Martín Fierro de la Música 2026: los nominados y todos los detalles de la primera edición

La música argentina tendrá una nueva noche de reconocimientos. Este domingo 4 de octubre se dieron a conocer los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026, cuya primera edición se celebrará el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño.
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Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra y Cazzu figuran entre los artistas nominados. La ceremonia se realizará el 14 de octubre y contará con shows en vivo y homenajes especiales.
La música argentina tendrá una nueva noche de reconocimientos. Este domingo 4 de octubre se dieron a conocer los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026, cuya primera edición se celebrará el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño.
Entre las figuras que competirán por una estatuilla aparecen Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra, Ángela Leiva, Cazzu, Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso, Fito Páez y Dante Spinetta.
También integran las nominaciones Emanero, Babasónicos, Tan Biónica, Luck Ra, Valentín Merlo y Candu Domínguez, entre otros artistas que formarán parte de esta primera entrega.
La ceremonia está organizada por APTRA, presidida por Luis Ventura, con producción general y derechos de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve. La propuesta reunirá a referentes de distintas generaciones y tendrá homenajes a la trayectoria.
Hernán Drago y Edith Hermida estarán al frente de la conducción. Por su parte, Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo recibirán a los invitados en la alfombra roja.
Los musicales serán otro de los atractivos de la noche. Según lo anunciado, habrá presentaciones en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.
La primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026 se realizará el miércoles 14 de octubre, a partir de las 19, en Tango Porteño de la Ciudad de Buenos Aires.
Mejor Canción:
Cazzu — Con otra
Maria Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien
Mejor Álbum:
Milo J — La vida era más corta
Maria Becerra — Quimera
Cazzu — Latinaje
Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
Lali — Cuando el demonio llama
Mejor Colaboración:
Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas
Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix
Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
Turf & Lali — Loco un poco
Mejor Artista Femenina:
Maria Becerra
Ángela Leiva
Tini
Lali
Cazzu
Natalie Pérez
Marilina Bertoldi
Mejor Artista Masculino:
Fito Páez
Dante Spinetta
Coti Sorokin
Milo J
Axel
Abel Pintos
Emanero
Dillom
Mejor Grupo/Banda:
Babasónicos
Divididos
Los Pericos
Turf
Airbag
El Mató a un policía motorizado
Tan Biónica
Los Piojos
Mejor Artista Revelación Masculino
Simón Aguirre
Lázaro Caballero
Max Carra
Roze
Ramma
Joaco Burgos
Camionero
Luciano Creiner
Valentino Merlo
Mejor Artista Revelación Femenina
More con Flow
Valentina Márquez
Juana Rozas
143Leti
Mery Granados
Valentina Olguín
Candu Domínguez
Mejor Artista Pop
Tini
Lali
Emilia
Tiago PZK
Maria Becerra
Zoe Gotusso
Yami Safdie
Ángela Torres
Mejor Artista Rock/Alternativo
Babasónicos
El Plan de la Mariposa
Fito Páez
Los Piojos
Charly García
Andrés Calamaro
Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano
Dante Spinetta
Trueno
J Rei
Duki
L-Gante
Nicki Nicole
Milo J
Mejor Artista Folclórico
Soledad Pastorutti
Abel Pintos
Luciano Pereyra
Los Nocheros
Destino San Javier
Coki Ramírez
Maggie Cullen
Jorge Rojas
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
Maria Becerra — Quimera Show 360° en River
La K’onga — Cuartetour
Lali — Lali Tour 2025
Airbag — El Club de la Pelea
Tini — Futttura
Q' Lokura — Q' Lokura en vivo
Emanero — Emanero Tour 2025
Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo
Mejor Productor/a Musical.
Mauro De Tommaso
BZRP
Nico Cotton
Big One
Evlay
Tatool
Tote
Oscar Mediavilla
Mejor Grupo/Banda Tropical
Damas Gratis
Los Totora
La T y La M
Ráfaga
La K'onga
Q' Lokurra
La Delio Valdez
Banda XXI
Mejor Artista Tropical Masculino
Rodrigo Tapari
Uriel Lozano
El Polaco
Ulises Bueno
Daniel Agostini
Nico Mattioli
Mejor Artista Tropical Femenina
Ángela Leiva
Dalila
Karina
Eugenia Quevedo
Mejor Artista de Tango
Guillermo Fernández
Caro Minella
Jorge Amicone
Jorge Vázquez
Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV
Morfi, Todos a la Mesa
LAM
Gran Hermano
Telenueve Noticiero
Mejor Concepto Visual
Maria Becerra
Lali
Tini
Emanero
Cazzu
Dillom
Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Manager Artístico
Fernando Szereszevsky
Pocho Rocca
Artes Group
Natanael Real
Daniel Grinbank
Ana Poluyan
Maxi El Brother
Alberto Miguel
Marcelo Fogoli
Héctor Cavallero
Mejor Artista DJ
Ezequiel Arias
Sol Ortega
Hernán Cattaneo
Mariano Mellino
Victoria Engel
Carlos Alfonsín
Javier Zuker
Mejor Música de Comerciales/Jingles
Saphirus
Molto
Kanji
Rinde 2 - Luck Ra
Mejor Artista DJ Revelación
0ostil
Victoria Why Not
Discip
Ana Helder
Jay De Lys
Eze Ramires
Mejor Artista de Música Infantil
Panam
Plim Plim
Margarita
Pau Pau
Topa
El Reino Infantil
Mejor Artista de Cuarteto
Valentina Márquez
Ulises Bueno
Simón Aguirre