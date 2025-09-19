Calendario de pagos de ANSES octubre 2025: uno por uno, los aumentos y nuevos montos

Con el nuevo aumento, los valores quedarán así:
Jubilaciones y pensiones
-
Jubilación mínima: $325.709
-
PUAM (Pensión Universal Adulto Mayor): $260.567
-
PNC por invalidez: $227.996
-
PNC Madre de 7 hijos o más: $325.709
Asignaciones familiares
-
AUH / AUE (80%): $93.631
-
AUH con discapacidad (80%): $304.882
-
Asignación Familiar por Hijo: $58.525
-
Asignación Familiar con discapacidad: $190.557
-
Asignación por cónyuge: $14.197
-
Plan 1000 días (Leche): $44.142
-
Nacimiento: $68.218
-
Ayuda escolar anual: $84.830
Jubilados_bono
AUH, Tarjeta Alimentar y jubilados ANSES: cuánto se cobra en septiembre 2025
Los dos extras que no tendrán aumento
Aunque los haberes subirán en octubre, hay dos beneficios clave que no se actualizarán con este ajuste:
-
Bono para jubilados: seguirá en $70.000 para quienes cobran la mínima. Quienes tengan ingresos superiores a $325.709, pero menores a $395.709, recibirán un monto proporcional para alcanzar esa cifra. Un ejemplo: si un jubilado cobra $350.000, recibirá un bono de $45.709. Quienes superen los $395.709 no accederán al refuerzo.
Tarjeta Alimentar: se mantendrá sin cambios, con estos valores:
-
Titulares con un hijo: $52.250
-
Titulares con dos hijos: $81.936
-
Titulares con tres hijos o más: $108.062
-
Titulares de Asignación por Embarazo: $52.250
Calendario de pagos ANSES de octubre para jubilados y AUH
El cronograma de pagos se mantiene sin cambios y está organizado por terminación de documento. En octubre no habrá feriados que interrumpan las acreditaciones.
Jubilados y pensionados con la mínima
-
DNI terminados en 0: lunes 8
-
DNI terminados en 1: martes 9
-
DNI terminados en 2: miércoles 10
-
DNI terminados en 3: jueves 11
-
DNI terminados en 4: viernes 12
-
DNI terminados en 5: lunes 15
-
DNI terminados en 6: martes 16
-
DNI terminados en 7: miércoles 17
-
DNI terminados en 8: jueves 18
-
DNI terminados en 9: viernes 19
Jubilados con haberes superiores a la mínima
-
DNI terminados en 0 y 1: lunes 22
-
DNI terminados en 2 y 3: martes 23
-
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24
-
DNI terminados en 6 y 7: jueves 25
-
DNI terminados en 8 y 9: viernes 26
Asignación Universal por Hijo (AUH)
-
DNI terminados en 0: lunes 8
-
DNI terminados en 1: martes 9
-
DNI terminados en 2: miércoles 10
-
DNI terminados en 3: jueves 11
-
DNI terminados en 4: viernes 12
-
DNI terminados en 5: lunes 15
-
DNI terminados en 6: martes 16
-
DNI terminados en 7: miércoles 17
-
DNI terminados en 8: jueves 18
-
DNI terminados en 9: viernes 19
Asignación por Embarazo (AUE)
-
DNI terminados en 0: miércoles 10
-
DNI terminados en 1: jueves 11
-
DNI terminados en 2: viernes 12
-
DNI terminados en 3: lunes 15
-
DNI terminados en 4: martes 16
-
DNI terminados en 5: miércoles 17
-
DNI terminados en 6: jueves 18
-
DNI terminados en 7: viernes 19
-
DNI terminados en 8: lunes 22
-
DNI terminados en 9: martes 23