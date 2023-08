Atención Potenciar Trabajo: Si no cumplís con un trámite te pueden quitar un beneficio exclusivo

El programa Volvé a Estudiar es un plan de terminalidad educativa primaria y secundaria dirigido a beneficiarios de Potenciar Trabajo que surgió luego de la auditoría autogestiva realizada para ordenar los planes sociales, la cual arrojó que el 60,7% de los beneficiarios no han podido finalizar los niveles obligatorios, más de 132 mil no tienen la primaria finalizada y más de 645 mil no terminaron la secundaria. Las personas que se inscriban para aprovechar esta oportunidad, deben cumplir con una condición para mantener activo este beneficio.