AUH de ANSES en marzo: confirman aumento y refuerzo de $52.250
La AUH tendrá en marzo de 2026 una actualización del 2,9%, según lo dispuesto por la fórmula de movilidad vigente. Con este incremento, el valor por hijo asciende a $132.813, lo que modifica el ingreso mensual de quienes perciben la prestación.
AUH de ANSES en marzo: confirman aumento y refuerzo de $52.250
Del total, la ANSES deposita cada mes el 80% ($106.250), mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación anual de la Libreta. A ese ingreso se le suma un refuerzo alimentario que permanece sin cambios en 2026 y que eleva el monto final por grupo familiar.
En los hogares con tres hijos, el ingreso combinado mensual puede superar los $400.000, dependiendo de la composición familiar y de los conceptos acreditados.
¿De cuánto es la AUH en marzo 2026 con el aumento?
Con la suba del 2,9%, la Asignación Universal por Hijo pasa a $132.813 por menor. El mecanismo de pago continúa sin modificaciones: se liquida el 80% de manera mensual y el porcentaje retenido se cobra una vez al año tras acreditar escolaridad y controles de salud.
La actualización responde al índice de inflación y también alcanza a la asignación por hijo con discapacidad, que en marzo se ubica en $432.461.
En términos reales, la AUH muestra una mejora interanual del 1,9%.
¿Cuánto se cobra por hijo al sumar el refuerzo mensual?
Además del monto principal, las familias alcanzadas reciben un complemento que varía según la cantidad de hijos:
1 hijo: total mensual aproximado de $155.526,80
2 hijos: $288.489,60
3 hijos: $417.892,40
4 hijos: $521.169,20
5 hijos: $624.446,00
6 hijos: $727.722,80
Estas cifras corresponden al cobro habitual sin contemplar el 20% retenido de la AUH. En caso de percibir ese acumulado anual, el ingreso del mes puede incrementarse de manera considerable.
¿Quiénes acceden al monto total por hijo?
El beneficio está destinado a madres, padres o tutores de menores de 18 años que se encuentren desocupados, trabajen en la informalidad o se desempeñen en el servicio doméstico. No hay límite de edad en casos de discapacidad.
El complemento se acredita de manera automática en la misma cuenta donde se percibe la asignación, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en la base del organismo.
¿Hasta cuándo se puede cobrar el 20% retenido?
La ANSES estableció como fecha límite el 31 de marzo de 2026 para presentar la Libreta correspondiente al período anterior. El trámite es obligatorio para acceder al monto acumulado.
La gestión puede realizarse de forma digital desde Mi ANSES, generando el formulario, completándolo en la escuela y el centro de salud, y luego subiendo la imagen firmada al sistema.
Con el nuevo aumento y la acreditación de los distintos conceptos, marzo se convierte en un mes relevante dentro del esquema de asignaciones familiares de 2026.