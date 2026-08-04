Maxi López incineró a Wanda Nara en Italia y la reacción de ella fue letal: "Hdp"

El posteo llegó apenas unas horas después de la audiencia que Wanda Nara afrontó en Italia por el conflicto legal que sostiene con Mauro Icardi. La causa está vinculada a la emisión de los nuevos pasaportes de sus hijas Isabella y Francesca, luego del robo de la documentación que sufrió durante su estadía en Milán.

Como era de esperarse, la publicación no pasó inadvertida entre los seguidores de ambos. Muchos repararon en el look relajado con el que apareció la mediática, vestida con un short y sandalias negras, una imagen muy diferente a la estética que suele mostrar en sus publicaciones.

Pero la historia no terminó ahí. Poco después, Wanda Nara decidió responder públicamente al posteo de su exmarido y dejó en evidencia el buen momento que atraviesa la relación entre ambos, muy distinta a la que mantuvieron durante años tras su separación.

La empresaria reposteó la historia de Maxi López y, fiel a su estilo, aprovechó para dedicarle un mensaje con humor y complicidad. "Gracias Maxi, qué lindo que ahora nos llevamos bárbaro, salí divina. Te adoro hdp", escribió, sin dejar pasar el particular retrato que el exfutbolista había compartido.

Sin duda, este ida y vuelta volvió a confirmar el presente que viven Wanda Nara y Maxi López, quienes, después de más de una década de fuertes enfrentamientos, hoy muestran públicamente una relación cordial enfocada en la crianza compartida de sus tres hijos varones. En tanto, todo esto ocurre mientras la conductora continúa resolviendo en Europa los compromisos judiciales derivados de su conflicto con Mauro Icardi.

Cuál es la explosiva teoría de Ángel de Brito sobre el verdadero vínculo entre Maxi López y Wanda Nara

La historia entre Wanda Nara y Maxi López atraviesa una etapa muy diferente a la que protagonizaron durante años. Tras un largo período de enfrentamientos y fuertes cruces mediáticos, ambos dejaron atrás aquellas diferencias y hoy se muestran compartiendo distintos momentos en familia e, incluso, colaboraciones laborales. Pese a esa nueva dinámica, hay quienes desconfían de que la buena relación sea tan sincera como aparenta.

Uno de los que expresó sus dudas fue Ángel de Brito, quien durante su programa en Bondi Live se refirió al cambio que experimentó la imagen pública del exdelantero. En ese contexto, el conductor analizó cómo fue evolucionando la percepción sobre Maxi López y dejó entrever que, a su entender, todavía existirían sentimientos ocultos hacia su exesposa.

"Es increíble cómo se reconvirtió Maxi López porque era el tipo más odiado del país gracias a Wanda que lo defenestraba y ahora son íntimos amigos, hasta hacen publicidades", comentó el periodista al aire. Luego profundizó su mirada con una frase que rápidamente generó repercusión: "Para mí, él la odia en secreto a ella".

Sus dichos coincidieron con una publicación que realizó Maxi López en sus redes sociales. El exfutbolista compartió una fotografía junto a Wanda Nara y los hijos que tienen en común mientras realizaban trámites en Milán. La postal volvió a alimentar la idea de que entre ambos existe un vínculo cordial y una convivencia mucho más amigable que en el pasado.

De todos modos, la imagen también despertó comentarios porque varios usuarios señalaron que la empresaria no habría quedado especialmente favorecida en la foto. Ese detalle dio lugar a distintas interpretaciones: mientras algunos lo consideraron una simple humorada, otros lo vieron como una posible indirecta.

Más allá de esas especulaciones, lo cierto es que la figura de Maxi López cambió notablemente ante la opinión pública en los últimos meses. Su paso por MasterChef Celebrity permitió que muchos conocieran un costado diferente de su personalidad, algo que terminó acercándolo al público y modificando la imagen que durante años había tenido.