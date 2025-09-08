En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $374.670,30, con un pago en mano de $299.736,24 tras la retención. Este beneficio puede combinarse con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, según corresponda.

¿Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

La Tarjeta Alimentar, que se paga en conjunto con la AUH o la AUE, mantiene montos diferenciados según la cantidad de hijos:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio se otorga de manera automática a titulares de AUH con hijos menores de 14 años, beneficiarios de AUH por discapacidad sin límite de edad y titulares de la Asignación por Embarazo a partir del tercer mes de gestación.

¿Qué jubilados cobran con bono en septiembre 2025?

Jubilados_cobro AUH, Tarjeta Alimentar y jubilados ANSES: cuánto se cobra en septiembre 2025

Los jubilados y pensionados con la mínima recibirán el bono extraordinario de $70.000, confirmado por el Gobierno para sostener sus ingresos. De esta manera, ningún beneficiario cobrará menos de $390.277,17.

El bono se abona junto con los haberes mensuales y también se aplican pagos proporcionales para quienes perciben menos de ese monto. El calendario de pagos de jubilaciones y pensiones comienza el 8 de septiembre para los DNI terminados en 0 y finaliza el 19 de septiembre para los terminados en 9.

Además, la ANSES detalló los cronogramas de pago para la Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pensiones No Contributivas y Desempleo, que estarán disponibles hasta el 25 de septiembre.