La tristeza absoluta de Cande Tinelli: "El día más duro de mi vida"

Luego, ante los mensajes que recibió de apoyo de sus seguidores ante la dramática situación que vive por la salud de su mascota, Cande sostuvo: "Gracias por sus mensajes".

Cabe recordar que Cande Tinelli y el cantante Coti Sorokin se casaron en febrero de 2024 con una gran fiesta en una estancia de Exaltación de la Cruz y se separaron un año después, confirmando la ruptura a principios de 2025.

Fue ella quien solicitó el divorcio y aclaró que no fue una decisión tomada de común acuerdo: “Se lo pedí yo. No fue de común acuerdo. Aparte, él tampoco está acá y quería hacer las cosas express. Se dio así”, explicó con firmeza la influencer.

Cande Tinelli dio detalles de su separación de Coti Sorokin y reveló cuál su actual situación sentimental

Cande Tinelli habló con LAM (América Tv) sobre su divorcio del cantante Coti Sorokin, con quien estuvo casada menos de un año, y también se refirió a los rumores de romance que surgieron con Maxi Milito.

"Somos dos personas muy intensas y siempre fuimos de 0 a 100. Tuvimos buenos y malos momentos, y cuando volvimos quisimos apostar por todo, capaz muy aceleradamente. Más allá del casamiento, que puede ser algo simbólico, hoy no tiene el peso que tenía antes casarse, tengo la mejor con él", reflexionó la tatuada sobre el vínculo con su ex marido y dejó en claro que no tiene intenciones de pasar otra vez por un casamiento.

"A veces el amor no alcanza", le comentó el cronista Santiago Riva Roy. Y ella aseguró: "Yo creo que hoy en día es muy difícil tener una relación, me parece que en los tiempos de ahora es más complicado".

"Uno está más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades, no cede el tiempo por cualquiera, no es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva. Yo creo que fue un poco de todo, fue un poco apresurado, pero no me arrepiento", continuó.

En ese sentido, remarcó que no está saliendo con nadie y que quiere estar soltera en el presente: "No tengo ganas de estar con nadie. Estoy conmigo misma, frase muy de Gabriel Rolón. Maxi es mi amigo. No, no es un chongo", afirmó Cande Tinelli.