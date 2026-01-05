Refuerzo confirmado de ANSES en enero: el pago automático que suma a la prestación

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive .

Personas gestantes a partir del tercer mes de embarazo que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) .

Familias con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad .

Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.

Desde ANSES remarcan que no es necesario inscribirse ni realizar gestiones adicionales. El refuerzo se activa automáticamente siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en el sistema.

ANSES_AUH

Cuánto paga ANSES por la Tarjeta Alimentar en enero 2026

Para el primer mes del año, los montos del programa se mantienen sin cambios y varían según la cantidad de hijos a cargo. Los valores confirmados son:

$52.250 para familias con un hijo .

$81.936 para familias con dos hijos .

$108.062 para familias con tres o más hijos .

$52.250 para personas gestantes que cobran la AUE.

El dinero se deposita todos los meses y se suma al haber de la AUH u otras prestaciones compatibles. No reemplaza a la asignación principal, sino que funciona como un complemento destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

Quiénes cobran el monto máximo de $108.062 en enero

El refuerzo más alto de la Tarjeta Alimentar está destinado a los hogares con mayor carga familiar. En enero de 2026, acceden a ese monto:

Familias con tres o más hijos que cobran la AUH.

Madres que perciben una PNC por siete hijos o más, que reciben el mismo importe.

Este ingreso adicional se deposita de manera directa y automática, sin necesidad de presentar documentación extra ni cumplir requisitos adicionales.

Cómo saber si cobrás la Tarjeta Alimentar de ANSES

Las personas beneficiarias pueden verificar si tienen el pago habilitado de forma rápida y online. El trámite se realiza a través de los canales oficiales de ANSES:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Consultar” .

El sistema informará si el titular cobra la Tarjeta Alimentar y el monto correspondiente.

Otra opción es ingresar al menú Hijos > Mis Asignaciones, donde figuran todas las prestaciones vigentes asociadas al grupo familiar.

Cómo se acredita la Tarjeta Alimentar en enero

ANSES aclaró que el refuerzo alimentario:

Se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, la AUE o la PNC.

Se acredita en la misma fecha de pago, según el calendario oficial del organismo.

No se entrega una tarjeta física nueva. El dinero puede utilizarse con la tarjeta de débito habitual, ya sea para compras o extracciones, como cualquier otro saldo disponible.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en enero 2026

Las fechas de pago dependen del beneficio principal y de la terminación del DNI del titular. El cronograma completo puede consultarse en:

El sitio oficial de ANSES .

Mi ANSES, desde la web o la aplicación móvil.

En el caso de la AUH, los pagos comienzan a partir del 9 de enero, y el refuerzo alimentario se acredita de manera simultánea.

Qué es la Tarjeta Alimentar y para qué sirve

La Tarjeta Alimentar es una herramienta del Estado nacional orientada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria en hogares con niñas, niños, adolescentes y personas gestantes en situación de vulnerabilidad.

El beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas y se complementa con otras prestaciones, como la AUH, el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días y las Asignaciones Familiares.

Desde ANSES recuerdan que mantener los datos personales y familiares actualizados es clave para no perder este refuerzo mensual que, en muchos hogares, representa un alivio decisivo para el bolsillo.