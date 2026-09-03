Sol rompió en llanto en Gran Hermano tras ver a su hija y lanzó una desesperada súplica: "Por favor"

Pero la emoción fue todavía mayor cuando llegó el turno de su hija, Delfina. " Hola mamá, te quiero mucho. Estoy orgullosa de vos". Con esas pocas palabras, la pequeña terminó de quebrar a la participante, que ya no pudo contener el llanto.

Solange, completamente desbordada por la emoción, respondió entre lágrimas: " Mi amor, por Dios, no puedo más. Los extraño mucho. No aguanto más".

Cuál fue la súplica de Sol en Gran Hermano

Luego de una linda charla con Norma, su mamá, y Noelia, su hermana, Sol se quebró en llanto. "Estamos felices de verte así, sos un orgullo para nosotras. Sos lo mejor que nos pasó", le dijo la señora en cuestión.

" Estás hermosa, brillando, estamos orgullosas de vos. Delfi está re bien", lanzó su hermana para llevarle tranquilidad. " Estamos bien, muy bien", remarcó su mamá, tratando de tranquilizar a su hija, que no podía contener la angustia.

La emoción fue cada vez mayor y Sol terminó hablándole directamente al Big, con un pedido desesperado: " Por favor, Gran Hermano, un ratito más. Los necesito. Quiero que termine".

Aunque el dueño de la casa intentó calmarla diciéndole que faltaba poco tiempo, no fue posible: " No puedo, no puedo, no puedo más. Quiero estar con ellos. No aguanto, me cuestan todos los días. Me da ansiedad y me da mucha culpa estar acá".