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La picante foto de Mauro Icardi editada con sobrepeso para provocar a Wanda Nara: "Qué tupé"

El futbolista Mauro Icardi publicó una imagen modificada con Inteligencia Arficial que estaría dirigida a Wanda Nara en medio del duro enfrentamiento legal que mantienen.

4 ago 2026, 08:35
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La picante foto de Mauro Icardi editada con sobrepeso para provocar a Wanda Nara: Qué tupé

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La picante foto de Mauro Icardi editada con sobrepeso para provocar a Wanda Nara: "Qué tupé"

Mauro Icardi y Wanda Nara siguen enfrentados tras la resolución de la Justicia en Italia y parece no aflojar la tensión los dos. En las últimas horas, el futbolista volvió a la actividad desde su cuenta en Instagram con una serie de imágenes que estarían dirigidas a su ex y generaron enorme revuelo.

El delantero compartió una imagen editada con inteligencia artificial en la que aparece con sobrepeso y dejó un enigmático mensaje que muchos usuarios interpretaron como una chicana para Wanda Nara luego de que se viralizaran imágenes de la mediática disfrutando de un día de playa en bikini.

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En la foto se lo que al ex Galatasaray posando en pantalón corto y sin remera en una imagen editada con IA donde se lo ve con su cuerpo con un marcado aumento de peso y expresó picante: “Como quieren verte los que te critican”, indicó junto a emojis de caras sonriendo.

Luego subió la misma fotografía pero en la realidad y sin editar mostrando su actual físico desde su casa. “Al que critican. Qué tupé”, comentó provocador en medio de las marcadas diferencias con la madre de sus hijas.

Cabe recordar que en una de sus últimos mensajes desde las redes, Wanda Nara lanzó: "Baby gasta tu energía en salir a correr y buscar club", remarcando que se ocupe de su actividad laboral.

En la última imagen, Mauro Icardi se sacó una selfie en bata y le agradeció a la China Suárez por ayudarlo en su renovado look: "Qué suerte tengo de cortarme el pelo y tener una novia multifacética que aprendió a teñirme. Te amo @sangrejaponesa", comentó enamorado.

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En las últimas horas trascendió en DDM (América TV) que Ana Rosenfeld buscará impedir que Mauro Icardi abandone el país hasta que cancele por completo la deuda correspondiente a la cuota alimentaria de sus hijas.

Sin embargo, la respuesta de la defensa del delantero no tardó en llegar y Elba Marcovecchio salió al cruce con duras críticas. Aunque el futbolista había regularizado en julio las sumas que la Justicia le reclamaba, el periodista Martín Candalaft explicó que aún resta el pago correspondiente a abril y mayo.

“Por abril y mayo” debería abonar 60 mil dólares, pero aclaró que “debido a un incumplimiento” se aplicaría una multa del 50 por ciento, elevando el monto a un total de “90 mil dólares”.

En paralelo, Guido Záffora aseguró que, según Rosenfeld, “Mauro no puede salir del país por el pedido de la semana pasada hasta nueva orden”.

Frente a esas versiones, Elba Marcovecchio desestimó de plano la postura del entorno de Wanda Nara.“Estoy escuchando una sarta de pavadas”, disparó la abogada en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani. Además cuestionó además la actuación judicial vinculada al presunto robo de la documentación de las hijas del matrimonio.

“Hizo una presentación en Argentina sin documentación ni jurisdicción y recién ocho días después del robo, o lo que haya pasado, porque no acreditó nada en el expediente de acá, lo comenzó en Milán... Porque tanto las nenas como la documentación son italianas”, sostuvo.

En la misma línea, explicó el motivo por el cual, según su versión, Mauro Icardi no avanzó con determinadas firmas vinculadas al expediente. “Mauro no firmaba por coherencia con el reclamo de restitución internacional a Turquía”, afirmó.

     

 

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