Créditos septiembre 2025: todas las líneas vigentes para AUH, SUAF y jubilados de ANSES

Cada línea de crédito varía según el grupo de beneficiarios, el monto máximo y el plazo de devolución. Todos los préstamos se descontarán automáticamente del cobro mensual de la AUH, SUAF o jubilación, evitando riesgos de impago.
Bancos participantes en septiembre 2025
Los créditos se gestionan junto a bancos nacionales que facilitan la operación 100% online:
-
Banco Nación: hasta $3.000.000 para AUH, SUAF y jubilados
-
Banco Provincia: préstamos de hasta $2.500.000 para AUH y SUAF
-
Cuenta DNI (Banco Nación): opción de gestión completamente digital
Estos bancos permiten simular cuotas, elegir plazo y recibir aprobación rápida, generalmente en 24 horas, con acreditación inmediata en la cuenta.
El simulador de préstamos: la herramienta clave
Una de las innovaciones más importantes del programa es el simulador de préstamos online, disponible en la plataforma Mayores Activos.
Con esta herramienta, los beneficiarios pueden:
-
Calcular en segundos la cuota mensual en función del monto y plazo elegido.
-
Conocer el importe máximo disponible, de acuerdo con sus ingresos.
-
Comparar diferentes escenarios antes de solicitar el crédito, asegurándose de que la cuota no impacte de manera negativa en el presupuesto familiar.
El uso del simulador es sencillo y evita errores al momento de decidir cuánto dinero solicitar. Además, promueve la transparencia, ya que el jubilado sabe de antemano cuánto deberá pagar mes a mes.
Paso a paso: cómo solicitar el crédito desde el celular en Banco Nación
El trámite es 100% digital y puede completarse en pocos minutos desde el celular o la computadora.
-
Ingresar a Tu Banco o Mayores Activos con usuario y contraseña.
-
Seleccionar la opción “Préstamos” y luego pulsar en “+” para ver todas las alternativas.
-
Elegir el préstamo y completar los datos solicitados: importe, destino y plazo.
-
Usar el simulador para calcular la cuota antes de confirmar.
-
Validar y confirmar la operación. Una vez aprobada, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta del solicitante.
-
Descuento automático: las cuotas se descuentan del recibo de jubilación o pensión, o directamente de la cuenta bancaria.
De esta manera, no es necesario acudir a una sucursal ni firmar documentación en papel.
Ventajas del crédito 100% online
Frente a los préstamos tradicionales, el crédito digital de Banco Nación y ANSES presenta ventajas significativas:
-
Gestión digital completa: desde la simulación hasta la acreditación del dinero.
-
Rapidez: la aprobación puede concretarse en minutos.
-
Acreditación automática: el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria.
-
Flexibilidad: plazos de hasta 72 meses para ajustar la cuota según la capacidad de pago.
-
Seguridad: sin trámites presenciales ni traslados innecesarios.
-
Destino libre: el solicitante puede usar el dinero como lo necesite.
Estas características hacen que el programa sea especialmente útil para adultos mayores que buscan comodidad, rapidez y seguridad al momento de acceder a financiamiento.
¿Por qué solo Banco Nación y Banco Provincia ofrecen estos préstamos?
Estos créditos están limitados a dos entidades por un acuerdo operativo con ANSES que permite verificar datos en tiempo real, evitar fraudes y garantizar acreditaciones rápidas. Además, al tratarse de bancos estatales, las tasas y condiciones suelen ser más competitivas que las ofrecidas en entidades privadas.