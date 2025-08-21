El incómodo momento que vivió Martín Pepa en su primera salida con Pampita tras la reconciliación

Embed

Pero la cosa no terminó allí, porque Martín dejó sola a Pampita para que charlase con la prensa y se fue al interior del salón seguido por las cámaras de los programas. Siempre sonriente y sin emitir una sola palabra el polista caminó entre los invitados, entre los que estaba nada menos que Roberto García Moritán con su actual novia -Priscila Crivocapich-, tal las imágenes que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron en el programa de América TV.

Así, tras ese incomodísimo cruce frente a toda la prensa, los dos hombres intentaron continuar su camino como si nada hubiese sucedido. Pero surgieron nuevas consultas de los noteros a Pepa quien mantuvo su sonrisa amable aunque en silencio.

“¿Estás contento, feliz?“, ”Cuando hicimos nota con Pampita habían cortado“, “Unas palabras nada más”, “De a poco te vas a tener que ir acostumbrando”, “Sos la pareja de una de las personas más conocidas de la República Argentina”, “Te da un poquito de cosita dar notas ¿no?“; ¿Podemos hablar de polo?“, ”Hablemos de caballos" y “Esta es la gran Yuyito González que lo perseguimos por el evento”, fueron algunas de las consultas al actual novio de Pampita hasta que una persona de la organización del evento apareció para rescatarlo.

Martín Pepa cruce con Roberto García Moritán - captura Intrusos

Pampita y Martín Pepa se reconciliaron tras un mes separados: las condiciones que puso él

Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa sorprendieron al confirmar su reconciliación, apenas un mes después de haber anunciado su separación el pasado mes de julio.

El empresario, que actualmente se encuentra en la Argentina, asistió junto a la modelo a un evento solidario organizado por Margarita Barrientos. Allí coincidieron nada menos que con Roberto García Moritán —exmarido de Pampita—, quien estuvo acompañado por su actual pareja, la modelo Priscila Crivocapich.

En Intrusos (América TV) se dieron a conocer los detalles de la negociación que la pareja mantuvo antes de darse una nueva oportunidad, marcada por las exigencias de Pepa.

"A él le molestó que ella pidiera más presencia y llevar a los hijos a donde estaba. Le dijo: ‘No, en mi trabajo no te metés’", explicó Paula Varela en el programa.

La panelista agregó que la reconciliación se dio luego de varias charlas telefónicas: "Las condiciones fueron que volvían, pero sin esas exigencias que habían provocado la separación".

Según Varela, Pampita aceptó modificar algunas de sus posturas: "Todo lo que Carolina pedía de ir con sus hijos, de que siempre viajaba ella y que viajara él también, algo más formal, quedó de lado. La gente que la conoce dice que es raro que acepte algo así".

Cabe recordar que la separación inicial se habría dado por decisión del empresario. Tras ese distanciamiento, Pampita viajó a Ibiza, donde se mostró relajada en la playa y disfrutando de la vida nocturna junto a amigos.