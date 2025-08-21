La tristeza absoluta de Cande Tinelli: "El día más duro de mi vida"

Cande Tinelli compartió un triste mensaje desde las redes sociales al recibir una durísima noticia de la salud de su amada perrita Linda, de doce años, que fue diagonistada con un tumor maligno que no se puede intervenir.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Cande Tinelli compartió un mensaje a flor de piel desde su cuenta en Instagram donde contó qué la tiene devastada y pidió consejos a sus seguidores.
Cande Tinelli compartió un triste mensaje desde las redes sociales al recibir una durísima noticia de la salud de su amada perrita Linda, de doce años, que fue diagonistada con un tumor maligno que no se puede intervenir.
La hija de Marcelo Tinelli decidió compartir esta terrible noticia con sus seguidores de Instagram y pidió consejos en este difícil momento que vive.
“Hoy siento que es el día más triste de mi vida. Me enteré, luego de una biopsia de la vejiga de mi perra, que tiene un tumor maligno que no se puede operar”, dijo con total angustia Cande Tinelli.
Y agregó con profunda tristeza: “No sé por qué lo comparto, quizás necesito consejos o saber si alguien ya vivió esto y me da algo de esperanza, al menos en el tiempo que le quede de vida. Gracias por leerme”.
Luego, ante los mensajes que recibió de apoyo de sus seguidores ante la dramática situación que vive por la salud de su mascota, Cande sostuvo: "Gracias por sus mensajes".
Cabe recordar que Cande Tinelli y el cantante Coti Sorokin se casaron en febrero de 2024 con una gran fiesta en una estancia de Exaltación de la Cruz y se separaron un año después, confirmando la ruptura a principios de 2025.
Fue ella quien solicitó el divorcio y aclaró que no fue una decisión tomada de común acuerdo: “Se lo pedí yo. No fue de común acuerdo. Aparte, él tampoco está acá y quería hacer las cosas express. Se dio así”, explicó con firmeza la influencer.
Cande Tinelli habló con LAM (América Tv) sobre su divorcio del cantante Coti Sorokin, con quien estuvo casada menos de un año, y también se refirió a los rumores de romance que surgieron con Maxi Milito.
"Somos dos personas muy intensas y siempre fuimos de 0 a 100. Tuvimos buenos y malos momentos, y cuando volvimos quisimos apostar por todo, capaz muy aceleradamente. Más allá del casamiento, que puede ser algo simbólico, hoy no tiene el peso que tenía antes casarse, tengo la mejor con él", reflexionó la tatuada sobre el vínculo con su ex marido y dejó en claro que no tiene intenciones de pasar otra vez por un casamiento.
"A veces el amor no alcanza", le comentó el cronista Santiago Riva Roy. Y ella aseguró: "Yo creo que hoy en día es muy difícil tener una relación, me parece que en los tiempos de ahora es más complicado".
"Uno está más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades, no cede el tiempo por cualquiera, no es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva. Yo creo que fue un poco de todo, fue un poco apresurado, pero no me arrepiento", continuó.
En ese sentido, remarcó que no está saliendo con nadie y que quiere estar soltera en el presente: "No tengo ganas de estar con nadie. Estoy conmigo misma, frase muy de Gabriel Rolón. Maxi es mi amigo. No, no es un chongo", afirmó Cande Tinelli.