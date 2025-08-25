En vivo Radio La Red
AUH ANSES: cómo pedir más de $ 1 MILLÓN en Banco Provincia y Nación

Beneficiarios de la AUH de ANSES podrán acceder a créditos a través del Banco Provincia y Nación. Montos, requisitos y pasos clave para solicitarlos en agosto 2025.

Los créditos para AUH de ANSES ya están disponibles en el Banco Provincia y Banco Nación, con montos de hasta $1.350.000 y cuotas fijas. Estos préstamos no son otorgados por ANSES directamente, sino que están destinados a beneficiarios que cobran haberes mediante estas entidades estatales.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos actualizados y fechas de pago confirmadas.

El programa surge en paralelo al aumento del 1,62% en todas las prestaciones anunciado para agosto 2025. Con plazos de entre 12 y 72 meses, se presenta como una opción financiera relevante para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares (SUAF) o jubilaciones.

En esta nota repasamos quiénes pueden solicitarlos, cuáles son los requisitos exigidos por los bancos y cómo realizar la gestión online en simples pasos.

¿Quiénes pueden solicitar los créditos para AUH de ANSES en Banco Provincia?

Los préstamos están disponibles únicamente para beneficiarios de la AUH, SUAF o jubilaciones que cumplan estas condiciones:

  • Cobrar sus haberes en Banco Provincia o Banco Nación.

  • Ser mayores de 18 años y residir en Argentina.

  • No superar ingresos de $317.800, según el salario mínimo vigente en julio 2025.

  • Contar con CUIL y Clave Digital activos.

  • Mantener un buen historial crediticio.

Cumplir con todos estos requisitos es indispensable, ya que ambas entidades bancarias verifican los datos de los solicitantes antes de aprobar los montos.

¿Cuánto se puede pedir y cuáles son los plazos de los créditos AUH?

Los préstamos para beneficiarios de ANSES cuentan con las siguientes condiciones:

  • Monto mínimo: $100.000

  • Monto máximo: $1.350.000

  • Plazos de devolución: de 12 a 72 meses

  • Tasa Nominal Anual (TNA): 79%

  • Costo Financiero Total (CFT) Efectivo Anual: 114,92%

La principal ventaja es la cuota fija durante todo el préstamo, lo que permite planificar el gasto mensual. Sin embargo, en plazos extensos los intereses pueden ser significativos.

¿Cómo simular y solicitar los créditos AUH en Banco Provincia y Nación?

El trámite es 100% online mediante el homebanking de cada banco. Los pasos son:

  • Ingresar a la web oficial del Banco Nación o Banco Provincia.

  • Seleccionar la opción “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”.

  • Iniciar sesión con usuario y clave digital.

  • Indicar el tipo de beneficio (AUH, SUAF o jubilación).

  • Elegir el monto y el plazo deseado.

  • Confirmar la solicitud.

El dinero suele acreditarse en menos de 48 horas hábiles directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

¿Por qué los créditos AUH de ANSES solo están en Banco Nación y Provincia?

Estos préstamos se limitan a dos entidades estatales debido a un acuerdo operativo con ANSES. El sistema permite validar datos en tiempo real, prevenir fraudes y asegurar acreditaciones rápidas. Además, al tratarse de bancos públicos, las tasas resultan más competitivas frente a las de entidades privadas.

