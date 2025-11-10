En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Banco Provincia
GRAN OPORTUNIDAD

Banco Provincia: jubilados de ANSES ya pueden solicitar hasta $1.900.000

Los jubilados de ANSES tendrán una actualización de ingresos en noviembre y esto redefine el piso mínimo que toman los bancos estatales al evaluar solicitudes de créditos. La mejora en haberes y bono influye en la capacidad financiera y en los montos posibles a solicitar. Enterate los detalles.

Los jubilados que cobran ANSES recibirán en noviembre una actualización de ingresos, compuesta por el haber mínimo más un bono de refuerzo. Si bien la suba no modifica las líneas crediticias, sí incide en el cálculo de capacidad de pago, ya que los créditos no son de ANSES, sino que son otorgados por bancos estatales a beneficiarios que cobran prestaciones de ANSES.

Con la inflación de septiembre en 2,1%, el haber mínimo será de $333.085,39, al que se suma el bono de $70.000, por lo que el total será de $403.085,39. Con este monto actualizado, las entidades financieras utilizan este nuevo ingreso para determinar el máximo posible a financiar según cada perfil.

¿Cuánto pueden solicitar los jubilados en Banco Provincia?

En el caso del Banco Provincia, un jubilado que cobra la mínima puede acceder a alrededor de $1.900.000 a pagar en 36 cuotas, con una cuota estimada en $139.000, siempre que el solicitante no tenga otras obligaciones crediticias vigentes.

Los fondos pueden destinarse a gastos personales, salud, vivienda o consumo.

Cómo funcionan los créditos para jubilados de ANSES

Creditos_ANSES
Los créditos disponibles no son otorgados por ANSES, sino por bancos estatales y algunas entidades privadas que operan con beneficiarios. ANSES actúa como validador de haberes, pero no financia estas líneas.

Requisitos comunes:

  • Cobrar la jubilación en el banco que otorga el préstamo

  • Contar con capacidad de pago para cubrir la cuota

  • Mantener historial crediticio al día

Los montos varían según política de cada banco y nivel de ingresos.

¿Se puede tener más de un crédito a la vez?

Sí. Los jubilados pueden tener dos préstamos activos, siempre que el banco evalúe que la cuota no compromete gastos esenciales. Mantener pagos al día es clave para no perder acceso a futuras líneas de financiamiento.

Otros aumentos que llegan para asignaciones de ANSES: AUH, SUAF y AUE

El incremento también alcanza a asignaciones:

  • AUH: $119.691 por hijo (80% mensual: $93.801,60)

  • AUH discapacidad: $389.733 (80% mensual: $305.432,80)

  • SUAF por hijo: $59.851

  • SUAF discapacidad: $194.873

Los importes se depositan en las mismas cuentas donde se cobra la prestación.

