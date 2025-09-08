En vivo Radio La Red
AUH, Tarjeta Alimentar y jubilados ANSES: cuánto se cobra en septiembre 2025

ANSES confirmó las nuevas fechas de cobro y los aumentos previstos para septiembre 2025. Jubilados, pensionados y titulares de la AUH, AUE y Tarjeta Alimentar ya tienen definido el calendario oficial.

AUH, Tarjeta Alimentar y jubilados ANSES: cuánto se cobra en septiembre 2025

En septiembre 2025, la ANSES puso en marcha un nuevo esquema de pagos que incluye aumentos, bonos y actualizaciones en las prestaciones sociales. Las medidas alcanzan a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas como la AUH, AUE, Tarjeta Alimentar, Prenatal y Maternidad.

El objetivo central de estas modificaciones es evitar que los ingresos pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Además de las subas en los haberes, el organismo previsional detalló los días exactos en los que cada grupo cobrará según la terminación del DNI.

Entre los beneficios más destacados, se encuentra la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la acreditación automática de la Tarjeta Alimentar y el pago del bono para jubilados con la mínima, que se mantendrá vigente este mes.

La AUH tuvo un aumento que fijó el monto bruto en $115.064,72 por hijo, con una retención del 20%. De esta manera, el pago efectivo que se acredita en septiembre es de $92.051,78 por hijo.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $374.670,30, con un pago en mano de $299.736,24 tras la retención. Este beneficio puede combinarse con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, según corresponda.

¿Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

La Tarjeta Alimentar, que se paga en conjunto con la AUH o la AUE, mantiene montos diferenciados según la cantidad de hijos:

  • $55.250 para familias con un hijo.

  • $86.936 para familias con dos hijos.

  • $114.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio se otorga de manera automática a titulares de AUH con hijos menores de 14 años, beneficiarios de AUH por discapacidad sin límite de edad y titulares de la Asignación por Embarazo a partir del tercer mes de gestación.

¿Qué jubilados cobran con bono en septiembre 2025?

Los jubilados y pensionados con la mínima recibirán el bono extraordinario de $70.000, confirmado por el Gobierno para sostener sus ingresos. De esta manera, ningún beneficiario cobrará menos de $390.277,17.

El bono se abona junto con los haberes mensuales y también se aplican pagos proporcionales para quienes perciben menos de ese monto. El calendario de pagos de jubilaciones y pensiones comienza el 8 de septiembre para los DNI terminados en 0 y finaliza el 19 de septiembre para los terminados en 9.

Además, la ANSES detalló los cronogramas de pago para la Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pensiones No Contributivas y Desempleo, que estarán disponibles hasta el 25 de septiembre.

