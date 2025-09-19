Calendario de pagos de ANSES octubre 2025: uno por uno, los aumentos y nuevos montos

Con el nuevo aumento, los valores quedarán así:

Jubilaciones y pensiones

Jubilación mínima: $325.709

PUAM (Pensión Universal Adulto Mayor): $260.567

PNC por invalidez: $227.996

PNC Madre de 7 hijos o más: $325.709

Asignaciones familiares

AUH / AUE (80%): $93.631

AUH con discapacidad (80%): $304.882

Asignación Familiar por Hijo: $58.525

Asignación Familiar con discapacidad: $190.557

Asignación por cónyuge: $14.197

Plan 1000 días (Leche): $44.142

Nacimiento: $68.218

Ayuda escolar anual: $84.830

Los dos extras que no tendrán aumento

Aunque los haberes subirán en octubre, hay dos beneficios clave que no se actualizarán con este ajuste:

Bono para jubilados : seguirá en $70.000 para quienes cobran la mínima. Quienes tengan ingresos superiores a $325.709, pero menores a $395.709, recibirán un monto proporcional para alcanzar esa cifra. Un ejemplo: si un jubilado cobra $350.000, recibirá un bono de $45.709. Quienes superen los $395.709 no accederán al refuerzo.

Tarjeta Alimentar : se mantendrá sin cambios, con estos valores: Titulares con un hijo: $52.250 Titulares con dos hijos: $81.936 Titulares con tres hijos o más: $108.062 Titulares de Asignación por Embarazo: $52.250



Calendario de pagos ANSES de octubre para jubilados y AUH

El cronograma de pagos se mantiene sin cambios y está organizado por terminación de documento. En octubre no habrá feriados que interrumpan las acreditaciones.

Jubilados y pensionados con la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8

DNI terminados en 1: martes 9

DNI terminados en 2: miércoles 10

DNI terminados en 3: jueves 11

DNI terminados en 4: viernes 12

DNI terminados en 5: lunes 15

DNI terminados en 6: martes 16

DNI terminados en 7: miércoles 17

DNI terminados en 8: jueves 18

DNI terminados en 9: viernes 19

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22

DNI terminados en 2 y 3: martes 23

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: lunes 8

DNI terminados en 1: martes 9

DNI terminados en 2: miércoles 10

DNI terminados en 3: jueves 11

DNI terminados en 4: viernes 12

DNI terminados en 5: lunes 15

DNI terminados en 6: martes 16

DNI terminados en 7: miércoles 17

DNI terminados en 8: jueves 18

DNI terminados en 9: viernes 19

Asignación por Embarazo (AUE)