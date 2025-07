AUH y Tarjeta Alimentar: los 4 bonos de julio que podés activar desde tu celular.

1. Tarjeta Alimentar: hasta $108.062 extra según la cantidad de hijos

El Programa Alimentar, más conocido como Tarjeta Alimentar, es uno de los beneficios más importantes para quienes cobran AUH. Se paga todos los meses de manera automática, pero muchas familias no lo tienen activado porque no cumplen o no informaron el nacimiento del hijo menor de 14 años.