Cobrar sus haberes en Banco Provincia o Banco Nación .

Ser mayores de 18 años y residir en Argentina.

No superar ingresos de $317.800, según el salario mínimo vigente en julio 2025.

Contar con CUIL y Clave Digital activos.

Mantener un buen historial crediticio.

Cumplir con todos estos requisitos es indispensable, ya que ambas entidades bancarias verifican los datos de los solicitantes antes de aprobar los montos.

¿Cuánto se puede pedir y cuáles son los plazos de los créditos AUH?

Los préstamos para beneficiarios de ANSES cuentan con las siguientes condiciones:

Monto mínimo: $100.000

Monto máximo: $1.350.000

Plazos de devolución: de 12 a 72 meses

Tasa Nominal Anual (TNA): 79%

Costo Financiero Total (CFT) Efectivo Anual: 114,92%

La principal ventaja es la cuota fija durante todo el préstamo, lo que permite planificar el gasto mensual. Sin embargo, en plazos extensos los intereses pueden ser significativos.

¿Cómo simular y solicitar los créditos AUH en Banco Provincia y Nación?

cuenta dni prestamos.jpg AUH ANSES: cómo pedir más de $ 1 MILLÓN en Banco Provincia y Nación

El trámite es 100% online mediante el homebanking de cada banco. Los pasos son:

Ingresar a la web oficial del Banco Nación o Banco Provincia.

Seleccionar la opción “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”.

Iniciar sesión con usuario y clave digital.

Indicar el tipo de beneficio (AUH, SUAF o jubilación).

Elegir el monto y el plazo deseado.

Confirmar la solicitud.

El dinero suele acreditarse en menos de 48 horas hábiles directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

¿Por qué los créditos AUH de ANSES solo están en Banco Nación y Provincia?

Estos préstamos se limitan a dos entidades estatales debido a un acuerdo operativo con ANSES. El sistema permite validar datos en tiempo real, prevenir fraudes y asegurar acreditaciones rápidas. Además, al tratarse de bancos públicos, las tasas resultan más competitivas frente a las de entidades privadas.