Cómo funcionan los créditos para jubilados de ANSES

Creditos_ANSES Banco Provincia: jubilados de ANSES ya pueden solicitar hasta $1.900.000

Los créditos disponibles no son otorgados por ANSES, sino por bancos estatales y algunas entidades privadas que operan con beneficiarios. ANSES actúa como validador de haberes, pero no financia estas líneas.

Requisitos comunes:

Cobrar la jubilación en el banco que otorga el préstamo

Contar con capacidad de pago para cubrir la cuota

Mantener historial crediticio al día

Los montos varían según política de cada banco y nivel de ingresos.

¿Se puede tener más de un crédito a la vez?

Sí. Los jubilados pueden tener dos préstamos activos, siempre que el banco evalúe que la cuota no compromete gastos esenciales. Mantener pagos al día es clave para no perder acceso a futuras líneas de financiamiento.

Otros aumentos que llegan para asignaciones de ANSES: AUH, SUAF y AUE

El incremento también alcanza a asignaciones:

AUH: $119.691 por hijo (80% mensual: $93.801,60 )

AUH discapacidad: $389.733 (80% mensual: $305.432,80 )

SUAF por hijo: $59.851

SUAF discapacidad: $194.873

Los importes se depositan en las mismas cuentas donde se cobra la prestación.