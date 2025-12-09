AUH suspendida en diciembre: ANSES confirmó las 4 razones por las que dejan de cobrar y qué hacer

El primer motivo: un cambio en la situación laboral

La AUH está destinada exclusivamente a familias desocupadas, informales o con ingresos por monotributo social. Es decir, a hogares que no forman parte del sistema contributivo.

Por eso, cuando ANSES detecta que uno de los adultos responsables —madre, padre o tutor— inició un trabajo registrado, el beneficio se suspende automáticamente. No importa si el empleo es de pocas horas, si es reciente, si está en período de prueba o si dura solo un mes. El sistema lo identifica como “empleo blanco”, y eso implica que la persona debe migrar al régimen de Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF), que es contributivo.

Ese pasaje, sin embargo, no siempre es inmediato. Y ahí se genera la escena más repetida del diciembre 2025:

Personas que consiguieron un trabajo formal, ANSES detectó el alta, dio de baja la AUH, pero todavía no se concretó la asignación contributiva para reemplazarla. Resultado: un mes sin cobrar nada.

Es un bache administrativo que existe hace años y que suele aparecer en los primeros meses posteriores a un cambio laboral.

El segundo motivo: la Libreta AUH no presentada

Si hay un documento que siempre genera dudas, lapsos involuntarios y olvidos, es la Libreta AUH. El formulario, que certifica asistencia escolar, vacunas y controles de salud, debe presentarse todos los años. Es obligatorio. No opcional.

Y aunque ANSES extendió varias veces las fechas límite durante los últimos años, en 2025 decidió volver a los plazos estrictos.

Resultado: quien no presentó la Libreta dentro del plazo vigente quedó sin cobrar el 20% acumulado y, en algunos casos, con el beneficio suspendido hasta regularizar la situación.

ANSES detectó una cifra mayor de incumplimientos este año, y no porque las familias no cumplan los requisitos de salud o educación, sino porque muchas no cargaron la documentación desde Mi ANSES. Algunos perdieron la clave, otros pensaron que se hacía automáticamente, otros no sabían que había que subir fotos claras, otros creyeron que la escuela lo enviaba por sistema.

Pero la normativa es contundente: si la Libreta no está presentada, la AUH puede suspenderse temporalmente.

El tercer motivo: ingresos que superan los topes

Este punto es menos conocido, pero igual de importante. La AUH está destinada a familias cuyos ingresos están por debajo de determinados límites fijados por ANSES.

Si por trabajo informal, changas, un segundo ingreso o un aumento de sueldo registrado el hogar supera los topes, el beneficio se da de baja.

No es algo que pase masivamente, pero ocurre. Y diciembre, con actualizaciones paritarias de fin de año, liquidaciones especiales y pagas extraordinarias, es un mes en el que muchas personas superan momentáneamente el límite, provocando la suspensión.

El cuarto motivo: incompatibilidades no declaradas

Además de empleo formal o falta de Libreta, ANSES mencionó otros casos puntuales:

Titulares que ya no tienen a cargo al menor (por mudanzas, cambios familiares o decisiones judiciales).

Hijos que cumplen 18 años y no tienen discapacidad certificada.

Problemas en la documentación (falta de actualización de DNI, divergencias en la base RENAPER, vínculos familiares no acreditados).

Perceptores que se mudaron al exterior sin notificar.

No son los casos más frecuentes, pero figuran entre las causas oficiales de la baja.

auh en alerta .jpg

Qué deben hacer quienes dejaron de cobrar la AUH

ANSES recomienda seguir algunos pasos clave:

1. Revisar el estado del beneficio en Mi ANSES

Ingresar con clave de seguridad social para verificar si la prestación aparece como:

activa,

suspendida,

o de baja.

2. Controlar los datos laborales

Si hubo un alta en empleo registrado, es posible que la familia haya pasado automáticamente al sistema de asignaciones contributivas (SUAF).

En ese caso, ya no corresponde el cobro de AUH.

3. Verificar si falta presentar la Libreta

Si ese es el problema, puede presentarse en cualquier UDAI sin turno o cargarse de manera online en Mi ANSES.

Una vez procesada, el organismo puede reactivar el pago en el mes siguiente.

4. Actualizar datos del grupo familiar

Cualquier cambio de domicilio, escolaridad, tutoría, estado civil o vínculo debe estar correctamente registrado.