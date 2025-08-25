En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
SUAF
GRAN OPORTUNIDAD

AUH y SUAF de ANSES: cómo conseguir $401.074 EXTRA con un pago único

Un beneficio exclusivo de ANSES entrega más de $400 mil en un solo pago a familias con AUH y SUAF. Descubrí quiénes pueden solicitarlo, cuáles son los requisitos y cómo hacer el trámite.

Las familias que perciben AUH o SUAF en ANSES pueden acceder a un pago único que en 2025 asciende a $401.074. Se trata de un beneficio extraordinario destinado a reforzar los ingresos de hogares en los que se formalizó una adopción. El trámite no es automático: requiere cumplir ciertos requisitos y gestionarlo dentro de los plazos establecidos.

Este pago único, actualizado recientemente, busca acompañar los gastos iniciales de la crianza, como alimentación, ropa, educación o atención médica. La medida alcanza a trabajadores en relación de dependencia, rurales, temporarios, beneficiarios de Prestación por Desempleo, titulares de la AUH, SUAF y de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

¿Quiénes pueden cobrar el pago único de ANSES por adopción?

El beneficio está disponible para los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que acrediten legalmente una adopción. Para acceder, los solicitantes deben presentar:

  • Resolución judicial de adopción.

  • DNI del beneficiario y del menor adoptado.

  • Documentación que acredite la percepción de AUH o SUAF.

El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o presencialmente en cualquier oficina del organismo. En caso de hacerlo online, se debe completar el formulario correspondiente y subir la documentación escaneada. Una vez validada, el monto se acredita en la cuenta bancaria del beneficiario.

¿Cuánto paga ANSES por adopción y cómo se complementa con otros beneficios?

El monto actualizado del pago único es de $401.074, abonado en una sola vez. Si el beneficiario ya había percibido una parte, ANSES ajustará la diferencia para alcanzar la nueva suma. El plazo máximo para solicitarlo es de dos años posteriores a la adopción.

Este beneficio puede combinarse con otros programas como la Tarjeta Alimentar (hasta $108.062 según la cantidad de hijos), el Complemento Leche del Plan 1000 Días ($42.162 por hijo menor de 3 años), la Ayuda Escolar Anual y los créditos disponibles para beneficiarios de ANSES a través de distintos bancos, que alcanzan hasta $1.500.000.

De este modo, el pago único por adopción no solo representa un refuerzo inmediato, sino que se suma a otras asistencias que fortalecen el ingreso familiar en un contexto económico desafiante.

Monto y forma de cobro

El monto actualizado será de $401.074, pagado en una sola vez, como su nombre indica. Si el beneficiario ya percibió una parte del pago único, ANSES ajustará la diferencia para que el total llegue al nuevo valor.

