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Tarjeta Alimentar de ANSES: esquema y calendario de pagos completo para octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará la liquidación el jueves 8 de octubre para titulares de AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas.

Cuál es el esquema y calendario de pagos completo de la Tarjeta Alimentar para octubre (Foto: A24.com).

Cuál es el esquema y calendario de pagos completo de la Tarjeta Alimentar para octubre (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario oficial de pagos de la Tarjeta Alimentar correspondiente a octubre de 2026, con montos de bolsillo que van desde $72.250 hasta $149.425 según la cantidad de hijos. El cronograma de acreditación comenzará el jueves 8 de octubre e impactará de manera automática en las cuentas bancarias de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y Pensiones No Contributivas (PNC).

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¿Cuánto cobra la AUH con Tarjeta Alimentar en octubre de 2026?

En octubre, el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo se ubica en $156.588. Dado que ANSES aplica la retención mensual del 20% ($31.317,60), el haber neto que perciben las familias directamente en mano es de $125.270,40 por cada hijo.

Al consolidar el haber neto de la AUH con los importes fijos de la Tarjeta Alimentar, las sumas netas finales de bolsillo quedan estructuradas de la siguiente manera:

  • Familias con 1 hijo: $125.270,40 (AUH neta) + $72.250 (Alimentar) = $197.520,40 en mano.

  • Familias con 2 hijos: $250.540,80 (AUH neta acumulada) + $113.299 (Alimentar) = $363.839,80 en mano.

  • Familias con 3 o más hijos: $375.811,20 (AUH neta acumulada) + $149.425 (Alimentar) = $525.236,20 en mano.

Adicionalmente, los hogares con niños de hasta 3 años perciben los $59.063 extras del Complemento Leche 1000 Días por cada menor contemplado.

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Cuánto cobran las madres de 7 hijos con PNC y bono en octubre de 2026

Las titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de 7 hijos cobran en octubre un haber básico de $435.748,51, al que se le suma el bono extraordinario confirmado por el Decreto 1108/2026 de $70.000, alcanzando un piso garantizado de $505.748,51.

Aquellas beneficiarias de esta prestación que tengan a su cargo hijos menores de 18 años o con discapacidad reciben también el complemento alimentario. La escala de cobro consolidado para este grupo se distribuye de la siguiente forma:

  • Madres con 1 hijo a cargo: $435.748,51 (PNC) + $70.000 (Bono) + $72.250 (Alimentar) = $577.998,51 totales.

  • Madres con 2 hijos a cargo: $435.748,51 (PNC) + $70.000 (Bono) + $113.299 (Alimentar) = $619.047,51 totales.

  • Madres con 3 o más hijos a cargo: $435.748,51 (PNC) + $70.000 (Bono) + $149.425 (Alimentar) = $655.173,51 totales.

Cuánto cobra la Asignación por Embarazo con Tarjeta Alimentar en octubre de 2026

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) reciben en octubre el haber bruto de $156.588, sobre el cual se aplica la deducción del 20%, resultando en un cobro directo de $125.270,40.

A este monto de bolsillo se le añade de forma automática la Tarjeta Alimentar correspondiente a un hijo ($72.250) y el plus del Complemento Leche ($59.063), alcanzando una liquidación total de $256.583,40.

Cómo consultar la liquidación de la Tarjeta Alimentar en Mi ANSES

La consulta del detalle de la liquidación y la confirmación de la acreditación de la Tarjeta Alimentar estará disponible a partir del jueves 8 de octubre a través de las vías digitales oficiales de la entidad previsional.

Para ingresar y verificar el recibo de cobro digital, es necesario seguir este procedimiento:

  • Ingresar al sitio web oficial de ANSES (anses.gob.ar) o a la aplicación móvil Mi ANSES.

  • Iniciar sesión ingresando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Ir al menú principal y seleccionar el apartado Hijos o Mis Asignaciones.

  • Elegir el período correspondiente a Octubre 2026 para visualizar el desglose de los conceptos liquidados.

Calendario de cobro de octubre de 2026 por DNI

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI finalizados en 0: Jueves 8 de octubre

  • DNI finalizados en 1: Viernes 9 de octubre

  • DNI finalizados en 2: Martes 13 de octubre

  • DNI finalizados en 3: Miércoles 14 de octubre

  • DNI finalizados en 4: Jueves 15 de octubre

  • DNI finalizados en 5: Viernes 16 de octubre

  • DNI finalizados en 6: Lunes 19 de octubre

  • DNI finalizados en 7: Martes 20 de octubre

  • DNI finalizados en 8: Miércoles 21 de octubre

  • DNI finalizados en 9: Jueves 22 de octubre

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI finalizados en 0: Viernes 9 de octubre

  • DNI finalizados en 1: Martes 13 de octubre

  • DNI finalizados en 2: Miércoles 14 de octubre

  • DNI finalizados en 3: Jueves 15 de octubre

  • DNI finalizados en 4: Viernes 16 de octubre

  • DNI finalizados en 5: Lunes 19 de octubre

  • DNI finalizados en 6: Martes 20 de octubre

  • DNI finalizados en 7: Miércoles 21 de octubre

  • DNI finalizados en 8: Jueves 22 de octubre

  • DNI finalizados en 9: Viernes 23 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC) - Madres de 7 hijos

  • DNI finalizados en 0 y 1: Jueves 8 de octubre

  • DNI finalizados en 2 y 3: Viernes 9 de octubre

  • DNI finalizados en 4 y 5: Martes 13 de octubre

  • DNI finalizados en 6 y 7: Miércoles 14 de octubre

  • DNI finalizados en 8 y 9: Jueves 15 de octubre

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