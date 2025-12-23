AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo en enero 2026 con el primer aumento del año

Cómo se paga la AUH de ANSES y qué monto se deposita en enero

El pago de la AUH mantiene su esquema habitual. ANSES deposita de forma directa el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se acumula para su cobro anual tras la presentación de la Libreta AUH.

En enero 2026, el dinero que efectivamente se acredita en la cuenta del titular es de $100.423,66 por hijo. Ese monto es el que se cobra mes a mes y constituye el ingreso disponible inmediato para las familias.

Qué otros beneficios se suman al cobro de la AUH en enero

Además del pago mensual de la AUH, los titulares pueden cobrar otros beneficios compatibles, siempre que cumplan los requisitos:

Tarjeta Alimentar , con montos diferenciados según cantidad de hijos

Complemento Leche para niños de hasta 3 años

Asignación por Hijo con Discapacidad, con monto diferencial

Estos pagos se acreditan en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha que la AUH, de acuerdo con la terminación del DNI.

Cuándo paga ANSES la AUH en enero 2026

El calendario de pagos de ANSES para la AUH en enero 2026 se organiza por terminación de DNI y se desarrolla durante la segunda quincena del mes. Las fechas exactas pueden consultarse en Mi ANSES, la app oficial o el sitio web del organismo.

El cronograma permite a cada titular conocer con anticipación el día de acreditación del beneficio y organizar sus gastos desde el inicio del año.