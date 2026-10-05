Discutieron, se cruzaron al día siguiente y tomó una decisión brutal que quedó grabada

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, el automovilista aceleró al ver a Valdéz y lo embistió intencionalmente mientras circulaba en bicicleta. Tras el impacto, escapó del lugar sin asistirlo.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes se convirtieron en una pieza fundamental para la investigación y permitieron identificar al conductor del vehículo.

Luego del ataque, Valdéz quedó gravemente herido y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Luisa C. de Gandulfo, en Lomas de Zamora.

Según la información conocida hasta el momento, el joven permanece internado en terapia intensiva y en coma, mientras los médicos siguen de cerca su evolución.

El conductor fue identificado y es buscado por la Justicia

Tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad y reconstruir lo sucedido durante las horas anteriores, los investigadores lograron establecer la identidad del sospechoso. El medio local Diario Conurbano informó que el acusado se encuentra prófugo.

La investigación quedó en manos del fiscal Ignacio Torrigino, titular de la UFI N°19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.