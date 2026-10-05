El polémico audio de Romina Uhrig a Bambi de Gran Hermano ante el reclamo por una millonaria deuda

El particular audio de Romina Uhrig a Bambi tras el pedido que salde la deuda

En el ciclo que conduce Marcela Tauro se conoció el audio que le envió Romina Uhrig a Bambi con la respuesta ante el pedido del joven que salde las deudas por infracciones del vehículo.

“Mirá Bambi yo estoy con millones de quilombos. Yo lo del auto ya lo hubiese hecho, todavía no pude cobrar un mango de lo que hice. Me generé una cuenta afuera y no pude sacar plata”, comienza la ex Gran Hermano.

“No es que yo puedo cambiar el auto a mi nombre, tengo que tener casi 5 millones de pesos. Ahora, si vos tenés para prestármelos y después te los devuelvo, lo hago, no tengo problema. Pero hoy, yo hoy no tengo 5 millones de pesos ni nada", continuó.

"Y lo de tu cumpleaños, no sé, tengo millones de quilombos, porque si yo no te escribo vos tampoco me escribís, entonces me parece de más tu mensaje”, afirmó Romina Uhrig.

Y remarcó sobre la situación personal que atravesaba y le impedía afrontar la deuda: "No es que no lo hago porque no quiero, no lo hago porque todavía no pude solucionar mi quilombo y eso a mí me tiene muy mal y me hizo mal en un montón de cosas y me perjudicó".

"Así que tu mensaje me parece de más, no es que yo no lo quiero hacer. Cuando yo lo pueda hacer te aviso y te digo. Te mando un beso", concluyó la ex GH.

"La contestación es gravísima", cuestionó la conductora tras escuchar la respuesta de Romina a Bambi. A lo que Karina Iavícoli observó: “Es la persona a la que le planteás un problema él de ella es peor que el tuyo”.