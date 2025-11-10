Se confirmó cuánto cobrarán los JUBILADOS de ANSES en DICIEMBRE 2025

En el caso de la jubilación máxima, subiría de $2.241.349,35 a $2.308.589,83.

Quienes reciben este haber no acceden al bono, pero sí al aguinaldo de $1.154.294,92, alcanzando un total estimado de $3.462.884,75.

Cómo impacta el aumento en pensiones y PUAM

PUAM: de $266.468,31 a $274.462,36 bono y medio aguinaldo ( $137.231,18 ) → total $481.693,54

PNC por vejez o discapacidad: de $233.159,77 a $240.154,56 bono y medio aguinaldo ( $120.077,28 ) → total $430.231,84

Madres de siete hijos (PNC mínima): $343.077,95 + bono $70.000 + aguinaldo $171.538,98 → $584.616,93

¿De cuánto será el aumento para SUAF en diciembre?

Las asignaciones familiares (SUAF) también aumentan con la movilidad:

Asignación por hijo: de $59.851 a $61.647

Hijo con discapacidad: de $194.873 a $200.719

Nacimiento: $71.856

Adopción: $429.629

Matrimonio: $107.593

Topes de ingresos:

Individual: $2.527.217

Familiar: $5.054.435

La ayuda escolar seguirá en $85.000 hasta nueva actualización.

AUH ANSES: cuánto se cobraría en diciembre

La AUH aumentaría de $119.691 a $123.282 por hijo.

Se paga el 80% mensual, es decir, $98.625,60, y se retiene el 20% hasta la presentación de la libreta anual.

Por hijo con discapacidad, el monto subiría de $389.733 a $401.425, con pago mensual de $321.140 y retención del 20%.

El Complemento Leche aumentaría de $45.142 a $46.496.