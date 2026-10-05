El polémico audio de Romina Uhrig a Bambi de Gran Hermano ante el reclamo por una millonaria deuda

Romina Uhrig se encuentra envuelta en un gran escándalo tras conocerse de una deuda que tiene con su examigo Sebastián Bambi Bello, quien también participó del reality Gran Hermano.
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Trascendió la particular respuesta que le dio Romina Uhrig a Bambi de Gran Hermano después de que él le pidiera que saldara una importante deuda que lo complicó.
Romina Uhrig se encuentra envuelta en un gran escándalo tras conocerse de una deuda que tiene con su examigo Sebastián Bambi Bello, quien también participó del reality Gran Hermano.
En SQP (América Tv) se conoció la semana pasada del caso que tiene a los exhermanitos enfrentados después de que Romina le pidiera al mendocino que pusiera a nombre de él un auto nuevo que se iba a comprar para evitar tener a futuro algún conflicto legal con su exmarido.
El inconveniente surgió después de que Bambi se enteró de una importante deuda en concepto de multas de tránsito que no fueron saldadas, algo que lo afecta directamente a él por estar el vehículo a su nombre.
El vínculo de amistad surgió entre los dos luego de que Romina Uhrig lo alojara en su casa. Ante eso, el joven habría aceptado el pedido de ella para poner el auto a su nombre. “Puse ese auto a mi nombre que no me corresponde, era solamente por unos meses", indicó el joven en diálogo con Infama el domingo.
En el ciclo que conduce Marcela Tauro se conoció el audio que le envió Romina Uhrig a Bambi con la respuesta ante el pedido del joven que salde las deudas por infracciones del vehículo.
“Mirá Bambi yo estoy con millones de quilombos. Yo lo del auto ya lo hubiese hecho, todavía no pude cobrar un mango de lo que hice. Me generé una cuenta afuera y no pude sacar plata”, comienza la ex Gran Hermano.
“No es que yo puedo cambiar el auto a mi nombre, tengo que tener casi 5 millones de pesos. Ahora, si vos tenés para prestármelos y después te los devuelvo, lo hago, no tengo problema. Pero hoy, yo hoy no tengo 5 millones de pesos ni nada", continuó.
"Y lo de tu cumpleaños, no sé, tengo millones de quilombos, porque si yo no te escribo vos tampoco me escribís, entonces me parece de más tu mensaje”, afirmó Romina Uhrig.
Y remarcó sobre la situación personal que atravesaba y le impedía afrontar la deuda: "No es que no lo hago porque no quiero, no lo hago porque todavía no pude solucionar mi quilombo y eso a mí me tiene muy mal y me hizo mal en un montón de cosas y me perjudicó".
"Así que tu mensaje me parece de más, no es que yo no lo quiero hacer. Cuando yo lo pueda hacer te aviso y te digo. Te mando un beso", concluyó la ex GH.
"La contestación es gravísima", cuestionó la conductora tras escuchar la respuesta de Romina a Bambi. A lo que Karina Iavícoli observó: “Es la persona a la que le planteás un problema él de ella es peor que el tuyo”.