A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TREMENDO

El incómodo momento que vivió Martín Pepa en su primera salida con Pampita tras la reconciliación

El polista acompañó a la modelo a una gala benéfica en la que coincidieron con Roberto García Moritán y su nueva pareja. Mirá la particular actitud de Martín Pepa al retirarse del evento junto a Pampita.

21 ago 2025, 11:00
El incómodo momento que vivió Martín Pepa en su primera salida con Pampita tras la reconciliación
El incómodo momento que vivió Martín Pepa en su primera salida con Pampita tras la reconciliación

El incómodo momento que vivió Martín Pepa en su primera salida con Pampita tras la reconciliación

A pesar de que un mes atrás Pampita confirmaba su separación de Martín Pepa luego de ocho meses de noviazgo a la distancia, y con varios viajes de la modelo para compartir tiempo con le polista, lo cierto es que este fin de semana los chicos se reconciliaron y decidieron a volver a apostar a la relación amorosa.

Así las cosas, la parejita volvió junta al país y este martes compartieron su primera salida pública, si bien Pepa optó por huir de las cámaras presentes en la velada, y así evitó cualquier clase de declaraciones frente a la consultas de los cronistas de los ciclo de actualidad y espectáculos. De esta manera, mantuvo firme la postura de su bajo perfil que ha demostrado desde el comienzo de su relación con la famosa modelo.

Leé también

Las firmes condiciones que puso Martín Pepa para reconciliarse con Pampita

Las firmes condiciones que puso Martín Pepa para reconciliarse con Pampita

El evento en cuestión fue la gala benéfica para la Fundación Margarita Barrientos donde los tortolitos pasaron por la alfombra roja, momento en el que los noteros aprovecharon para disparar una verdadera catarata de preguntas. Como era de suponer, la gran mayoría de las consultas estaban relacionadas con la reconciliación. Pero, para sorpresa de todos, ninguna pregunta tuvo respuesta por parte de la parejita.

“Bienvenido al mundo de la farándula”, “Felicidades por este noviazgo”, “¿Cómo fue esa reconciliación?", "Defininos en una palabra a Caro", fueron algunas de las preguntas que se escucharon en la cobertura de Intrusos (América TV).

Embed

Pero la cosa no terminó allí, porque Martín dejó sola a Pampita para que charlase con la prensa y se fue al interior del salón seguido por las cámaras de los programas. Siempre sonriente y sin emitir una sola palabra el polista caminó entre los invitados, entre los que estaba nada menos que Roberto García Moritán con su actual novia -Priscila Crivocapich-, tal las imágenes que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron en el programa de América TV.

Así, tras ese incomodísimo cruce frente a toda la prensa, los dos hombres intentaron continuar su camino como si nada hubiese sucedido. Pero surgieron nuevas consultas de los noteros a Pepa quien mantuvo su sonrisa amable aunque en silencio.

“¿Estás contento, feliz?“, ”Cuando hicimos nota con Pampita habían cortado“, “Unas palabras nada más”, “De a poco te vas a tener que ir acostumbrando”, “Sos la pareja de una de las personas más conocidas de la República Argentina”, “Te da un poquito de cosita dar notas ¿no?“; ¿Podemos hablar de polo?“, ”Hablemos de caballos" y “Esta es la gran Yuyito González que lo perseguimos por el evento”, fueron algunas de las consultas al actual novio de Pampita hasta que una persona de la organización del evento apareció para rescatarlo.

Martín Pepa cruce con Roberto García Moritán - captura Intrusos

Pampita y Martín Pepa se reconciliaron tras un mes separados: las condiciones que puso él

Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa sorprendieron al confirmar su reconciliación, apenas un mes después de haber anunciado su separación el pasado mes de julio.

El empresario, que actualmente se encuentra en la Argentina, asistió junto a la modelo a un evento solidario organizado por Margarita Barrientos. Allí coincidieron nada menos que con Roberto García Moritán —exmarido de Pampita—, quien estuvo acompañado por su actual pareja, la modelo Priscila Crivocapich.

En Intrusos (América TV) se dieron a conocer los detalles de la negociación que la pareja mantuvo antes de darse una nueva oportunidad, marcada por las exigencias de Pepa.

"A él le molestó que ella pidiera más presencia y llevar a los hijos a donde estaba. Le dijo: ‘No, en mi trabajo no te metés’", explicó Paula Varela en el programa.

Embed

La panelista agregó que la reconciliación se dio luego de varias charlas telefónicas: "Las condiciones fueron que volvían, pero sin esas exigencias que habían provocado la separación".

Según Varela, Pampita aceptó modificar algunas de sus posturas: "Todo lo que Carolina pedía de ir con sus hijos, de que siempre viajaba ella y que viajara él también, algo más formal, quedó de lado. La gente que la conoce dice que es raro que acepte algo así".

Cabe recordar que la separación inicial se habría dado por decisión del empresario. Tras ese distanciamiento, Pampita viajó a Ibiza, donde se mostró relajada en la playa y disfrutando de la vida nocturna junto a amigos.

Pampita y Martín Pepa (1)

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Pampita Intrusos

Lo más visto