En términos reales, la AUH muestra una mejora interanual del 1,9%.

¿Cuánto se cobra por hijo al sumar el refuerzo mensual?

ANSES_fechas AUH de ANSES en marzo: confirman aumento y refuerzo de $52.250

Además del monto principal, las familias alcanzadas reciben un complemento que varía según la cantidad de hijos:

1 hijo : total mensual aproximado de $155.526,80

2 hijos : $288.489,60

3 hijos : $417.892,40

4 hijos : $521.169,20

5 hijos : $624.446,00

6 hijos: $727.722,80

Estas cifras corresponden al cobro habitual sin contemplar el 20% retenido de la AUH. En caso de percibir ese acumulado anual, el ingreso del mes puede incrementarse de manera considerable.

¿Quiénes acceden al monto total por hijo?

El beneficio está destinado a madres, padres o tutores de menores de 18 años que se encuentren desocupados, trabajen en la informalidad o se desempeñen en el servicio doméstico. No hay límite de edad en casos de discapacidad.

El complemento se acredita de manera automática en la misma cuenta donde se percibe la asignación, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en la base del organismo.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el 20% retenido?

La ANSES estableció como fecha límite el 31 de marzo de 2026 para presentar la Libreta correspondiente al período anterior. El trámite es obligatorio para acceder al monto acumulado.

La gestión puede realizarse de forma digital desde Mi ANSES, generando el formulario, completándolo en la escuela y el centro de salud, y luego subiendo la imagen firmada al sistema.

Con el nuevo aumento y la acreditación de los distintos conceptos, marzo se convierte en un mes relevante dentro del esquema de asignaciones familiares de 2026.