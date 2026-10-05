A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE VIENE

Martín Fierro de la Música 2026: los nominados y todos los detalles de la primera edición

Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra y Cazzu figuran entre los artistas nominados. La ceremonia se realizará el 14 de octubre y contará con shows en vivo y homenajes especiales.

5 oct 2026, 08:15
Martín Fierro de la Música 2026: los nominados y todos los detalles de la primera edición

Martín Fierro de la Música 2026: los nominados y todos los detalles de la primera edición

Martín Fierro de la Música 2026: los nominados y todos los detalles de la primera edición

Martín Fierro de la Música 2026: los nominados y todos los detalles de la primera edición

La música argentina tendrá una nueva noche de reconocimientos. Este domingo 4 de octubre se dieron a conocer los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026, cuya primera edición se celebrará el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño.

Entre las figuras que competirán por una estatuilla aparecen Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra, Ángela Leiva, Cazzu, Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso, Fito Páez y Dante Spinetta.

También integran las nominaciones Emanero, Babasónicos, Tan Biónica, Luck Ra, Valentín Merlo y Candu Domínguez, entre otros artistas que formarán parte de esta primera entrega.

La ceremonia está organizada por APTRA, presidida por Luis Ventura, con producción general y derechos de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve. La propuesta reunirá a referentes de distintas generaciones y tendrá homenajes a la trayectoria.

Quiénes conducirán los Martín Fierro de la Música y qué artistas cantarán en vivo

Hernán Drago y Edith Hermida estarán al frente de la conducción. Por su parte, Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo recibirán a los invitados en la alfombra roja.

Los musicales serán otro de los atractivos de la noche. Según lo anunciado, habrá presentaciones en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

La primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026 se realizará el miércoles 14 de octubre, a partir de las 19, en Tango Porteño de la Ciudad de Buenos Aires.

Mejor Canción:

  • Cazzu — Con otra

  • Maria Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

  • Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

  • Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien

Mejor Álbum:

  • Milo J — La vida era más corta

  • Maria Becerra — Quimera

  • Cazzu — Latinaje

  • Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

  • Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración:

  • Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9

  • Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas

  • Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix

  • Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa

  • Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout

  • Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Artista Femenina:

  • Maria Becerra

  • Ángela Leiva

  • Tini

  • Lali

  • Cazzu

  • Natalie Pérez

  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino:

  • Fito Páez

  • Dante Spinetta

  • Coti Sorokin

  • Milo J

  • Axel

  • Abel Pintos

  • Emanero

  • Dillom

Mejor Grupo/Banda:

  • Babasónicos

  • Divididos

  • Los Pericos

  • Turf

  • Airbag

  • El Mató a un policía motorizado

  • Tan Biónica

  • Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino

  • Simón Aguirre

  • Lázaro Caballero

  • Max Carra

  • Roze

  • Ramma

  • Joaco Burgos

  • Camionero

  • Luciano Creiner

  • Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina

  • More con Flow

  • Valentina Márquez

  • Juana Rozas

  • 143Leti

  • Mery Granados

  • Valentina Olguín

  • Candu Domínguez

Mejor Artista Pop

  • Tini

  • Lali

  • Emilia

  • Tiago PZK

  • Maria Becerra

  • Zoe Gotusso

  • Yami Safdie

  • Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo

  • Babasónicos

  • El Plan de la Mariposa

  • Fito Páez

  • Los Piojos

  • Charly García

  • Andrés Calamaro

  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano

  • Dante Spinetta

  • Trueno

  • J Rei

  • Duki

  • L-Gante

  • Nicki Nicole

  • Milo J

Mejor Artista Folclórico

  • Soledad Pastorutti

  • Abel Pintos

  • Luciano Pereyra

  • Los Nocheros

  • Destino San Javier

  • Coki Ramírez

  • Maggie Cullen

  • Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

  • Maria Becerra — Quimera Show 360° en River

  • La K’onga — Cuartetour

  • Lali — Lali Tour 2025

  • Airbag — El Club de la Pelea

  • Tini — Futttura

  • Q' Lokura — Q' Lokura en vivo

  • Emanero — Emanero Tour 2025

  • Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo

Mejor Productor/a Musical.

  • Mauro De Tommaso

  • BZRP

  • Nico Cotton

  • Big One

  • Evlay

  • Tatool

  • Tote

  • Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical

  • Damas Gratis

  • Los Totora

  • La T y La M

  • Ráfaga

  • La K'onga

  • Q' Lokurra

  • La Delio Valdez

  • Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

  • Rodrigo Tapari

  • Uriel Lozano

  • El Polaco

  • Ulises Bueno

  • Daniel Agostini

  • Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina

  • Ángela Leiva

  • Dalila

  • Karina

  • Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango

  • Guillermo Fernández

  • Caro Minella

  • Jorge Amicone

  • Jorge Vázquez

  • Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV

  • Morfi, Todos a la Mesa

  • LAM

  • Gran Hermano

  • Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual

  • Maria Becerra

  • Lali

  • Tini

  • Emanero

  • Cazzu

  • Dillom

  • Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico

  • Fernando Szereszevsky

  • Pocho Rocca

  • Artes Group

  • Natanael Real

  • Daniel Grinbank

  • Ana Poluyan

  • Maxi El Brother

  • Alberto Miguel

  • Marcelo Fogoli

  • Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ

  • Ezequiel Arias

  • Sol Ortega

  • Hernán Cattaneo

  • Mariano Mellino

  • Victoria Engel

  • Carlos Alfonsín

  • Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles

  • Saphirus

  • Molto

  • Kanji

  • Rinde 2 - Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación

  • 0ostil

  • Victoria Why Not

  • Discip

  • Ana Helder

  • Jay De Lys

  • Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil

  • Panam

  • Plim Plim

  • Margarita

  • Pau Pau

  • Topa

  • El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto

  • Valentina Márquez

  • Ulises Bueno

  • Simón Aguirre

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Premios Martín Fierro

Lo más visto