Previsional
ANSES
Jubilados
Previsional

Cobros ANSES enero: jubilados, AUH y pensiones con aumento

Arrancan los cobros del año y miles de beneficiarios ya tienen el dinero disponible. ANSES paga este martes 6 de enero con aumento y bono para jubilados.

Cobros ANSES: jubilados

Cobros ANSES: jubilados, AUH y pensiones con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 6 de enero de 2026 con el cronograma de pagos correspondiente al primer mes del año. Con el aumento del 2,47%, definido por la nueva fórmula de movilidad atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), jubilados, pensionados y titulares de asignaciones reciben haberes actualizados y, en algunos casos, el bono extraordinario de $70.000.

El ajuste se aplica en el marco del Decreto 274/2024, vigente desde julio pasado, que establece incrementos mensuales según la inflación de dos meses atrás.

Jubilaciones y pensiones ANSES en enero 2026: cuánto se cobra

ANSES confirmó que continuará pagando el bono adicional para quienes perciben los haberes más bajos:

  • Jubilación mínima: $419.299

    ($349.299 de haber + $70.000 de bono)

  • PUAM: $349.439,45

    ($279.439,45 + $70.000)

  • Pensiones No Contributivas: $314.509,52

    ($244.509,52 + $70.000)

  • Jubilación máxima: $2.350.453,71

ANSES_AUH

AUH ANSES enero 2026: montos actualizados

  • AUH por hijo: $125.528

    • Cobro mensual (80%): $100.362

    • Retención (20%): $25.106

  • AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

  • Cobro mensual (80%): $326.957,97

  • Retención (20%): $81.739,49

El 20% retenido se paga una vez presentada la Libreta AUH, que certifica salud, vacunación y escolaridad.

Quiénes cobran ANSES este martes 6 de enero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 6 y 7: 6 de enero

Calendario completo ANSES enero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: 10 de enero

  • DNI 1: 11 de enero

  • DNI 2: 12 de enero

  • DNI 3: 13 de enero

  • DNI 4: 16 de enero

  • DNI 5: 17 de enero

  • DNI 6: 18 de enero

  • DNI 7: 19 de enero

  • DNI 8: 20 de enero

  • DNI 9: 23 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 24 de enero

  • DNI 2 y 3: 25 de enero

  • DNI 4 y 5: 26 de enero

  • DNI 6 y 7: 27 de enero

  • DNI 8 y 9: 30 de enero

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 10 de enero

  • DNI 1: 11 de enero

  • DNI 2: 12 de enero

  • DNI 3: 13 de enero

  • DNI 4: 16 de enero

  • DNI 5: 17 de enero

  • DNI 6: 18 de enero

  • DNI 7: 19 de enero

  • DNI 8: 20 de enero

  • DNI 9: 23 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI 0 y 1: 23 de enero

  • DNI 2 y 3: 24 de enero

  • DNI 4 y 5: 25 de enero

  • DNI 6 y 7: 26 de enero

  • DNI 8 y 9: 27 de enero

