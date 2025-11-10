En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
atención beneficiarios

Se confirmó cuánto cobrarán los JUBILADOS de ANSES en DICIEMBRE 2025

ANSES prepara la actualización de haberes prevista para diciembre y ya hay proyecciones oficiales basadas en la inflación anticipada por el Banco Central. La estimación del 3% define cómo se ajustarían las jubilaciones, pensiones y asignaciones, además del bono y el aguinaldo incluidos ese mes.

Los jubilados de ANSES tendrán una actualización en diciembre basada en la movilidad previsional, que se calcula con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Banco Central proyectó 3% de inflación para octubre en su Relevamiento de Expectativas de Mercado, lo que permite estimar los nuevos montos previsionales.

ANSES aplicará el incremento luego de que el INDEC publique el dato oficial el 12 de noviembre. Con esa referencia, las jubilaciones mínimas, pensiones y asignaciones familiares tendrían un aumento previsto del 3%, junto con el pago del bono adicional y medio aguinaldo correspondientes.

¿Cuánto cobrarían los jubilados de ANSES en diciembre?

ANSES_pensiones
Si el aumento del 3% se confirma, la jubilación mínima pasaría de $333.085,39 a $343.077,95.

Ese mes también se pagará un bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $171.538,98, por lo que el ingreso total estimado será de $584.616,93.

En el caso de la jubilación máxima, subiría de $2.241.349,35 a $2.308.589,83.

Quienes reciben este haber no acceden al bono, pero sí al aguinaldo de $1.154.294,92, alcanzando un total estimado de $3.462.884,75.

Cómo impacta el aumento en pensiones y PUAM

  • PUAM: de $266.468,31 a $274.462,36

    • bono y medio aguinaldo ($137.231,18) → total $481.693,54

  • PNC por vejez o discapacidad: de $233.159,77 a $240.154,56

    • bono y medio aguinaldo ($120.077,28) → total $430.231,84

  • Madres de siete hijos (PNC mínima):

    $343.077,95 + bono $70.000 + aguinaldo $171.538,98 → $584.616,93

¿De cuánto será el aumento para SUAF en diciembre?

Las asignaciones familiares (SUAF) también aumentan con la movilidad:

  • Asignación por hijo: de $59.851 a $61.647

  • Hijo con discapacidad: de $194.873 a $200.719

  • Nacimiento: $71.856

  • Adopción: $429.629

  • Matrimonio: $107.593

Topes de ingresos:

  • Individual: $2.527.217

  • Familiar: $5.054.435

La ayuda escolar seguirá en $85.000 hasta nueva actualización.

AUH ANSES: cuánto se cobraría en diciembre

La AUH aumentaría de $119.691 a $123.282 por hijo.

Se paga el 80% mensual, es decir, $98.625,60, y se retiene el 20% hasta la presentación de la libreta anual.

Por hijo con discapacidad, el monto subiría de $389.733 a $401.425, con pago mensual de $321.140 y retención del 20%.

El Complemento Leche aumentaría de $45.142 a $46.496.

