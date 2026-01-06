Cobros ANSES enero: jubilados, AUH y pensiones con aumento

Cobro mensual (80%): $326.957,97

Retención (20%): $81.739,49

El 20% retenido se paga una vez presentada la Libreta AUH, que certifica salud, vacunación y escolaridad.

Quiénes cobran ANSES este martes 6 de enero

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 6 y 7: 6 de enero

Calendario completo ANSES enero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 10 de enero

DNI 1: 11 de enero

DNI 2: 12 de enero

DNI 3: 13 de enero

DNI 4: 16 de enero

DNI 5: 17 de enero

DNI 6: 18 de enero

DNI 7: 19 de enero

DNI 8: 20 de enero

DNI 9: 23 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 24 de enero

DNI 2 y 3: 25 de enero

DNI 4 y 5: 26 de enero

DNI 6 y 7: 27 de enero

DNI 8 y 9: 30 de enero

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 10 de enero

DNI 1: 11 de enero

DNI 2: 12 de enero

DNI 3: 13 de enero

DNI 4: 16 de enero

DNI 5: 17 de enero

DNI 6: 18 de enero

DNI 7: 19 de enero

DNI 8: 20 de enero

DNI 9: 23 de enero

Prestación por Desempleo