70.000 + aguinaldo $171.538,98 → $584.616,93
¿De cuánto será el aumento para SUAF en diciembre?
Las asignaciones familiares (SUAF) también aumentan con la movilidad:
Topes de ingresos:
-
Individual: $2.527.217
-
Familiar: $5.054.435
La ayuda escolar seguirá en $85.000 hasta nueva actualización.
AUH ANSES: cuánto se cobraría en diciembre
La AUH aumentaría de $119.691 a $123.282 por hijo.
Se paga el 80% mensual, es decir, $98.625,60, y se retiene el 20% hasta la presentación de la libreta anual.
Por hijo con discapacidad, el monto subiría de $389.733 a $401.425, con pago mensual de $321.140 y retención del 20%.
El Complemento Leche aumentaría de $45.142 a $46.496.