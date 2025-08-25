En vivo Radio La Red
Previsional
Créditos
ANSES
Previsional

Créditos septiembre 2025: todas las líneas vigentes para AUH, SUAF y jubilados de ANSES

En septiembre 2025, ANSES mantiene vigentes los créditos para AUH, SUAF y jubilados. Se pueden solicitar préstamos de hasta $3.000.000 con gestión 100% online, aprobación rápida y cuotas descontadas automáticamente de los haberes.

Créditos ANSES septiembre 2025: todas las líneas vigentes para AUH

Créditos ANSES septiembre 2025: todas las líneas vigentes para AUH, SUAF y jubilados
Leé también Nuevo beneficio ANSES: pago único de $67.062 en septiembre 2025, cómo acceder
Nuevo beneficio ANSES: pago único de $67.062 en septiembre 2025, cómo acceder

A continuación, repasamos todas las líneas de crédito vigentes, los montos máximos, los requisitos, los bancos participantes y cómo simular y solicitar un préstamo desde tu celular o computadora.

ANSES: quiénes pueden solicitar créditos en septiembre 2025

Las líneas de crédito están destinadas a distintos grupos de beneficiarios:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

  • Jubilados y pensionados

Cada línea de crédito varía según el grupo de beneficiarios, el monto máximo y el plazo de devolución. Todos los préstamos se descontarán automáticamente del cobro mensual de la AUH, SUAF o jubilación, evitando riesgos de impago.

Bancos participantes en septiembre 2025

Los créditos se gestionan junto a bancos nacionales que facilitan la operación 100% online:

  • Banco Nación: hasta $3.000.000 para AUH, SUAF y jubilados

  • Banco Provincia: préstamos de hasta $2.500.000 para AUH y SUAF

  • Cuenta DNI (Banco Nación): opción de gestión completamente digital

Estos bancos permiten simular cuotas, elegir plazo y recibir aprobación rápida, generalmente en 24 horas, con acreditación inmediata en la cuenta.

creditos jubilados .jpg
ANSES adelanta pagos para JUBILADOS en julio: consultá tu FECHA DE COBRO

ANSES adelanta pagos para JUBILADOS en julio: consultá tu FECHA DE COBRO

El simulador de préstamos: la herramienta clave

Una de las innovaciones más importantes del programa es el simulador de préstamos online, disponible en la plataforma Mayores Activos.

Con esta herramienta, los beneficiarios pueden:

  • Calcular en segundos la cuota mensual en función del monto y plazo elegido.

  • Conocer el importe máximo disponible, de acuerdo con sus ingresos.

  • Comparar diferentes escenarios antes de solicitar el crédito, asegurándose de que la cuota no impacte de manera negativa en el presupuesto familiar.

El uso del simulador es sencillo y evita errores al momento de decidir cuánto dinero solicitar. Además, promueve la transparencia, ya que el jubilado sabe de antemano cuánto deberá pagar mes a mes.

Paso a paso: cómo solicitar el crédito desde el celular en Banco Nación

El trámite es 100% digital y puede completarse en pocos minutos desde el celular o la computadora.

  • Ingresar a Tu Banco o Mayores Activos con usuario y contraseña.

  • Seleccionar la opción “Préstamos” y luego pulsar en “+” para ver todas las alternativas.

  • Elegir el préstamo y completar los datos solicitados: importe, destino y plazo.

  • Usar el simulador para calcular la cuota antes de confirmar.

  • Validar y confirmar la operación. Una vez aprobada, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta del solicitante.

  • Descuento automático: las cuotas se descuentan del recibo de jubilación o pensión, o directamente de la cuenta bancaria.

De esta manera, no es necesario acudir a una sucursal ni firmar documentación en papel.

Ventajas del crédito 100% online

Frente a los préstamos tradicionales, el crédito digital de Banco Nación y ANSES presenta ventajas significativas:

  • Gestión digital completa: desde la simulación hasta la acreditación del dinero.

  • Rapidez: la aprobación puede concretarse en minutos.

  • Acreditación automática: el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria.

  • Flexibilidad: plazos de hasta 72 meses para ajustar la cuota según la capacidad de pago.

  • Seguridad: sin trámites presenciales ni traslados innecesarios.

  • Destino libre: el solicitante puede usar el dinero como lo necesite.

Estas características hacen que el programa sea especialmente útil para adultos mayores que buscan comodidad, rapidez y seguridad al momento de acceder a financiamiento.

¿Por qué solo Banco Nación y Banco Provincia ofrecen estos préstamos?

Estos créditos están limitados a dos entidades por un acuerdo operativo con ANSES que permite verificar datos en tiempo real, evitar fraudes y garantizar acreditaciones rápidas. Además, al tratarse de bancos estatales, las tasas y condiciones suelen ser más competitivas que las ofrecidas en entidades privadas.

