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Sol rompió en llanto en Gran Hermano tras ver a su hija y lanzó una desesperada súplica: "Por favor"

Sol tuvo su D.A.R. en Gran Hermano y, al ver a su hija, no pudo contener las lágrimas. La emoción fue tal que terminó hablándole directamente al Big para hacerle un pedido.

3 sept 2026, 23:50
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Sol rompió en llanto en Gran Hermano tras ver a su hija y lanzó una desesperada súplica: Por favor

Sol rompió en llanto en Gran Hermano tras ver a su hija y lanzó una desesperada súplica: "Por favor"

Sol rompió en llanto en Gran Hermano tras ver a su hija y lanzó una desesperada súplica: Por favor

Sol rompió en llanto en Gran Hermano tras ver a su hija y lanzó una desesperada súplica: "Por favor"

Este jueves 3 de septiembre, Sol recibió su Derecho a Réplica en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y vivió uno de los momentos más emotivos desde su ingreso a la casa. La participante recibió mensajes de sus seres queridos y quienes lograron quebrarla por completo fueron su hija, su sobrino, su madre y su hermana.

Con la final cada vez más cerca, la distancia y el hecho de estar separada de su hija comienzan a pesar cada vez más. Para Sol, esa situación siempre fue uno de los puntos más difíciles de su experiencia dentro del reality, al punto de que en un momento llegó a abandonar la competencia porque sentía que debía estar junto a su pequeña.

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Ahora, en la recta final del juego, ese sentimiento volvió a aparecer con fuerza. Los mensajes de su familia la movilizaron profundamente y dejaron en evidencia cuánto extraña a sus seres queridos después de tantos días de encierro.

"Hola tía, te quería decir que acá te extrañamos mucho y amamos y si cuando salgas de GH me podes ir a buscar al cole", le dijo tiernamente el niño, con un mensaje que rápidamente logró movilizar a Sol.

Pero la emoción fue todavía mayor cuando llegó el turno de su hija, Delfina. " Hola mamá, te quiero mucho. Estoy orgullosa de vos". Con esas pocas palabras, la pequeña terminó de quebrar a la participante, que ya no pudo contener el llanto.

Solange, completamente desbordada por la emoción, respondió entre lágrimas: " Mi amor, por Dios, no puedo más. Los extraño mucho. No aguanto más".

Cuál fue la súplica de Sol en Gran Hermano

Luego de una linda charla con Norma, su mamá, y Noelia, su hermana, Sol se quebró en llanto. "Estamos felices de verte así, sos un orgullo para nosotras. Sos lo mejor que nos pasó", le dijo la señora en cuestión.

" Estás hermosa, brillando, estamos orgullosas de vos. Delfi está re bien", lanzó su hermana para llevarle tranquilidad. " Estamos bien, muy bien", remarcó su mamá, tratando de tranquilizar a su hija, que no podía contener la angustia.

La emoción fue cada vez mayor y Sol terminó hablándole directamente al Big, con un pedido desesperado: " Por favor, Gran Hermano, un ratito más. Los necesito. Quiero que termine".

Aunque el dueño de la casa intentó calmarla diciéndole que faltaba poco tiempo, no fue posible: " No puedo, no puedo, no puedo más. Quiero estar con ellos. No aguanto, me cuestan todos los días. Me da ansiedad y me da mucha culpa estar acá".

     

 

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