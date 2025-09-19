El bono de $67.062 corresponde a la Asignación de Pago Único por Nacimiento (APU). Pueden cobrarlo:

Trabajadores registrados en relación de dependencia .

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo .

Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra .

Familias que cobran AUH, AUH por discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE).

Un requisito clave es que el niño o niña tenga entre 2 meses y 2 años al iniciar el trámite.

¿Cuánto paga ANSES por la Asignación por Nacimiento en septiembre 2025?

Desde septiembre 2025, con la actualización del 1,9% por movilidad, el monto de la APU por nacimiento se fijó en $67.062.

Se trata de un pago único que se acredita en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario. También existen otras variantes de este beneficio:

Matrimonio : $100.441.

Adopción: $401.075.

Todos estos montos se actualizan trimestralmente de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional.

¿Qué documentación se necesita para cobrar el bono de ANSES?

Para tramitar la Asignación de Pago Único por Nacimiento, se debe presentar:

DNI de madre y/o padre.

DNI del bebé .

Partida de nacimiento o sentencia de adopción.

Es importante que los datos estén actualizados en la base de ANSES. Si hay errores o información faltante, será necesario corregirlos en una oficina antes de iniciar el trámite.

¿Cómo tramitar la Asignación por Nacimiento paso a paso?

Existen dos modalidades de gestión:

Trámite virtual : ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar “Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción” y cargar la documentación.

Trámite presencial: solicitar turno en una oficina de ANSES y presentar la documentación original con sus copias.

Una vez aprobado, el pago se acredita en un plazo de 30 a 60 días hábiles.

¿Qué otros beneficios refuerzan a la AUH en octubre 2025?

AUH BONO de ANSES para AUH: confirman un refuerzo extraordinario

En paralelo, ANSES confirmó que en octubre 2025 las titulares de AUH recibirán tres ingresos adicionales:

Tarjeta Alimentar : $52.250 (un hijo), $81.936 (dos hijos), $108.062 (tres o más).

Complemento Leche 1000 Días : $42.711 por hijo.

Libreta AUH 2025: hasta $165.000 acumulados por controles de salud y escolaridad.

De esta forma, una familia con un hijo puede llegar a $353.781 en octubre 2025, mientras que los hogares con tres hijos superan los $500.000.