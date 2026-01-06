Cobros ANSES enero: jubilados, AUH y pensiones con aumento

-
Cobro mensual (80%): $326.957,97
-
Retención (20%): $81.739,49
El 20% retenido se paga una vez presentada la Libreta AUH, que certifica salud, vacunación y escolaridad.
Quiénes cobran ANSES este martes 6 de enero
Pensiones No Contributivas
Calendario completo ANSES enero 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
-
DNI 0: 10 de enero
-
DNI 1: 11 de enero
-
DNI 2: 12 de enero
-
DNI 3: 13 de enero
-
DNI 4: 16 de enero
-
DNI 5: 17 de enero
-
DNI 6: 18 de enero
-
DNI 7: 19 de enero
-
DNI 8: 20 de enero
-
DNI 9: 23 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
-
DNI 0 y 1: 24 de enero
-
DNI 2 y 3: 25 de enero
-
DNI 4 y 5: 26 de enero
-
DNI 6 y 7: 27 de enero
-
DNI 8 y 9: 30 de enero
AUH y Asignación Familiar por Hijo
-
DNI 0: 10 de enero
-
DNI 1: 11 de enero
-
DNI 2: 12 de enero
-
DNI 3: 13 de enero
-
DNI 4: 16 de enero
-
DNI 5: 17 de enero
-
DNI 6: 18 de enero
-
DNI 7: 19 de enero
-
DNI 8: 20 de enero
-
DNI 9: 23 de enero
Prestación por Desempleo
-
DNI 0 y 1: 23 de enero
-
DNI 2 y 3: 24 de enero
-
DNI 4 y 5: 25 de enero
-
DNI 6 y 7: 26 de enero
-
DNI 8 y 9: 27 de enero