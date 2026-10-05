Quién era el joven uruguayo asesinado en Palermo: la oscura trama que investiga la Justicia

En 2024 también fue detenido en una causa por homicidio agravado. Su historial incluía investigaciones por disparos de arma de fuego, lesiones y delitos contra la propiedad, con intervenciones de distintas dependencias policiales de Montevideo.

Otro elemento bajo análisis es el recorrido que habrían realizado los atacantes después del asesinato. De acuerdo con la información que circuló los sospechosos serían oriundos del sur del conurbano bonaerense y habrían intentado desprenderse de un arma en la zona de Puente Pacífico, en el cruce de la Avenida Santa Fe y la Avenida Intendente Bullrich, a unas diez cuadras del departamento.

Los investigadores buscan determinar si el arma descartada fue utilizada en el homicidio y si el ataque responde a una disputa vinculada con el narcotráfico. Por el momento, esa posible conexión forma parte de las hipótesis que se analizan.

Los antecedentes de otros ataques contra narcos uruguayos

El asesinato de Migales Viera volvió a poner bajo la lupa una serie de crímenes que tuvieron como víctimas a ciudadanos uruguayos vinculados con el ambiente del narcotráfico y que ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2024. Sin embargo, según la información difundida, los investigadores no relacionan por ahora el nuevo homicidio con aquellos episodios.

Uno de los primeros ataques ocurrió el 25 de septiembre de 2024 en Pilar. Esa noche, un hombre que se identificó ante la Policía como Joaquín Andrés Amoros Sanguinetti, de 27 años, denunció que habían intentado robarle su BMW M235i frente a su vivienda, ubicada sobre la calle Las Camelias al 2300.

Las cámaras de seguridad registraron la aparición de un Jeep Renegade negro sin patente y una secuencia de disparos contra el conductor, que logró escapar. Según la investigación judicial, los atacantes efectuaron 17 tiros. Con el avance de la causa se determinó que el hombre utilizaba una identidad falsa y que su nombre real era Nicolás Caraballo Escobar.

El episodio sería el primero de una serie de ataques que tuvieron como escenario el partido de Pilar y, posteriormente, la Ciudad de Buenos Aires. Los investigadores reconstruyeron posibles vínculos entre las víctimas y otras personas relacionadas con el tráfico de drogas.

El crimen de Marcelo González Algerini y el robo de cocaína

El 12 de octubre de 2024, Marcelo González Algerini, de 36 años, fue asesinado en el barrio Monterrey de Presidente Derqui, partido de Pilar. El hombre circulaba en una Chevrolet Tracker junto a Teófilo Américo Sturm González, de 80 años, cuando se detuvieron en un kiosco de la calle San Cayetano al 800.

Sturm González descendió del vehículo y apareció un Jeep Renegade similar al que había intervenido en el ataque de septiembre. Desde ese automóvil, un hombre habría disparado contra González Algerini, que recibió diez impactos, cuatro de ellos mortales.

Poco después se produjo otro episodio relacionado con la investigación: un hombre identificado como Fabián Sturm Jardón ingresó en la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Finca San Agustín, y se llevó tres panes de cocaína envueltos en papel amarillo.

Durante los allanamientos posteriores, la Policía encontró una prensa hidráulica, una balanza electrónica y recipientes con restos de cocaína. También se informó sobre el secuestro de una importante suma de dinero en dólares, aunque surgió una controversia por la diferencia entre el monto consignado inicialmente y el que finalmente llegó al juzgado, lo que derivó en una investigación separada.

La causa quedó a cargo de la fiscal Marcela Semeria. En su declaración, la pareja de González Algerini señaló que su novio y Sturm Jardón habrían participado en el ataque de septiembre contra el hombre del BMW y que ambos mantenían una relación comercial.

A partir de esos elementos, la Justicia investigó a Teófilo Sturm González por homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, tenencia de arma de fuego y comercialización de cocaína. Debido a su edad, obtuvo prisión domiciliaria y posteriormente fue sobreseído. Su hijo Fabián y Caraballo Escobar quedaron prófugos en esa etapa de la causa.

Una investigación que llegó hasta un cargamento de 783 kilos de cocaína

La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) intervino en la investigación después de que se detectaran posibles conexiones entre los protagonistas de los ataques y una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

González Algerini era buscado por la Justicia Federal de Lomas de Zamora, acusado de integrar una banda investigada por un cargamento de cocaína descubierto en junio de 2024. El operativo se había realizado en un complejo de cabañas de Caviahue, una localidad del oeste de Neuquén, cerca de la frontera con Chile.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 783 kilos de cocaína, cuyo valor fue estimado en unos 15 millones de dólares. La investigación buscaba establecer el alcance de la organización y los vínculos entre sus integrantes.

En paralelo, Caraballo Escobar fue detenido en Brasil durante 2025 y extraditado a la Argentina, según los antecedentes del caso difundidos por el medio.

El asesinato de Fabián Sturm Jardón en Recoleta

La secuencia de ataques también incluyó el homicidio de Fabián Sturm Jardón, quien tenía un pedido de captura vigente en la causa de Pilar. Según el testimonio de su novia ante el fiscal Marcelo Roma, el hombre temía que lo mataran y se había mudado desde Del Viso a la Ciudad de Buenos Aires.

El crimen ocurrió en diciembre de 2024 en el barrio de Recoleta. Sturm Jardón llegó en un Renault Logan y, cuando descendió, un hombre que lo esperaba en un Volkswagen Suran se acercó y le disparó tres veces por la espalda. El atacante llevaba una peluca y habría utilizado un arma con un dispositivo similar a un silenciador.

Fabián Sturm Jardon, una de las víctimas

Después del ataque, el agresor le quitó la riñonera a la víctima y se retiró caminando, mientras dejaba el vehículo en el lugar. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y fue investigada como una posible emboscada.

Los antecedentes de ese homicidio y los ataques anteriores conformaron una trama judicial compleja, con sospechas de enfrentamientos entre personas vinculadas al narcotráfico uruguayo. No obstante, por ahora no se estableció una conexión entre esos episodios y el asesinato de Migales Viera en Palermo.