La picante foto de Mauro Icardi editada con sobrepeso para provocar a Wanda Nara: "Qué tupé"

Cabe recordar que en una de sus últimos mensajes desde las redes, Wanda Nara lanzó: "Baby gasta tu energía en salir a correr y buscar club", remarcando que se ocupe de su actividad laboral.

En la última imagen, Mauro Icardi se sacó una selfie en bata y le agradeció a la China Suárez por ayudarlo en su renovado look: "Qué suerte tengo de cortarme el pelo y tener una novia multifacética que aprendió a teñirme. Te amo @sangrejaponesa", comentó enamorado.

Elba Marcovecchio cruzó a Wanda Nara por el nuevo reclamo contra Mauro Icardi

En las últimas horas trascendió en DDM (América TV) que Ana Rosenfeld buscará impedir que Mauro Icardi abandone el país hasta que cancele por completo la deuda correspondiente a la cuota alimentaria de sus hijas.

Sin embargo, la respuesta de la defensa del delantero no tardó en llegar y Elba Marcovecchio salió al cruce con duras críticas. Aunque el futbolista había regularizado en julio las sumas que la Justicia le reclamaba, el periodista Martín Candalaft explicó que aún resta el pago correspondiente a abril y mayo.

“Por abril y mayo” debería abonar 60 mil dólares, pero aclaró que “debido a un incumplimiento” se aplicaría una multa del 50 por ciento, elevando el monto a un total de “90 mil dólares”.

En paralelo, Guido Záffora aseguró que, según Rosenfeld, “Mauro no puede salir del país por el pedido de la semana pasada hasta nueva orden”.

Frente a esas versiones, Elba Marcovecchio desestimó de plano la postura del entorno de Wanda Nara.“Estoy escuchando una sarta de pavadas”, disparó la abogada en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani. Además cuestionó además la actuación judicial vinculada al presunto robo de la documentación de las hijas del matrimonio.

“Hizo una presentación en Argentina sin documentación ni jurisdicción y recién ocho días después del robo, o lo que haya pasado, porque no acreditó nada en el expediente de acá, lo comenzó en Milán... Porque tanto las nenas como la documentación son italianas”, sostuvo.

En la misma línea, explicó el motivo por el cual, según su versión, Mauro Icardi no avanzó con determinadas firmas vinculadas al expediente. “Mauro no firmaba por coherencia con el reclamo de restitución internacional a Turquía”, afirmó.