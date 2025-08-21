En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
SUAF
atención beneficiarios

AUH y SUAF con aumento: los montos que rigen desde SEPTIEMBRE 2025

ANSES aplicará nuevos montos en AUH y SUAF desde septiembre 2025. Conocé cuánto se cobra por hijo, los valores de la Tarjeta Alimentar y las actualizaciones en asignaciones familiares.

AUH y SUAF con aumento: los montos que rigen desde SEPTIEMBRE 2025

AUH y SUAF con aumento: los montos que rigen desde SEPTIEMBRE 2025

El aumento de septiembre 2025 en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) ya fue confirmado por ANSES. Los nuevos valores acompañan la movilidad que se actualiza mes a mes según el índice de inflación publicado por el INDEC.

Leé también AUH y SUAF: el pago único de ANSES que supera los $400 mil, cómo obtenerlo
AUH y SUAF: el pago único de ANSES que supera los $400 mil, cómo obtenerlo

Con esta actualización, millones de familias verán un cambio en sus ingresos a partir de septiembre, incluyendo a quienes perciben la AUH, el SUAF y la Tarjeta Alimentar. Se trata de una medida que impacta directamente en los hogares con hijos y en personas en situación de vulnerabilidad económica.

El ajuste corresponde a la inflación de julio, que fue del 1,9 %, y se reflejará en todos los montos de las prestaciones sociales vinculadas a crianza, embarazo, nacimiento y escolaridad.

¿Cuánto se cobra por la AUH en septiembre 2025?

AUH_credito
AUH y SUAF con aumento: los montos que rigen desde SEPTIEMBRE 2025

AUH y SUAF con aumento: los montos que rigen desde SEPTIEMBRE 2025

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán:

  • AUH general: $92.065,27 por hijo.

  • AUH por hijo con discapacidad: $299.790,04.

Es importante recordar que ANSES retiene un 20 % mensual, que se libera una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad de cada niño o adolescente.

Además, las personas embarazadas que reciben la Asignación por Embarazo accederán al mismo monto de $92.065,27 mensuales durante toda la gestación, siempre con la acreditación médica correspondiente.

¿Cuánto se cobra por SUAF en septiembre 2025?

La Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados y beneficiarios alcanzados por el SUAF sube de $56.489 (agosto 2025) a $57.492 por hijo.

En el caso de la Asignación Familiar por Prenatal, los valores se ajustan de manera escalonada según el ingreso familiar:

  • Hasta $860.486: $57.535,98.

  • Entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62.

  • Entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41.

  • Entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.109,89.

También se actualizaron las asignaciones especiales:

  • Nacimiento: $67.062,91.

  • Adopción: $401.004,96.

  • Ayuda Escolar Anual: $86.615.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

ANSES confirmó la continuidad de la Tarjeta Alimentar como complemento de la AUH y la Asignación por Embarazo. Los montos serán:

  • 1 hijo: $52.250.

  • 2 hijos: $81.936.

  • 3 o más hijos: $108.062.

De esta manera, una familia con tres hijos que cobra AUH supera los $100.000 mensuales destinados a la compra de alimentos.

El beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la prestación y no requiere trámite adicional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH SUAF
Notas relacionadas
Créditos para AUH ANSES: cómo obtener hasta $1.350.000 desde el celular
ANSES aumentó los montos de SUAF, AUH y asignaciones familiares: los nuevos valores
El secreto de la AUH: el pago retenido que pocos reclaman y ANSES devuelve en septiembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar