El estremecedor relato de una de las denunciantes de Jessica Maciel de Gran Hermano: "Éramos menores"

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Quién es Jessica Maciel, participante de Gran Hermano

Contra todos los pronósticos y las filtraciones que apuntaban a un apellido conocido, quien cruzó la puerta de la casa de Gran Hermano Generación Dorada en reemplazo de Carmiña Masi fue Jessica “La Maciel”, una mujer trans creadora de contenido que ganó gran popularidad en TikTok y ahora busca hacerse un lugar dentro del reality.

“No vine a jugar, no me importa si me voy la semana que viene. Yo vine a conocerlos y llevarme bien con todos, ya gané”, expresó apenas entró, sorprendiendo a varios de los participantes que esperaban a una competidora más combativa.

Esa postura inicial genera varias incógnitas dentro del juego. Algunos podrían verla como una posible aliada, mientras que su aparente desinterés por la competencia también podría convertirla en un blanco fácil en futuras nominaciones si el grupo considera que no aporta a la dinámica estratégica del reality.

En redes sociales, su ingreso provocó un gran movimiento. El nombre de La Maciel se volvió tendencia rápidamente, especialmente entre los seguidores de Furia y Pabloschi, quienes daban por hecho que la elegida sería Coy Scaglione.

La sorpresa fue total y ahora la gran pregunta es cómo se adaptará esta figura de las redes sociales al encierro y a la intensa convivencia dentro de la casa más famosa del país.