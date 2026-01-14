ANSES paga un extra de hasta $63.000 a estudiantes en enero
El refuerzo corresponde al dinero retenido de las Becas Progresar y se cobra con el calendario mensual. El paso a paso.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a liquidar en enero un pago extra para los beneficiarios de las Becas Progresar, correspondiente al 20% retenido durante el año. El monto puede alcanzar los $63.000, según la línea del programa y la convocatoria en la que se haya inscripto cada estudiante.
El refuerzo se acredita junto con el calendario habitual de pagos y está dirigido a quienes cumplieron con los requisitos académicos y administrativos establecidos por el Ministerio de Capital Humano.
Qué es el extra que paga ANSES por las Becas Progresar
Durante el ciclo lectivo, ANSES paga mensualmente el 80% del monto de la beca, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el estudiante acredita la regularidad escolar o universitaria.
Ese dinero acumulado es el que ANSES comenzará a pagar en enero a quienes hayan cumplido con todas las condiciones exigidas.
Cuánto se cobra por el extra de las Becas Progresar
Los montos del pago adicional varían según la línea del programa y la fecha de inscripción:
Progresar Obligatorio
Primera convocatoria: $56.000 (equivalente a 8 cuotas retenidas)
Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)
Progresar Superior
Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas)
Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)
El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la beca todos los meses.
Requisitos para cobrar el extra de las Becas Progresar
Según lo establecido en la Resolución 388/2025, los estudiantes deben cumplir con una serie de condiciones para acceder al pago del 20% retenido.
Requisitos para Progresar Obligatorio
Haber participado en al menos una Actividad de Extensión Formativa, certificada en la plataforma Progresar antes del 30 de noviembre de 2025.
Que la institución educativa haya validado dicha actividad en la plataforma antes del 30 de diciembre de 2025.
No adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo, condición que se verifica a través de la tercera certificación escolar cargada por la escuela.
Requisitos para Progresar Superior
Ser alumno regular al momento de la tercera certificación anual.
No adeudar materias al cierre del ciclo lectivo.
El requisito clave para que ANSES pague el dinero retenido
El cobro del extra depende exclusivamente de la certificación que realice la institución educativa. La escuela, terciario o universidad debe cargar correctamente la condición de alumno regular en el sistema.
ANSES comenzará a pagar el monto retenido en enero a los estudiantes cuyas instituciones hayan completado el trámite en tiempo y forma. Quienes no lo reciban durante este mes, lo cobrarán en febrero, una vez que se regularice la certificación.