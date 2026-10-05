En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Pelea
Amenazas
Relato salvaje

Discutieron, se cruzaron al día siguiente y tomó una decisión brutal que quedó grabada

Un joven de 27 años permanece internado en coma y en terapia intensiva. Horas antes había mantenido una discusión con el conductor, y una cámara de seguridad registró la violenta secuencia.

Discutieron

Discutieron, se cruzaron al día siguiente y tomó una decisión brutal que quedó grabada. (Foto: captura de video)

Un joven de 27 años permanece internado en coma y en terapia intensiva después de haber sido atropellado por un automovilista con quien había mantenido una fuerte discusión apenas unas horas antes. El violento episodio ocurrió en Villa Galicia, partido de Lomas de Zamora, y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Leé también "Me arrancó la vida": el desgarrador relato del papá de Aixa tras hallarla asesinada
Me arrancó la vida: el desgarrador relato del padre de Aixa, que encontró a su hija muerta en su casa

La víctima fue identificada como Román Valdéz, quien el sábado por la noche había protagonizado una discusión en la calle con otro joven al que conocía del barrio. Según fuentes judiciales, durante aquel enfrentamiento ambos cruzaron amenazas, aunque la situación terminó sin que se produjeran agresiones físicas.

Sin embargo, el conflicto tuvo una dramática continuidad a la mañana siguiente. Cerca de las 10 del domingo, Valdéz circulaba en bicicleta por la calle Dinamarca cuando volvió a encontrarse con el joven con el que había discutido. Esta vez, el otro hombre se movilizaba a bordo de un Renault Clío negro.

El brutal ataque que quedó registrado por una cámara

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, el automovilista aceleró al ver a Valdéz y lo embistió intencionalmente mientras circulaba en bicicleta. Tras el impacto, escapó del lugar sin asistirlo.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes se convirtieron en una pieza fundamental para la investigación y permitieron identificar al conductor del vehículo.

Luego del ataque, Valdéz quedó gravemente herido y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Luisa C. de Gandulfo, en Lomas de Zamora.

Según la información conocida hasta el momento, el joven permanece internado en terapia intensiva y en coma, mientras los médicos siguen de cerca su evolución.

El conductor fue identificado y es buscado por la Justicia

Tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad y reconstruir lo sucedido durante las horas anteriores, los investigadores lograron establecer la identidad del sospechoso. El medio local Diario Conurbano informó que el acusado se encuentra prófugo.

La investigación quedó en manos del fiscal Ignacio Torrigino, titular de la UFI N°19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

En pocas palabras

  • Joven de 27 años: Permanece internado en coma tras ser atropellado en Lomas de Zamora.
  • Antecedente violento: Horas antes, la víctima tuvo una discusión con el conductor del vehículo.
  • Registro fílmico: Una cámara de seguridad captó la secuencia del brutal ataque.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pelea Amenazas Accidente Noticias A24
Notas relacionadas
Una nena de tres años fue asesinada: el dramático episodio que terminó con su padre detenido
Quién era el joven uruguayo asesinado en Palermo: la oscura trama que investiga la Justicia
Brutal pelea a la salida de un boliche: un joven recibió un piedrazo y el desenlace fue fatal

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar