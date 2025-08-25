AUH y SUAF de ANSES: cómo conseguir $401.074 EXTRA con un pago único

El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o presencialmente en cualquier oficina del organismo. En caso de hacerlo online, se debe completar el formulario correspondiente y subir la documentación escaneada. Una vez validada, el monto se acredita en la cuenta bancaria del beneficiario.

¿Cuánto paga ANSES por adopción y cómo se complementa con otros beneficios?

El monto actualizado del pago único es de $401.074, abonado en una sola vez. Si el beneficiario ya había percibido una parte, ANSES ajustará la diferencia para alcanzar la nueva suma. El plazo máximo para solicitarlo es de dos años posteriores a la adopción.

Este beneficio puede combinarse con otros programas como la Tarjeta Alimentar (hasta $108.062 según la cantidad de hijos), el Complemento Leche del Plan 1000 Días ($42.162 por hijo menor de 3 años), la Ayuda Escolar Anual y los créditos disponibles para beneficiarios de ANSES a través de distintos bancos, que alcanzan hasta $1.500.000.

De este modo, el pago único por adopción no solo representa un refuerzo inmediato, sino que se suma a otras asistencias que fortalecen el ingreso familiar en un contexto económico desafiante.

Monto y forma de cobro

Este incremento convierte al pago único por adopción en un refuerzo económico potente para las familias, especi