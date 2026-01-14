ANSES paga un extra de hasta $63.000 a estudiantes en enero

Cuánto se cobra por el extra de las Becas Progresar

Los montos del pago adicional varían según la línea del programa y la fecha de inscripción:

Progresar Obligatorio

Primera convocatoria: $56.000 (equivalente a 8 cuotas retenidas)

Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)

Progresar Superior

Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas)

Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la beca todos los meses.

Requisitos para cobrar el extra de las Becas Progresar

Según lo establecido en la Resolución 388/2025, los estudiantes deben cumplir con una serie de condiciones para acceder al pago del 20% retenido.

Requisitos para Progresar Obligatorio

Haber participado en al menos una Actividad de Extensión Formativa , certificada en la plataforma Progresar antes del 30 de noviembre de 2025 .

Que la institución educativa haya validado dicha actividad en la plataforma antes del 30 de diciembre de 2025 .

No adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo, condición que se verifica a través de la tercera certificación escolar cargada por la escuela.

Requisitos para Progresar Superior

Ser alumno regular al momento de la tercera certificación anual.

No adeudar materias al cierre del ciclo lectivo.

El requisito clave para que ANSES pague el dinero retenido

El cobro del extra depende exclusivamente de la certificación que realice la institución educativa. La escuela, terciario o universidad debe cargar correctamente la condición de alumno regular en el sistema.

ANSES comenzará a pagar el monto retenido en enero a los estudiantes cuyas instituciones hayan completado el trámite en tiempo y forma. Quienes no lo reciban durante este mes, lo cobrarán en febrero, una vez que se regularice la certificación.