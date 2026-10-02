Tarjeta Alimentar de ANSES: esquema y calendario de pagos completo para octubre

ANSES pagará hasta $518.800 en abril a beneficiarios de la AUH y Tarjeta Alimentar

Cuánto cobran las madres de 7 hijos con PNC y bono en octubre de 2026

Las titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de 7 hijos cobran en octubre un haber básico de $435.748,51, al que se le suma el bono extraordinario confirmado por el Decreto 1108/2026 de $70.000, alcanzando un piso garantizado de $505.748,51.

Aquellas beneficiarias de esta prestación que tengan a su cargo hijos menores de 18 años o con discapacidad reciben también el complemento alimentario. La escala de cobro consolidado para este grupo se distribuye de la siguiente forma:

Madres con 1 hijo a cargo: $435.748,51 (PNC) + $70.000 (Bono) + $72.250 (Alimentar) = $577.998,51 totales .

Madres con 2 hijos a cargo: $435.748,51 (PNC) + $70.000 (Bono) + $113.299 (Alimentar) = $619.047,51 totales .

Madres con 3 o más hijos a cargo: $435.748,51 (PNC) + $70.000 (Bono) + $149.425 (Alimentar) = $655.173,51 totales.

Cuánto cobra la Asignación por Embarazo con Tarjeta Alimentar en octubre de 2026

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) reciben en octubre el haber bruto de $156.588, sobre el cual se aplica la deducción del 20%, resultando en un cobro directo de $125.270,40.

A este monto de bolsillo se le añade de forma automática la Tarjeta Alimentar correspondiente a un hijo ($72.250) y el plus del Complemento Leche ($59.063), alcanzando una liquidación total de $256.583,40.

Cómo consultar la liquidación de la Tarjeta Alimentar en Mi ANSES

La consulta del detalle de la liquidación y la confirmación de la acreditación de la Tarjeta Alimentar estará disponible a partir del jueves 8 de octubre a través de las vías digitales oficiales de la entidad previsional.

Para ingresar y verificar el recibo de cobro digital, es necesario seguir este procedimiento:

Ingresar al sitio web oficial de ANSES (anses.gob.ar) o a la aplicación móvil Mi ANSES .

Iniciar sesión ingresando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

Ir al menú principal y seleccionar el apartado Hijos o Mis Asignaciones .

Elegir el período correspondiente a Octubre 2026 para visualizar el desglose de los conceptos liquidados.

Calendario de cobro de octubre de 2026 por DNI

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI finalizados en 0 : Jueves 8 de octubre

DNI finalizados en 1 : Viernes 9 de octubre

DNI finalizados en 2 : Martes 13 de octubre

DNI finalizados en 3 : Miércoles 14 de octubre

DNI finalizados en 4 : Jueves 15 de octubre

DNI finalizados en 5 : Viernes 16 de octubre

DNI finalizados en 6 : Lunes 19 de octubre

DNI finalizados en 7 : Martes 20 de octubre

DNI finalizados en 8 : Miércoles 21 de octubre

DNI finalizados en 9: Jueves 22 de octubre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI finalizados en 0 : Viernes 9 de octubre

DNI finalizados en 1 : Martes 13 de octubre

DNI finalizados en 2 : Miércoles 14 de octubre

DNI finalizados en 3 : Jueves 15 de octubre

DNI finalizados en 4 : Viernes 16 de octubre

DNI finalizados en 5 : Lunes 19 de octubre

DNI finalizados en 6 : Martes 20 de octubre

DNI finalizados en 7 : Miércoles 21 de octubre

DNI finalizados en 8 : Jueves 22 de octubre

DNI finalizados en 9: Viernes 23 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC) - Madres de 7 hijos