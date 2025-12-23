AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo en enero 2026 con el primer aumento del año
ANSES activa enero 2026 con la primera actualización del año para la AUH. El nuevo monto por hijo, el esquema de pago mensual y el calendario oficial definen cuánto cobran las familias desde el inicio del año.
ANSES pone en marcha enero 2026 con novedades concretas para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El primer ajuste del año ya impacta en los valores mensuales y establece el ingreso base que reciben las familias durante todo el mes.
La actualización se aplica de forma automática tras conocerse el último dato de inflación informado por el INDEC. El IPC de noviembre fue del 2,5%, porcentaje que se utiliza para recalcular el monto de la AUH sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Cuánto se cobra por hijo de la AUH en enero 2026
Con el aumento confirmado, el valor de la AUH por hijo en enero 2026 queda fijado en $125.529,58. Este monto corresponde al valor mensual establecido por ANSES y se liquida según el calendario oficial de pagos.
En el caso de hijos con discapacidad, el valor actualizado asciende a $408.697,46, consolidándose como uno de los montos más altos dentro del esquema de asignaciones sociales.
Cómo se paga la AUH de ANSES y qué monto se deposita en enero
El pago de la AUH mantiene su esquema habitual. ANSES deposita de forma directa el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se acumula para su cobro anual tras la presentación de la Libreta AUH.
En enero 2026, el dinero que efectivamente se acredita en la cuenta del titular es de $100.423,66 por hijo. Ese monto es el que se cobra mes a mes y constituye el ingreso disponible inmediato para las familias.
Qué otros beneficios se suman al cobro de la AUH en enero
Además del pago mensual de la AUH, los titulares pueden cobrar otros beneficios compatibles, siempre que cumplan los requisitos:
Tarjeta Alimentar, con montos diferenciados según cantidad de hijos
Complemento Leche para niños de hasta 3 años
Asignación por Hijo con Discapacidad, con monto diferencial
Estos pagos se acreditan en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha que la AUH, de acuerdo con la terminación del DNI.
Cuándo paga ANSES la AUH en enero 2026
El calendario de pagos de ANSES para la AUH en enero 2026 se organiza por terminación de DNI y se desarrolla durante la segunda quincena del mes. Las fechas exactas pueden consultarse en Mi ANSES, la app oficial o el sitio web del organismo.
El cronograma permite a cada titular conocer con anticipación el día de acreditación del beneficio y organizar sus gastos desde el inicio del año.