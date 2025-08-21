AUH y SUAF con aumento: los montos que rigen desde SEPTIEMBRE 2025

AUH general: $92.065,27 por hijo.

AUH por hijo con discapacidad: $299.790,04.

Es importante recordar que ANSES retiene un 20 % mensual, que se libera una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad de cada niño o adolescente.

Además, las personas embarazadas que reciben la Asignación por Embarazo accederán al mismo monto de $92.065,27 mensuales durante toda la gestación, siempre con la acreditación médica correspondiente.

¿Cuánto se cobra por SUAF en septiembre 2025?

La Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados y beneficiarios alcanzados por el SUAF sube de $56.489 (agosto 2025) a $57.492 por hijo.

En el caso de la Asignación Familiar por Prenatal, los valores se ajustan de manera escalonada según el ingreso familiar:

Hasta $860.486: $57.535,98.

Entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62.

Entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41.

Entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.109,89.

También se actualizaron las asignaciones especiales:

Nacimiento: $67.062,91.

Adopción: $401.004,96.

Ayuda Escolar Anual: $86.615.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

ANSES confirmó la continuidad de la Tarjeta Alimentar como complemento de la AUH y la Asignación por Embarazo. Los montos serán:

1 hijo: $52.250.

2 hijos: $81.936.

3 o más hijos: $108.062.

De esta manera, una familia con tres hijos que cobra AUH supera los $100.000 mensuales destinados a la compra de alimentos.

El beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la prestación y no requiere trámite adicional.