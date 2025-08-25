Créditos septiembre 2025: todas las líneas vigentes para AUH, SUAF y jubilados de ANSES

Cada línea de crédito varía según el grupo de beneficiarios, el monto máximo y el plazo de devolución. Todos los préstamos se descontarán automáticamente del cobro mensual de la AUH, SUAF o jubilación, evitando riesgos de impago.

Bancos participantes en septiembre 2025

Los créditos se gestionan junto a bancos nacionales que facilitan la operación 100% online:

Banco Nación : hasta $3.000.000 para AUH, SUAF y jubilados

Banco Provincia : préstamos de hasta $2.500.000 para AUH y SUAF

Cuenta DNI (Banco Nación): opción de gestión completamente digital

Estos bancos permiten simular cuotas, elegir plazo y recibir aprobación rápida, generalmente en 24 horas, con acreditación inmediata en la cuenta.

El simulador de préstamos: la herramienta clave

Una de las innovaciones más importantes del programa es el simulador de préstamos online, disponible en la plataforma Mayores Activos.

Con esta herramienta, los beneficiarios pueden:

Calcular en segundos la cuota mensual en función del monto y plazo elegido.

Conocer el importe máximo disponible , de acuerdo con sus ingresos.

Comparar diferentes escenarios antes de solicitar el crédito, asegurándose de que la cuota no impacte de manera negativa en el presupuesto familiar.

El uso del simulador es sencillo y evita errores al momento de decidir cuánto dinero solicitar. Además, promueve la transparencia, ya que el jubilado sabe de antemano cuánto deberá pagar mes a mes.

Paso a paso: cómo solicitar el crédito desde el celular en Banco Nación

El trámite es 100% digital y puede completarse en pocos minutos desde el celular o la computadora.

Ingresar a Tu Banco o Mayores Activos con usuario y contraseña.

Seleccionar la opción “Préstamos” y luego pulsar en “+” para ver todas las alternativas.

Elegir el préstamo y completar los datos solicitados: importe, destino y plazo.

Usar el simulador para calcular la cuota antes de confirmar.

Validar y confirmar la operación. Una vez aprobada, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta del solicitante.

Descuento automático: las cuotas se descuentan del recibo de jubilación o pensión, o directamente de la cuenta bancaria.

De esta manera, no es necesario acudir a una sucursal ni firmar documentación en papel.

Ventajas del crédito 100% online

Frente a los préstamos tradicionales, el crédito digital de Banco Nación y ANSES presenta ventajas significativas:

Gestión digital completa: desde la simulación hasta la acreditación del dinero.

Rapidez: la aprobación puede concretarse en minutos.

Acreditación automática: el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria.

Flexibilidad: plazos de hasta 72 meses para ajustar la cuota según la capacidad de pago.

Seguridad: sin trámites presenciales ni traslados innecesarios.

Destino libre: el solicitante puede usar el dinero como lo necesite.

Estas características hacen que el programa sea especialmente útil para adultos mayores que buscan comodidad, rapidez y seguridad al momento de acceder a financiamiento.

¿Por qué solo Banco Nación y Banco Provincia ofrecen estos préstamos?

Estos créditos están limitados a dos entidades por un acuerdo operativo con ANSES que permite verificar datos en tiempo real, evitar fraudes y garantizar acreditaciones rápidas. Además, al tratarse de bancos estatales, las tasas y condiciones suelen ser más competitivas que las ofrecidas en entidades privadas.