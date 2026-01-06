AUH y Tarjeta Alimentar: las familias que cobrarán más de $630.000 en enero sin hacer trámites

La suma mensual se compone de los siguientes importes:

AUH por hijo con discapacidad: $408.705 Pago mensual (80%): $326.964 Retención (20%): $81.741

AUH por hijo menor de edad: Pago directo mensual: $100.414,40

De esta manera, el ingreso mensual total alcanza los $633.529, sin contar las retenciones acumuladas, que se pagan una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes en enero 2026

La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico que otorga el Ministerio de Capital Humano y que ANSES deposita de manera automática a las familias que cobran la AUH. El beneficio se asigna mediante el cruce de datos del grupo familiar y no requiere inscripción previa.

Durante enero, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios y dependen de la cantidad de hijos:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y se acredita junto con el calendario habitual de pagos de ANSES.

Qué tener en cuenta: