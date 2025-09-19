En vivo Radio La Red
ANSES: cómo consultar el historial laboral y ver todos los aportes en línea

El organismo previsional ofrece una herramienta digital para verificar cuáles fueron los depósitos durante la vida laboral. Es un trámite clave para quienes buscan jubilarse y se puede hacer 100% online.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone de un servicio digital que permite a los trabajadores consultar de manera rápida y gratuita su historia laboral. Esta herramienta resulta fundamental al momento de gestionar la jubilación o verificar los aportes declarados a lo largo de la vida laboral.

La consulta se puede realizar desde la web oficial o la aplicación Mi ANSES, sin necesidad de acudir a una oficina del organismo.

El sistema brinda información detallada sobre los aportes declarados por empleadores en el caso de trabajadores en relación de dependencia. Los autónomos y monotributistas pueden visualizar los períodos registrados y las remuneraciones declaradas. La constancia obtenida tiene validez oficial sin requerir firma adicional de personal de ANSES.

Qué información muestra la historia laboral de ANSES

La historia laboral de ANSES refleja el registro completo de aportes jubilatorios de cada trabajador:

  • Empleados en relación de dependencia: visualizan las declaraciones juradas que sus empleadores presentan ante la AFIP.
  • Monotributistas y autónomos: acceden a los períodos registrados y las remuneraciones declaradas.
  • Provincias transferidas: incluye también datos de aquellas jurisdicciones que pasaron sus sistemas previsionales al ámbito nacional.

El documento tiene validez oficial, sin necesidad de firma adicional de ANSES. En algunos casos, la falta de información sobre remuneraciones puede significar que los aportes fueron derivados a otra caja previsional.

Paso a paso: cómo consultar la historia laboral en Mi ANSES

  • Ingresar a www.anses.gob.ar o abrir la aplicación Mi ANSES.
  • Autenticarse con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Dirigirse a la sección “Trabajo”.
  • Seleccionar la opción “Consulta de Historia Laboral”.
  • Descargar e imprimir la constancia oficial.

Este comprobante funciona como respaldo válido de los aportes registrados. En caso de necesitar un documento con firma institucional, se puede solicitar un Reconocimiento de Servicios, una resolución formal que detalla los aportes jubilatorios. El servicio está disponible las 24 horas, todos los días, tanto en la web como en la app.

