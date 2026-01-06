AUH y Tarjeta Alimentar: las familias que cobrarán más de $630.000 en enero sin hacer trámites
Con los montos actualizados de la AUH y la Tarjeta Alimentar, ANSES habilita en enero ingresos que superan los $630.000 para algunos grupos familiares. Quiénes cobran y cómo se calcula.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar que se pagarán durante enero de 2026. Con esta combinación de beneficios, algunas familias alcanzarán ingresos mensuales que superan los $630.000, de acuerdo con la cantidad de hijos y el tipo de prestación que corresponda.
El esquema contempla el pago mensual de la AUH -ajustada por la fórmula de movilidad- junto con la Tarjeta Alimentar, que se acredita de manera automática a los titulares que cumplen los requisitos. En ningún caso es necesario realizar trámites adicionales.
AUH y Tarjeta Alimentar: cómo se llega al pago total de $633.529
El monto total de $633.529 corresponde a un grupo familiar compuesto por un hijo con discapacidad y dos hijos menores de edad que perciben la AUH.
Para enero de 2026, ANSES fijó el valor general de la AUH en $125.518 por hijo, aunque el organismo paga de forma mensual el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.
La suma mensual se compone de los siguientes importes:
AUH por hijo con discapacidad: $408.705
Pago mensual (80%): $326.964
Retención (20%): $81.741
AUH por hijo menor de edad:
Pago directo mensual: $100.414,40
AUH por hijo menor de edad:
Pago directo mensual: $100.414,40
De esta manera, el ingreso mensual total alcanza los $633.529, sin contar las retenciones acumuladas, que se pagan una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.
Tarjeta Alimentar: montos vigentes en enero 2026
La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico que otorga el Ministerio de Capital Humano y que ANSES deposita de manera automática a las familias que cobran la AUH. El beneficio se asigna mediante el cruce de datos del grupo familiar y no requiere inscripción previa.
Durante enero, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios y dependen de la cantidad de hijos:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Este beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y se acredita junto con el calendario habitual de pagos de ANSES.
Qué tener en cuenta:
La Tarjeta Alimentar se paga automáticamente si el grupo familiar cumple los requisitos.
El 20% retenido de la AUH se cobra al presentar la Libreta AUH.
Los montos finales varían según la cantidad de hijos y si alguno cuenta con certificado de discapacidad.