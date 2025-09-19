En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Cronograma

Calendario de pagos de ANSES octubre 2025: uno por uno, los aumentos y nuevos montos

A partir del incremento que rige por la aplicación de la Ley de Movilidad, estos son los importes que los distintos beneficiarios recibirán el mes próximo.

Uno por uno

Uno por uno, los aumentos y nuevos montos que los beneficiarios de ANSES recibirán en octubre (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) recibirán un ajuste del 1,88%, apenas por debajo del 1,9% de inflación de agosto.

Este reajuste responde al método de cálculo vigente por la Ley de Movilidad, que toma en cuenta dos decimales en lugar de redondear.

Jubilados y AUH de ANSES: cómo quedan los montos de octubre

El Gobierno definió que los incrementos de jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualicen con base en el índice de precios al consumidor (IPC) de dos meses antes al pago. Por eso, en octubre se aplicará la variación de agosto, que fue de 1,9%.

Montos de las prestaciones en octubre

Con el nuevo aumento, los valores quedarán así:

Jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima: $325.709

  • PUAM (Pensión Universal Adulto Mayor): $260.567

  • PNC por invalidez: $227.996

  • PNC Madre de 7 hijos o más: $325.709

Asignaciones familiares

  • AUH / AUE (80%): $93.631

  • AUH con discapacidad (80%): $304.882

  • Asignación Familiar por Hijo: $58.525

  • Asignación Familiar con discapacidad: $190.557

  • Asignación por cónyuge: $14.197

  • Plan 1000 días (Leche): $44.142

  • Nacimiento: $68.218

  • Ayuda escolar anual: $84.830

Los dos extras que no tendrán aumento

Aunque los haberes subirán en octubre, hay dos beneficios clave que no se actualizarán con este ajuste:

  • Bono para jubilados: seguirá en $70.000 para quienes cobran la mínima. Quienes tengan ingresos superiores a $325.709, pero menores a $395.709, recibirán un monto proporcional para alcanzar esa cifra. Un ejemplo: si un jubilado cobra $350.000, recibirá un bono de $45.709. Quienes superen los $395.709 no accederán al refuerzo.

  • Tarjeta Alimentar: se mantendrá sin cambios, con estos valores:

    • Titulares con un hijo: $52.250

    • Titulares con dos hijos: $81.936

    • Titulares con tres hijos o más: $108.062

    • Titulares de Asignación por Embarazo: $52.250

Calendario de pagos ANSES de octubre para jubilados y AUH

El cronograma de pagos se mantiene sin cambios y está organizado por terminación de documento. En octubre no habrá feriados que interrumpan las acreditaciones.

Jubilados y pensionados con la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 8

  • DNI terminados en 1: martes 9

  • DNI terminados en 2: miércoles 10

  • DNI terminados en 3: jueves 11

  • DNI terminados en 4: viernes 12

  • DNI terminados en 5: lunes 15

  • DNI terminados en 6: martes 16

  • DNI terminados en 7: miércoles 17

  • DNI terminados en 8: jueves 18

  • DNI terminados en 9: viernes 19

Jubilados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI terminados en 0: lunes 8

  • DNI terminados en 1: martes 9

  • DNI terminados en 2: miércoles 10

  • DNI terminados en 3: jueves 11

  • DNI terminados en 4: viernes 12

  • DNI terminados en 5: lunes 15

  • DNI terminados en 6: martes 16

  • DNI terminados en 7: miércoles 17

  • DNI terminados en 8: jueves 18

  • DNI terminados en 9: viernes 19

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: miércoles 10

  • DNI terminados en 1: jueves 11

  • DNI terminados en 2: viernes 12

  • DNI terminados en 3: lunes 15

  • DNI terminados en 4: martes 16

  • DNI terminados en 5: miércoles 17

  • DNI terminados en 6: jueves 18

  • DNI terminados en 7: viernes 19

  • DNI terminados en 8: lunes 22

  • DNI terminados en 9: martes 23

