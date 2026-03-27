El estremecedor relato de una de las denunciantes de Jessica Maciel de Gran Hermano: "Éramos menores"

Tras hacerse pública la denuncia contra Jessica Maciel, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), por presunta explotación sexual de menores, Flor, una de las denunciantes, habló en LAM (América TV) y contó su versión de los hechos.
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Flor, una de las denunciantes de Jessica Maciel, rompió el silencio y relató el calvario que habría vivido junto a un grupo de chicas.
Tras hacerse pública la denuncia contra Jessica Maciel, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), por presunta explotación sexual de menores, Flor, una de las denunciantes, habló en LAM (América TV) y contó su versión de los hechos.
“Somos un grupo que la estamos denunciando por explotación sexual, muchas chicas éramos menores de edad, yo tenía 15 años ”, explicó. Y sumó detalles del supuesto funcionamiento: “ Las chicas me contaron que tenía que pagarle para poder trabajar en la ruta 8 ”. Ese pago, según mencionó, tenía nombre propio: “Se llamaba la famosa ‘diaria’ o ‘plaza’. Nos pegaba si no llegábamos”.
“Creo yo que sabía la edad que tenía yo y muchas de mis compañeras, había otras que eran más chicas todavía”, continuó. Y cerró con una frase contundente: “ Somos 17 chicas que ratificamos la denuncia… Así como cuenta su historia llorando, que cuente esto ”.
Frente a estas acusaciones, el entorno de Jessica “La Maciel” salió a desmentirlas y a sostener que se trataría de una maniobra en su contra. “Es mentira, es todo una operación. Una falsa denuncia”, aseguró Mariano, su pareja, según contó Pilar Smith. Por su parte, Laura Ubfal sumó una observación vinculada al proceso de selección del reality: “Para entrar a Gran Hermano se piden antecedentes".
Contra todos los pronósticos y las filtraciones que apuntaban a un apellido conocido, quien cruzó la puerta de la casa de Gran Hermano Generación Dorada en reemplazo de Carmiña Masi fue Jessica “La Maciel”, una mujer trans creadora de contenido que ganó gran popularidad en TikTok y ahora busca hacerse un lugar dentro del reality.
“No vine a jugar, no me importa si me voy la semana que viene. Yo vine a conocerlos y llevarme bien con todos, ya gané”, expresó apenas entró, sorprendiendo a varios de los participantes que esperaban a una competidora más combativa.
Esa postura inicial genera varias incógnitas dentro del juego. Algunos podrían verla como una posible aliada, mientras que su aparente desinterés por la competencia también podría convertirla en un blanco fácil en futuras nominaciones si el grupo considera que no aporta a la dinámica estratégica del reality.
En redes sociales, su ingreso provocó un gran movimiento. El nombre de La Maciel se volvió tendencia rápidamente, especialmente entre los seguidores de Furia y Pabloschi, quienes daban por hecho que la elegida sería Coy Scaglione.
La sorpresa fue total y ahora la gran pregunta es cómo se adaptará esta figura de las redes sociales al encierro y a la intensa convivencia dentro de la casa más famosa del país.