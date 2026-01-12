SUAF ANSES enero 2026: aumentan los montos y cambian los topes de ingresos

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Titulares de pensiones no contributivas vinculadas al empleo

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el SUAF no tiene un monto fijo para todos. El valor que se cobra depende directamente del Ingreso del Grupo Familiar (IGF): cuanto menor es el ingreso, mayor es la asignación; a medida que el salario sube, el monto se reduce de forma progresiva hasta llegar al mínimo o perderse por completo.

El aumento confirmado por ANSES para enero 2026

Para el primer mes del año, ANSES aplicó un incremento del 2,47%, correspondiente a la inflación de noviembre medida por el INDEC. Esta actualización impacta de manera directa en tres aspectos centrales del sistema:

Los montos del SUAF por hijo

Las escalas de ingresos familiares

Los topes máximos permitidos para seguir cobrando

El objetivo oficial es evitar que los aumentos salariales dejen automáticamente fuera del sistema a familias que todavía necesitan el refuerzo.

El dato clave: el ingreso máximo para cobrar SUAF en enero

Uno de los puntos más sensibles del SUAF es el tope de ingresos, ya que superarlo implica perder el beneficio, incluso si ocurre por una diferencia mínima.

Para enero de 2026, ANSES fijó los siguientes límites:

Tope máximo del grupo familiar: $3.784.500

Tope máximo por integrante: $1.892.250

Esto implica una regla fundamental: si uno solo de los padres supera el ingreso individual permitido, la familia queda automáticamente excluida del SUAF, aun cuando el ingreso total no alcance el tope del grupo familiar. Este punto suele generar confusión y explica muchas suspensiones del beneficio.

Quiénes cobran más SUAF en enero 2026

Las familias ubicadas en el primer tramo de ingresos son las que reciben el monto más alto por hijo. Tras la actualización de enero, los valores aproximados son:

Para ingresos familiares de hasta $720.000, el monto alcanza los $54.360 por hijo.

Este grupo incluye a trabajadores con salarios bajos, empleos de jornada reducida y monotributistas de categorías iniciales. En estos hogares, el SUAF representa un complemento clave para afrontar gastos cotidianos como alimentos, transporte, educación y salud.

Quiénes cobran menos SUAF este mes

A medida que el ingreso del grupo familiar aumenta, el monto de la asignación se reduce de manera escalonada. En enero, las escalas quedan conformadas de la siguiente manera:

Entre $720.000 y $1.050.000 de ingreso familiar: alrededor de $36.600 por hijo.

Entre $1.050.000 y $1.200.000: cerca de $22.100 por hijo.

Ingresos superiores a $1.200.000 y hasta el tope permitido: aproximadamente $11.400 por hijo.

Este último tramo corresponde a las familias que se encuentran más cerca de quedar excluidas del sistema y que suelen notar fuertes cambios tras una paritaria o un aumento salarial.

Asignación por Hijo con Discapacidad: el beneficio que no tiene tope

Dentro del SUAF existe una excepción clave: la Asignación por Hijo con Discapacidad, que se rige por reglas distintas al resto del sistema.

En este caso, no existe tope de ingresos, y el monto es considerablemente más alto. El beneficio alcanza tanto a trabajadores en relación de dependencia como a monotributistas, sin importar el nivel salarial del grupo familiar.

En enero de 2026, los valores generales son:

Monto nacional: alrededor de $177.100

Zonas desfavorables: puede superar los $230.000

Este refuerzo está destinado a cubrir gastos asociados a tratamientos médicos, traslados, medicamentos y cuidados especiales.

Zonas desfavorables: quiénes cobran más por región

ANSES aplica montos diferenciados para quienes residen en las denominadas zonas desfavorables, que incluyen regiones como la Patagonia, parte del sur bonaerense y algunas zonas del norte del país.

En estos casos, los montos por hijo son más altos y los topes de ingresos pueden variar, con el objetivo de compensar el mayor costo de vida en esas regiones.

El SUAF se paga de forma mensual, de acuerdo con el calendario habitual de ANSES y según la terminación del DNI del titular.

Los pagos suelen comenzar a partir de la segunda semana de enero y se extienden durante todo el mes. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario.