Préstamo para jubilados de ANSES: el requisito que pocos conocen y que cambia todo

El requisito que deja afuera a muchos

Aunque el crédito resulta atractivo por el monto y la tasa, no todos los jubilados podrán acceder. El Banco Provincia informó que quienes tengan deudas registradas en la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central quedarán automáticamente excluidos.

En otras palabras, el solicitante debe tener un historial crediticio limpio para poder obtener el financiamiento. Esta condición busca garantizar que el préstamo se otorgue únicamente a quienes puedan cumplir con el pago sin dificultades.

creditos anses jubilados .jpg AUH, SUAF y jubilados pueden gestionar préstamos desde apps como Cuenta DNI o BNA+. Te explicamos cómo pedirlos en 5 minutos.

Cuánto se paga por cada $100.000 solicitados

Según los datos oficiales publicados en la web del Banco Provincia, el cálculo de la cuota mensual es claro:

Por cada $100.000 solicitados , la persona deberá abonar una cuota fija de $5.746,86 .

El monto se mantiene constante durante todo el período de financiamiento, sin variaciones inesperadas.

Este esquema permite que los jubilados tengan certeza sobre cuánto deberán destinar cada mes, sin riesgo de sorpresas por ajustes en las tasas.

Cómo se solicita el préstamo para jubilados de ANSES

El Banco Provincia habilitó dos canales para gestionar la solicitud:

En sucursal : el jubilado puede pedir un turno previo y realizar el trámite de manera presencial. En este caso, la acreditación del dinero es instantánea .

De forma online: se debe ingresar a la app BIP Móvil con el token de seguridad activado. Allí, el trámite se realiza en minutos y la acreditación se concreta en un plazo máximo de 24 horas.

De esta manera, cada persona puede elegir la modalidad que le resulte más cómoda.

Créditos para jubilados: quiénes pueden acceder

La exclusividad del producto genera que no todos los jubilados puedan solicitarlo. El beneficio está disponible únicamente para aquellos que:

Cobren sus haberes previsionales en el Banco Provincia .

No tengan deudas activas registradas en el Banco Central.

Acepten que la cuota no supere el 35% de sus ingresos netos.

Estos filtros buscan asegurar que el préstamo llegue a quienes mantienen estabilidad financiera y utilizan la entidad como su banco principal.