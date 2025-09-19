En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Préstamos
Finanzas

Préstamo para jubilados de ANSES: el requisito que pocos conocen y que cambia todo

El crédito para jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece hasta $20 millones, pero tiene una condición clave que muchos desconocen.

El requisito que pocos conocen y que cambia todo sobre los préstamos para jubilados de ANSES (Foto: archivo).

El requisito que pocos conocen y que cambia todo sobre los préstamos para jubilados de ANSES (Foto: archivo).
Leé también Calendario de pagos de ANSES octubre 2025: uno por uno, los aumentos y nuevos montos
Uno por uno, los aumentos y nuevos montos que los beneficiarios de ANSES recibirán en octubre (Foto: A24.com).

La propuesta fue diseñada para dar un alivio a quienes necesitan liquidez inmediata, pero con condiciones que aseguren que la deuda no supere la capacidad de pago. Por eso, el plan establece que la cuota no podrá representar más del 35% del ingreso neto del solicitante.

Crédito para jubilados: qué diferencia a este préstamo de otros

Una de las principales características de este préstamo es la posibilidad de devolución en hasta 24 cuotas fijas, lo que brinda previsibilidad a los adultos mayores al momento de administrar sus gastos.

Además, el banco aclaró que se trata de un producto precalificado, lo que implica que el cliente no tiene que atravesar un proceso de evaluación extensa, sino que ya cuenta con la aprobación si cumple con las condiciones establecidas.

El requisito que deja afuera a muchos

Aunque el crédito resulta atractivo por el monto y la tasa, no todos los jubilados podrán acceder. El Banco Provincia informó que quienes tengan deudas registradas en la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central quedarán automáticamente excluidos.

En otras palabras, el solicitante debe tener un historial crediticio limpio para poder obtener el financiamiento. Esta condición busca garantizar que el préstamo se otorgue únicamente a quienes puedan cumplir con el pago sin dificultades.

creditos anses jubilados .jpg
AUH, SUAF y jubilados pueden gestionar préstamos desde apps como Cuenta DNI o BNA+. Te explicamos cómo pedirlos en 5 minutos.

AUH, SUAF y jubilados pueden gestionar préstamos desde apps como Cuenta DNI o BNA+. Te explicamos cómo pedirlos en 5 minutos.

Cuánto se paga por cada $100.000 solicitados

Según los datos oficiales publicados en la web del Banco Provincia, el cálculo de la cuota mensual es claro:

  • Por cada $100.000 solicitados, la persona deberá abonar una cuota fija de $5.746,86.

  • El monto se mantiene constante durante todo el período de financiamiento, sin variaciones inesperadas.

Este esquema permite que los jubilados tengan certeza sobre cuánto deberán destinar cada mes, sin riesgo de sorpresas por ajustes en las tasas.

Cómo se solicita el préstamo para jubilados de ANSES

El Banco Provincia habilitó dos canales para gestionar la solicitud:

  • En sucursal: el jubilado puede pedir un turno previo y realizar el trámite de manera presencial. En este caso, la acreditación del dinero es instantánea.

  • De forma online: se debe ingresar a la app BIP Móvil con el token de seguridad activado. Allí, el trámite se realiza en minutos y la acreditación se concreta en un plazo máximo de 24 horas.

De esta manera, cada persona puede elegir la modalidad que le resulte más cómoda.

Créditos para jubilados: quiénes pueden acceder

La exclusividad del producto genera que no todos los jubilados puedan solicitarlo. El beneficio está disponible únicamente para aquellos que:

  • Cobren sus haberes previsionales en el Banco Provincia.

  • No tengan deudas activas registradas en el Banco Central.

  • Acepten que la cuota no supere el 35% de sus ingresos netos.

Estos filtros buscan asegurar que el préstamo llegue a quienes mantienen estabilidad financiera y utilizan la entidad como su banco principal.

